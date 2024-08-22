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Средства ПВО сбили две ракеты, два дрона и три авиабомбы ВСУ над Курской областью
Система ПВО сбила две ракеты, два дрона и три авиабомбы ВСУ над Курской областью
Российская система противовоздушной обороны уничтожила в приграничных районах Курской области две ракеты, два беспилотника самолетного типа и три авиационные бомбы, выпущенные украинскими войсками.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.
«Спасибо нашим защитникам!», – написал он.
Ранее российские бойцы уничтожили автомобиль ВСУ с минометом в Курской области.