Шольц рассказал о секретности подготовки Украины к атаке на Курскую область

Шольц: Украина готовила атаку в Курской области «секретно»

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Шольц, «Украина очень секретно и без обратной связи готовила свою военную операцию в Курской области». По его словам, Германия внимательно следит за развитием событий, а также намерена продолжать оказывать поддержку Украине, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Служба внешней разведки России располагает данными об участии стран НАТО в подготовке и проведении атаки ВСУ на приграничные районы Курской области.

В четверг газета ВЗГЛЯД писала о том, что Киев выбрал для вторжения Курскую область по трем причинам.