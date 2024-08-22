Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.11 комментариев
Российские бойцы уничтожили автомобиль ВСУ с минометом в Курской области
Военнослужащие группировки войск ВС России «Север» уничтожили в курском приграничье украинский грузовик с минометом, сообщило Минобороны.
Автомобиль был обнаружен в ходе разведывательных мероприятий, после анализа полученных разведданных было принято решение о ликвидации техники, сообщило ведомство, передает ТАСС.
Для выполнения задачи был задействован барражирующий боеприпас «Ланцет», который с высокой точностью поразил цель. В результате автомобиль ВСУ с минометом был уничтожен.
Ранее «Ланцет» уничтожил украинскую разведывательную станцию в Курской области.