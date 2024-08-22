Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.8 комментариев
«Ланцет» уничтожил украинскую разведывательную станцию в Курской области
В приграничном районе Курской области уничтожена украинская станция радиоэлектронной разведки «Пластун», ее поразили барражирующим боеприпасом «Ланцет», сообщило Минобороны.
Разведчики группировки «Север» выявили станцию «Пластун» ВСУ в приграничном районе региона, после чего было принято решение о ее уничтожении, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Беспилотник «Ланцет» точно поразил станцию, она была ликвидирована.
Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, подтвердили поражение объекта.
В среду в Курской области «Ланцетом» поразили украинскую САУ.