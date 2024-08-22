Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.4 комментария
Один из крупнейших в мире алмазов весом около 2,5 тыс. каратов нашли в Ботсване
Один из крупнейших когда-либо найденных в мире алмазов, необработанный камень весом 2492 карата, добыла в Ботсване канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond Corp, сообщает пресс-служба компании.
Как говорится в сообщении, алмаз нашли на руднике Карове на северо-востоке Ботсваны, его точный вес составляет 2492 карата (498,4 грамма), передает РИА «Новости».
Как заявил президент и генеральный директор Lucara Уильям Лэмб, находка демонстрирует выдающийся потенциал рудника Карове и подтверждает правильность стратегических инвестиций в технологию XRT.
Ранее в Африке создали Ассоциацию алмазодобывающих стран.