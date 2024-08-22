Жителя Крыма осудили по делу о госизмене

Tекст: Алексей Дегтярев

Обвиняемый 1994 года рождения занимался сбором и передачей сведений украинской стороне, эта информация могла быть использована против ВС России, его действия квалифицировали по статье «Государственная измена», сообщили в суде ТАСС.

Его признали виновным и назначили наказание в виде 13 лет колонии строгого режима, а также штраф в 200 тыс. рублей. Кроме того, ему установили дополнительное наказание в виде ограничения свободы на год и шесть месяцев.

Ранее работника предприятия Ростова-на-Дону задержали по подозрению в передаче информации о дислокации подразделений ВС России украинской стороне, дело завели по статье о госизмене.