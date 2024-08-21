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Роскосмос объявил состав экипажей для полетов к МКС в 2025-2026 годах
Роскосмос: Космонавт Кикина отправится во второй полет в 2026 году
Роскосмос объявил о составе экипажей российских космических кораблей «Союз МС», которые отправятся на Международную космическую станцию в 2025 и 2026 годах, сообщили в пресс-службе корпорации.
Роскосмос определил составы экипажей для нескольких предстоящих миссий на МКС. Как стало известно, космонавтка Анна Кикина, совершившая исторический полет на американском корабле Crew Dragon в 2022 году, вошла в основной экипаж миссии МКС-75, старт которой запланирован на 2026 год. Это будет уже второй космический полет Кикиной, передает РИА «Новости».
В сообщении говорится, что в марте 2025 года на МКС отправится экипаж миссии МКС-73 на корабле «Союз МС-27». В его состав войдут российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким. Следующей миссией станет полет корабля «Союз МС-28», экипаж которого составят россияне Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Олег Платонов.
Отмечается, что распределение экипажей осуществляется в рамках соглашения о перекрестных полетах между Роскосмосом и NASA. Так, российский космонавт Кирилл Песков станет членом экипажа американского корабля Crew Dragon (миссия Crew-10), запуск которого намечен на февраль 2025 года.
Напомним, в марте ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-25» и тремя членами экипажа успешно стартовала с космодрома Байконур.