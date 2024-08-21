Над Белгородской областью средства ПВО уничтожили четыре беспилотника

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Алаудинов: ВСУ начали передислокацию на Курском направлении для попытки атаки на новом участке
«Обстановка подконтрольная», – заявил Алаудинов ТАСС. Он добавил, что накануне «был очень тяжелый день, было несколько волн наката у противника», но на данный момент большая часть наступавших сил уничтожена, равно как и часть техники ВСУ. «Сегодня мы ощущаем, что противник передислоцируется, чтобы попробовать зайти с другой стороны», – пояснил он.
В то же время Алаудинов подчеркнул, что все находится под контролем российских подразделений, которые фиксируют передвижения ВСУ и «готовы встретить противника, что бы он ни сделал».
Накануне Алаудинов сообщил об уничтожении большого числа солдат ВСУ на Курском направлении.
Садовой опубликовал в соцсетях фотографию похорон солдат вооруженных сил Украины и заявил, что атака на Курскую область «имеет свою страшную цену», передает РИА «Новости».
Напомним, накануне Минобороны России сообщило, что ВСУ в Курской области за сутки потеряли более 300 военных. Общие потери ВСУ с начала боевых действий на Курском направлении превысили 3,4 тыс. человек.
«ВСУ планирующими авиабомбами выносят мосты через Сейм в Глушковском районе. Известно об ударах в Глушкове, Званном и Карыже. Противник отрезает нам логистику довольно большой территории, граничащей с Украиной», – отметил Коц в своем Telegram-канале.
Из этого он делает вывод, что следует ждать удара с еще одной стороны. «Угадать его несложно. Скорее всего, противник ломанется через Теткино, от которого трасса идет на Карыж. Попытка изоляции Глушковского района, кстати, вовсе не говорит о том, что ВСУ выдохлись и решили встать по реке, откусив только этот кусок до границы с Украиной», – подчеркивает он.
По мнению Коца, ВСУ действительно забуксовали, столкнувшись с уверенными подразделениями российских войск, они «по инерции» продолжают оказывать давление, «но уже с продуктивностью даже не нулевой, а минусовой. Поэтому вполне вероятно, что будет открыто новое направление».
Военкор полагает, что кроме Теткино «на территорию России могут вторгнуться севернее, со стороны Украинского Глухова. С прицелом на Рыльск и целью расширения плацдарма уже с этой стороны Сейма. Может быть, под это и держат пока в запасе тяжелую западную технику, которую мы на этом направлении пока не видели».
«Что касается логистики, то вспомните тот же Волчанск, – отмечает он. – Мы рубанули все мосты, однако украинцы продолжили снабжение через понтоны».
В понедельник стало известно, что из-за разрушения мостов через реку Сейм в Курской области людей из приграничных населенных пунктов начали эвакуировать на лодках.
ЧВК Forward Observation Group опубликовала фото своих боевиков на территории Курской области
На фотографии боевики стоят рядом с бронеавтомобилем HMMWV, есть указание геолокации – Курская область, а также подпись: «The boys in Kursk». В центре фото находится основатель FOG Деррик Бейлс, передает RT.
Как указывает «Комсомольская правда», его можно опознать по «винтовке M4A1, которую американец возит с собой аж с 2021 года», «смартфону, который видно почти на каждой» его фотографии, и «по характерной татуировке на правой руке, изображению черепа».
Сообщается, что инструкторы FOG работали с личным составом ВСУ еще до начала специальной военной операции России на Украине. Сам Бейлс приехал на Украину в 2022 году.
Напомним, в июле СК сообщал, что обвиняемыми по делам об участии в боевых действиях на стороне украинской армии считаются более 700 иностранных граждан, 422 из них находятся в международном розыске.
«Тот факт, что Россия сумела перерезать трассу Угледар – Константиновка, в ближайшее время на положении ВСУ не скажется. В последнее время противник не особо задействовал данный путь. Пока на фронте царит относительно хорошая погода: сохраняется большая возможность использования грунтовых дорог», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Однако по мере приближения холодов и дальнейшего продвижения наших войск, положение украинской армии будет ухудшаться. Потенциально Угледар может оказаться взятым в кольцо. В таком случае местная группировка будет испытывать колоссальные проблемы. Логистические возможности ее снабжения заметно ухудшатся», – отметил собеседник.
«В целом ситуация на Покровском и Угледарском направлениях фронта выглядит крайне оптимистичной для ВС РФ. Мы сумели освободить Свиридоновку. Помимо нее под контролем России оказалось немалое количество населенных пунктов. Если рассматривать эти победы по отдельности, они могут показаться скромными», – уточнил эксперт.
«Но в совокупности все это значительно усиливает потенциал для последующих рывков нашей армии. В настоящий момент мы можем говорить о хороших возможностях выхода к реке Казенный Торец. В случае если российская армия пройдет через нее, возникнет огромная угроза для формирований противника, опирающихся на Воздвиженку и Елизаветовку», – считает он.
«Они же прикрывают трассу, ведущую к Константиновке и Часову Яру. Местная группировка, соответственно, также окажется в затруднительном положении. Конечно, некоторые доступные трассы для нее все равно сохранятся, но в целом ситуация будет развиваться далеко не в пользу ВСУ», – заключил Онуфриенко.
Ранее российские войска перерезали трассу на Константиновку. ВС РФ совершили крупное продвижение под Угледаром на Южно-Донецком направлении, приблизившись к Водяному. Таким образом, город оказался заблокирован с северо-востока. Кроме того, удалось занять и территорию шахты «Южно-Донбасская № 1».
Кроме того, российская армия взяла под контроль Свиридоновку. По данным Министерства обороны, ВС РФ также достигли успехов на Донецком, Харьковском и Запорожском направлениях, уничтожив более двух тысяч украинских военнослужащих. Противник несет потери и в техническом плане: ликвидированы в большом количестве бронетехника и артиллерийские системы.
В частности, на Донецком направлении российские войска отразили две контратаки подразделения штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Потери противника составили более 500 военнослужащих. Также были ликвидированы две ББМ и пять автомобилей ВСУ.
Ранее в Минобороны заявили, что российские военнослужащие группировки «Юг» нанесли артиллерийский удар по позиции ВСУ и уничтожили британскую самоходную артиллерийскую установку AS-90 в районе Северска.
Журналистки Шивон О'Грейди и Татьяна Бурьянова с фотографом Эдом Рамом приехали на «оккупированную ВСУ территорию России» с Украины вместе с украинскими военными, чтобы «задокументировать расширение украинского контроля и лично увидеть условия содержания мирных жителей».
Журналисты Washington Post утверждают, что «не увидели никаких свидетельств того, что украинские военные грабили или нападали на мирных жителей». А российские гражданские лица якобы заявили американскому СМИ, «что с ними хорошо обращались и они не знают ни о каких убитых ВСУ жителях».
Опрошенные журналистами Washington Post украинские военные заявили, что находятся на российской территории временно, чтобы власти Украины добились преимущества для переговоров с Россией.
Ранее в понедельник стало известно, что сотрудники Центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПСО) привлекли для постановочной съемки с российскими пленными в Сумской областной больнице западных журналистов, об этом сообщил источник на месте. Их целью было обвинить российских военных в «обстреле гражданского населения в Курской области».
Напомним, 17 августа стало известно, что телеканал RAI отозвал в Италию сделавших репортаж в Курской области журналистов после того, как ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении границы в отношении итальянских корреспондентов, которые работали на территории Суджи.
Послу Италии в России Чечилии Пиччони был заявлен протест из-за проникновения итальянских журналистов в Курскую область.
«Наши бойцы выбили противника. На данный момент проходит зачистка», – передает РИА «Новости» его слова.
По словам Рогова, 46-я отдельная аэромобильная бригада ВСУ отступила в сторону села Нелеповка. Сейчас над поселком Нью-Йорк поднят российский флаг.
Ранее стало известно о том, что российские военные освободили Свиридоновку в ДНР.
Ульянов указал на развенчанный МАГАТЭ украинский фейк о причинах пожара на ЗАЭС
Как отметил в Telegram Ульянов, антироссийские источники распространяют фейки о том, что пожар произошел по вине России, которая якобы «жгла автомобильные покрышки» на градирне Запорожской АЭС. Ульянов назвал эти заявления смехотворными. Он подчеркнул, что «эксперты МАГАТЭ, немедленно посетившие объект, официально развенчали этот фейк».
Напомним, два удара украинских БПЛА серьезно повредили градирню Запорожской АЭС. Губернатор Евгений Балицкий при этом заверил, что опасности для Энергодара и Запорожской области нет.
Военный эксперт Леонков: ВСУ пытались атаковать дронами столичный регион на фоне неудач на Курском направлении и в Донбассе
«Противник практически всегда усиливает давление налетами дронов, когда не может похвастаться результатами на линии боевого соприкосновения», – напомнил военный эксперт Алексей Леонков. Он указал: у ВСУ в Курской области на протяжении уже девяти дней не получается расширить плацдарм, они несут значительные потери, а в Донбассе – теряют укрепрайоны.
«На этом фоне Украина пытается поддержать высокий градус и показать, что у них есть возможности, а потому Запад, по версии офиса Владимира Зеленского, должен продолжать поставлять военную помощь», – пояснил собеседник.
Впрочем, Киев пытался достичь еще нескольких целей, считает эксперт. «Противник, скорее всего, намеревался нанести урон гражданской и военной инфраструктуре в столичном регионе. Целями могли стать нефтебазы, железнодорожные узлы, военные объекты и заводы. Более того, не исключено, что Украина гналась за медийным эффектом. Однажды вражеский беспилотник долетел до Кремля. В этот раз украинские военные могли попробовать повторить этот сценарий», – рассуждает Леонков.
Кроме того, Киев мог использовать эту атаку как аргумент в пользу поставок Западом дальнобойных снарядов, добавил он. «Офис Зеленского может выставить это так, будто если бы у ВСУ были ракеты и разрешение на их использование, то результат якобы был бы более эффектным», – уточнил спикер. Вместе с тем подобные налеты БПЛА происходит вовсе не спонтанно, продолжил эксперт.
«Согласно плану украинской стороны, при массовом налете с нашей стороны должен был произойти так называемый перерасход зенитных управляемых ракет и других средств. В этом случае отдельные беспилотники прорвались бы вглубь, используя складки местности. Причем полет таких аппаратов корректирует американская спутниковая система Starshield», – рассуждает собеседник.
«В данном случае противнику не удалось достичь поставленных целей. В столичном регионе выстроена качественная эшелонированная противовоздушная оборона. Дроны были уничтожены, причем не пострадала ни гражданская, ни военная инфраструктура», – заключил Леонков.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 11 беспилотников над территорией Московской области. Сергей Собянин заявил, что попытка атаковать столицу стала «одной из самых масштабных за все время». Он добавил, что созданная эшелонированная защита Москвы от вражеских БПЛА «позволила успешно отразить все атаки». В результате разрушений и пострадавших нет.
Также в ночь на 21 августа 23 БПЛА были уничтожены над Брянской областью, шесть – над Белгородской, три – над Калужской, два – над Курской областью.
ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. В ночь на 20 августа ПВО сбила два дрона над Крымом. Также в течение дня было уничтожено три беспилотника над Курской областью, еще один – над Белгородской.
Economist объяснил украинское вторжение в Курскую область неспособностью ВСУ сдержать российское наступление в Донбассе
Как пишет Economist, Украина хотела развести российские силы по всей линии фронта, чтобы снизить давление в Донбассе. Издание утверждает, что обсуждалась атака не только на Курскую область, но и вылазка в Брянскую область, а также комбинированный удар, передает ТАСС.
Сырский предупредил только небольшую группу военачальников, высокопоставленных сотрудников спецслужб и украинского лидера Владимира Зеленского. Сообщается, что информация была озвучена в приватной беседе.
По данным Economist, до вторжения Сырского могли отправить в отставку в связи с непростыми отношениями с советником главы офиса Зеленского Андреем Ермаком, но сейчас его статус укрепился.
Economist утверждает, что на Западе не знали о планах Киева. Указывается, что прежде «Запад сорвал две операции Сырского»: «В одном случае информация утекла к российской стороне, а в другом случае было приказано отказаться (от планов)». Однако в случае с атакой ВСУ на Курскую область поставленный перед фактом Запад не стал возражать против действий ВСУ.
Напомним, СМИ пишут, что в Курской области вооруженные силы Украины теряют военную технику «почти в два раза быстрее, чем обычно».
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов заявил об окончании боевых действий на Украине через два-три месяца
Как рассказал Алаудинов китайскому военному корреспонденту Лю Юйгуану, интенсивность боевых действий на Курском направлении неуклонно растет, в ближайшие месяцы ВС России завершат боевые действия на данном направлении и положат конец всей спецоперации, передает ТАСС со ссылкой на канал Phoenix.
Он подчеркнул, что Российская армия активно использует современные виды вооружений и военной техники, что значительно повышает ее эффективность на поле боя.
По его мнению, именно благодаря применению новейших разработок российские войска смогли добиться существенных успехов в ходе специальной военной операции.
Ранее газета Financial Times отмечала, что инициатива переброски Киевом «скудных ресурсов» в Курскую область позволила российским военным добиться успеха в Донбассе.
Как пояснил Кадыров в Telegram, где он опубликовал видео, «заслуга по их поимке принадлежит группе «Каштана» спецназа «Ахмат». Боевиков ВСУ «заманили с помощью рации уничтоженного нациста».
Кадыров «тезисно» пересказал заявления украинских военных. «Их обманным путем привезли в Курскую область (ну а как же еще?); в записях телефона один из них хвалился на камеру, что «едет убивать русню»; в плену на них снизошло озарение, что воевать с Россией нет смысла», – говорится в сообщении.
На вопрос о том, что бы пленные порекомендовали «своим товарищам, которые еще живы и находятся на той стороне», один из боевиков ВСУ посоветовал «поломать себе ногу и домой смыться».
Напомним, Алаудинов сообщил об уничтожении большого числа солдат ВСУ на Курском направлении.
«В Сумскую областную больницу в субботу привезли российских пленных из числа военных и гражданских. Их постановочно распределили по койкам и «оказывали помощь» на камеры иностранных журналистов», – рассказал РИА «Новости» о происходившем источник. Затем пленные под принуждением призывали российских военных «не стрелять по деревням в Суджанском районе и по областной больнице в Сумах».
Он подчеркнул: целью постановочных репортажей западных СМИ является попытка обвинить российскую армию в якобы нанесении ударов по собственному населению.
Более того, от пленных требовали «слова благодарности» за «освобождение», после чего часть привлеченных к постановкам пленных из больницы увезли.
При этом в самом медучреждении находится большое количество раненых военных ВСУ. «Система здравоохранения области здесь уже не вывозит, много раненых», – заявил источник.
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Киев перебрасывает медиков и волонтеров из Харьковской области под Сумы из-за больших потерь на Курском направлении.
Захарова: Цель проникших в Курскую область западных репортеров – скрыть преступления ВСУ против гражданского населения
«Правовую оценку действиям корреспондентов зарубежных изданий, проникающих на суверенную территорию России в обход установленных процедур, уполномочены дать компетентные органы. При этом следует напомнить, что в отношении целого ряда таких представителей иностранных СМИ уже заведены уголовные дела за незаконное пересечение госграницы», – рассказала Мария Захарова, официальный представитель МИД.
По ее словам, все инциденты тщательно фиксируются, а к нарушителям применят соответствующие меры. «С точки зрения журналистики квалифицировать этих псевдорепортеров можно только как предателей профессии, опустившихся до непосредственного участия в фабрикации и распространении укронацистской пропаганды», – подчеркивает дипломат.
Говоря о характере публикаций западной прессы, Захарова указала на «основную задачу высадившегося на оккупированных российских землях медийного десанта». «Речь идет о выгораживании Киева, сокрытии совершаемых им преступлений против гражданского населения, дальнейшей дестабилизации информационной обстановки и манипулировании общественным мнением. Также среди целей – реабилитация нацизма и создание необходимого фона для продолжения поддержки Западом», – перечислила собеседница.
«Весьма показательно, что когда таких журналистов уличают в демонстрации нацистской символики, которая наказуема даже в их странах, они спешат удалить или заретушировать компрометирующие материалы. Так, к примеру, корреспондент итальянского государственного СМИ RAI Пьянерелли зачистил в своих соцсетях интервью с неонацистским боевиком в кепке со знаком дивизии СС. Он даже не подумал принести извинения за свои действия, а просто удалил публикации, будто бы ничего не было», – обратила внимание дипломат.
«Все эти манипуляции красноречиво указывают на то, что ни о каком искреннем раскаянии за содеянное здесь не идет и речи. Рассматриваем подобную активность западных СМИ как свидетельство их прямой вовлеченности в осуществление масштабной гибридной агрессии против России», – резюмировала Захарова.
Ранее сотрудники Центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПСО) привлекли западных журналистов для постановочной съемки с российскими пленными в Сумской областной больнице, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник. По его словам, целью этой операции является обвинение российских военных в якобы нанесении ударов по собственному населению Курской области и показать западной аудитории настроения жителей курского приграничья.
«В субботу в Сумскую областную больницу привезли российских пленных из числа военных и гражданских. Постановочно распределили по койкам и на камеры иностранных журналистов оказывали помощь. После пленные под запись призывали российских военных не стрелять по деревням в Суджанском районе и по областной больнице в Сумах», – рассказал источник агентства.
Более того, от пленных требовали, чтобы они выражали благодарность за «освобождение», добавил он. По словам собеседника агентства, часть пленных, которых привлекли к постановкам, после съемок из больницы увезли. При этом в самом медучреждении находится большое количество раненых военных ВСУ. «Система здравоохранения области здесь уже не вывозит, много раненых», – заявил источник.
На этом фоне появились сообщения о том, что журналисты издания The Washington Post посещали Суджу в сопровождении ВСУ. «О'Грейди, Бурьянова и фотограф Эд Рам отправились на удерживаемую Украиной территорию в России, чтобы задокументировать степень украинского контроля», – говорится в материале WP. Журналисты, как утверждается, опросили как минимум дюжину мирных жителей Суджи. Незадолго до этого из Суджи репортаж сделали итальянские корреспонденты RAI. ФСБ России возбудила уголовное дело в отношение корреспондентов из Италии по ч. 3 ст. 322 УК РФ – незаконное пересечение госграницы.
Forbes заявил о потерях украинскими войсками военной техники в Курской области «почти в два раза быстрее, чем обычно»
Обозреватель Дэвид Экс отметил, что потерю техники, в том числе «гусеничных боевых бронемашин и колесных транспортеров», ВСУ «ощущают особенно остро». ВСУ теряют технику в результате ударов БПЛА, артобстрелов и засад, которые устраивают российские войска. По мнению Экса, в ходе боев в Курской области потери украинскими войсками военной техники могут еще возрасти, передает РИА «Новости» со ссылкой на Forbes.
Напомним, ВСУ в Курской области за сутки потеряли более 300 военных и 27 единиц бронетехники. Американские эксперты выразили обеспокоенность значительными потерями ВСУ в ходе наступления на Курскую область.