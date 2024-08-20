МВД рекомендовало не использовать онлайн-сервисы знакомств в Курской области

МВД рекомендовало не использовать камеры видеонаблюдения и онлайн-сервисы знакомств в Курской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в управлении, ВСУ массово выявляют ip-диапазоны на российских территориях и подключаются к незащищенным камерам видеонаблюдения удаленно, поэтому если нет острой необходимости, то камерами видеонаблюдения лучше не пользоваться, передает «Интерфакс».

Также не рекомендуется использование онлайн-сервисов знакомств, которые враг активно использует для легендированного сбора информации.

Военнослужащим посоветовали не открывать приходящие от незнакомых лиц ссылки и избегать использования телефонов с большим количеством служебной и личной информации.

Кроме того, необходимо и модерировать чаты, и оперативно удалять из них аккаунты лиц, попавших в плен к противнику, а также аккаунты лиц, к чьим телефонам противник получил доступ.

Также в МВД просят граждан не выкладывать в соцсетях и мессенджерах видео поездок или проводить трансляции/стримы при движении по автомагистралям, где проходит военная техника.

Военнослужащим и представителям силовых структур в полиции рекомендовали отключить функцию «Люди рядом» в мессенджере Telegram, убрать все фото, свидетельствующие о ведомственной принадлежности, поменять ники и проверить свои абонентские номера через специализированные ресурсы, осуществляющие парсинг с телефонных книг.

«Если в поисковой выдаче ваш номер выходит как записанный у третьих лиц в виде «Леша ФСБ», «Паша Росгвардия», «Миша 123 полк», этот номер нужно сменить, он скомпрометирован», – пояснили в пресс-службе.

Ранее Минцифры предоставило бесплатную связь для жителей Белгородской области.