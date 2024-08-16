Для большинства война – сериал. Многие просто не хотят погружаться в эти кишки и кровь. Это больно. Это тяжело. Отложим на несколько недель, успеем. Времени же много. Но правда в том, что его, времени, нет.0 комментариев
Минцифры предоставило бесплатную связь для жителей Белгородской области
Минцифры предоставило бесплатную связь для жителей Белгородской области в зоне ЧС
В связи с введением режима чрезвычайной ситуации федерального характера в девяти районах Белгородской области, Минцифры приняло решение о предоставлении бесплатных услуг мобильной связи и интернета всем жителям пострадавших территорий.
По информации ведомства, данное решение было принято с целью обеспечения бесперебойной связи и возможности оперативного обмена информацией между жителями, спасательными службами и органами власти в условиях ЧС, передает ТАСС.
Уточняется, что бесплатные услуги связи будут доступны даже при отрицательном балансе на счете абонента.
Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об усилении активности ВСУ на границе Краснояружского района и начале эвакуации местных жителей в безопасные места. В Белгородской области введен режим ЧС федерального уровня.