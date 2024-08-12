Мы не жили за счет других народов, не использовали их в качестве природного ресурса. Где бы ни появлялся русский человек: на Кавказе, в Сибири, в Средней Азии или в таких далеких уголках, как Форт-Росс, Гавайские острова и берег Маклая в Новой Гвинее, – он никого не обращал в скот, никого не лишал человеческого достоинства.0 комментариев
ВСУ активизировались в Краснояружском районе Белгородской области
Гладков: ВСУ активизировались в Краснояружском районе Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об усилении активности ВСУ на границе Краснояружского района и начале эвакуации местных жителей в безопасные места.
В своем Telegram-канале он указал, что ситуация на границе с Украиной обострилась. В связи с этим принято решение о временной эвакуации жителей Краснояружского района.
Гладков подчеркнул, что данная мера направлена на обеспечение безопасности граждан. Транспорт для перевозки людей направлен в район, а на местах ведется согласование процесса вывоза.
Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что жителям Колотиловки рекомендовали покинуть село из-за участившихся ударов со стороны ВСУ.