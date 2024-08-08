Как ответить на атаку на Курскую область? Минимизировать сухопутную границу Украины. Взять под контроль исторические российские территории, обладающие значительным экономическим и промышленным потенциалом.12 комментариев
Жителям Колотиловки Белгородской области рекомендовали покинуть село
Жителям Колотиловки Белгородской области из-за обстрелов рекомендовали покинуть село
Жителям Колотиловки Белгородской области рекомендовали покинуть село из-за участившихся ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Он рассказал в своем Telegram-канале, что он вместе с главой района Андреем Миськовым прошли по улицам, поговорили с людьми, которые все еще остаются в населенном пункте, а также попросили их на время покинуть село.
Ранее правительство Курской области опровергло распространяемые в регионе фейковые сообщения об эвакуации жителей областного центра.