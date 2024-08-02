Большой обмен показывает, что понятия «свой» и «чужой» определяются не паспортом. С легкой душой мы отдаем на Запад людей, которые использовали российский паспорт для борьбы с Россией. И отдадим еще, если речь идет о спасении тех, кто для нас по-настоящему свой.9 комментариев
Израильским министрам выдали спутниковые телефоны на случай масштабной атаки
Израильским министрам выдали спутниковые телефоны на случай масштабной атаки
Министры израильского правительства и несколько высокопоставленных чиновников получили спутниковые телефоны на случай крупной атаки со стороны противников в регионе, сообщил портал Ynet.
Как отмечается, такая мера принята для «обеспечения непрерывности работы» государственных органов в условиях потенциального отключения электроэнергии и сбоев в обычной сотовой связи в случае мощного удара со стороны Ирана, передает ТАСС.
По данным Ynet, в четверг гендиректор министерства главы правительства Израиля Йоси Шелли провел встречу с руководителями нескольких министерств, чтобы оценить готовность к ЧС. На совещании было дано указание предпринять все возможные меры для обеспечения стабильной работы телефонной и радиосвязи. При этом было подчеркнуто, что из соображений безопасности «необходимо готовиться к худшему сценарию».
Ранее Axios сообщало, что США намерены помочь Израилю в отражении предполагаемой атаки со стороны Ирана и «Хезболлы».