Axios: ВС США готовятся вместе с Израилем отразить возможную атаку Ирана

Эксперт назвал варианты ответа Ирана на убийство лидера ХАМАС

Политолог Ципис: Ответные действия Ирана в отношении Израиля могут спровоцировать масштабный региональный конфликт

Tекст: Анастасия Куликова

«Если Иран ничего не предпримет после убийства в Тегеране Исмаила Хании, то Израилем это будет воспринято как проявление слабости. Подобный расклад развяжет руки ЦАХАЛ, и еврейское государство будет действовать еще более агрессивно», – отметил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

По его мнению, есть два сценария, по которым могут развиваться дальнейшие события. Первый подразумевает проведение Ираном ограниченной операции. При этом вариантов ее организации у Тегерана довольно много. «Военные республики могут нанести удар по северу Израиля, – продолжил Ципис. – Более того, обойти «Железный купол» им не составит труда, поскольку в рамках предыдущей атаки местные власти могли понять, как именно работает израильская система ПВО», – указал собеседник.

«Целью Ирана также может стать американская военная база расположенная, например, в Ираке. Это вполне укладывается в идею мести, поскольку Тегеран считает США соучастниками преступлений Израиля», – пояснил он. В качестве еще одного варианта ограниченного ответа республики эксперт называет удары по морским целям в Персидском заливе. Речь идет о кораблях, авианосцах и танкерах, принадлежащих западным странам.

«Второй же сценарий предполагает широкомасштабные действия Ирана. В этом случае будет нанесен прямой удар по Израилю. Причем Тегеран может привлечь к атаке «Ось сопротивления» – Йемен, Сирию, Ирак, Ливан. Но самым угрожающим для Тель-Авива фактором, конечно, станет возможное участие в этом Турции. Вместе с тем такой шаг приведет к региональной войне, в которую непременно будут втянуты Соединенные Штаты и страны западного блока», – детализировал политолог.

К слову, на фоне эскалации на Ближнем Востоке несколько авиакомпаний США и Британии отменили рейсы в Израиль. «Ситуация напряжена до предела, все ожидают ответных мер со стороны Ирана. Но, на мой взгляд, они не последует сразу, потому что Тегерану нужно продумать свои действия. По моим прогнозам, реакция республики последует в ближайший месяц», – заключил Ципис.

Ранее издание The New York Times сообщило, что духовный лидер Ирана Али Хаменеи якобы отдал приказ о прямой атаке по территории Израиля. По мнению газеты, данное решение призвано стать ответом на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании, к которому, по мнению Тегерана, может быть причастно еврейское государство.

На этом фоне, по соображениям безопасности, американский авиаперевозчик United Airlines заявил о временном прекращении регулярных рейсов в Тель-Авив. В официальном обращении компании сказано, что руководство до сих пор обдумывает дальнейшие действия. В случае возобновления перелетов, безопасности пассажиров и экипажа будет уделяться «особое внимание».

Напомним, в Иране был убит глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Как отметили в КСИР, представитель движения погиб в результате атаки на свою резиденцию в Тегеране. Во многих странах региона считают, что Израиль мог быть причастен к этой атаке, но представители ЦАХАЛ отказались комментировать CNN новость. В армии еврейского государства сказали, что «не реагируют на сообщения иностранных СМИ».

Однако министр по делам Иерусалима и наследию Израиля Амихай Элияху заявил, что убийство Хании – «правильный способ очистить мир от этой грязи». «Нет больше воображаемых соглашений о мире, нет больше милосердия к этим сыновьям смерти. Смерть Исмаила Хании делает мир немного лучше», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

Как отмечает The Times of Israel, Элияху оказался первым топ-чиновником Израиля, который намекнул на причастность государства к убийству Хании. Это произошло, несмотря на негласный приказ премьер-министра Биньямина Нетаньяху хранить молчание по поводу ночного инцидента. Ранее Элияху, к слову, был наказан за идею ударить по Газе ядерным оружием. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала возможные последствия гибели лидера ХАМАС.

При этом Иран уже предпринимал обстрелы Израиля в апреле этого года. Тогда телеканал CNN атаку крупнейшим налетом дронов в истории человечества. Однако по ее итогам ЦАХАЛ сообщил о «минимальном ущербе» инфраструктуре страны. Эксперты отмечали, что произошедшее могло дать Тегерану полезную информацию о работе системы ПВО «Железный купол».

Тогда поводом к действиям Ирана в отношении Израиля послужила атака ЦАХАЛ по консульству Исламской республики в столице Сирии Дамаске. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала последствия данного события.