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    Зеленский рискнул пойти на окончательное решение православного вопроса
    Захарова назвала цели западного «информационного десанта» в Курской области
    Военкор предположил направление атак ВСУ после ударов по мостам через Сейм
    Кадыров ответил Маску
    Путин: РФ готова содействовать делимитации границ между Азербайджаном и Арменией
    Алиев назвал визит Путина в Баку исключительно важным
    Российские вертолеты Ми-28НМ уничтожили технику ВСУ в Курской области
    Лавров: Украинцы не смогли бы подорвать «Северные потоки» без США
    Боррель заявил о неспособности ЕС создать собственную армию
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    Василий Авченко Василий Авченко Как Камчатка отбивалась от англичан и французов

    Крымская война 1853-1856 годов шла не только в Крыму. Боевые действия велись на Балтийском, Белом, Баренцевом морях. Ряд историков называют эту войну «нулевой мировой». Один из самых впечатляющих эпизодов Крымской войны произошел 170 лет назад на Дальнем Востоке. Русской Камчатке тогда пришлось отбиваться от англичан и французов.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Украинский случай далек от стандартов отношений между государствами

    В украинском случае Россия имеет дело с не государством у своих границ. Поэтому взаимодействие с такой территорией, в том числе переговоры, находится за пределами норм и обычаев, регулирующих отношения между суверенными странами.

    7 комментариев
    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Открытый русский космос вместо Евразии

    Никак не отрицая многосложность истоков Русской цивилизации, творчески переработавшей множество влияний, следует всячески избегать терминов и концепций, предполагающих вторичность нашей цивилизации.

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    19 августа 2024, 15:49 • Новости дня

    Путин пригласил Алиева на мероприятия СНГ и БРИКС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по итогам российско-азербайджанских переговоров сообщил, что пригласил главу Азербайджана Ильхама Алиева посетить мероприятия СНГ и БРИКС, которые пройдут в России в октябре.

    Речь идет о заседании Совета глав государств СНГ в Москве и встречах в формате «аутрич» в рамках саммита БРИКС в Казани, передает ТАСС.

    Путин также отметил, что Баку и Москва придерживаются близких подходов во внешней политике, они тесно координируют свои усилия на ключевых многосторонних площадках, включая ООН и СНГ.

    «Был рассмотрен и целый ряд вопросов региональной повестки дня. Естественно, с учетом той роли, которую Азербайджан играет в Каспийском регионе и Закавказье, – сообщил российский лидер. – Затрагивались и актуальные международные темы. Во внешней политике наши страны твердо придерживаются принципа верховенства международного права, суверенитета и невмешательства во внутренние дела».

    Ранее Путин заявил, что удовлетворен результатами своего двухдневного государственного визита в Азербайджан.

    18 августа 2024, 18:34 • Новости дня
    Онуфриенко рассказал об успехах российских войск на Покровском и Угледарском направлениях
    Онуфриенко рассказал об успехах российских войск на Покровском и Угледарском направлениях
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия стремительно снижает логистические возможности противника на Покровском и Угледарском направлениях. В перспективе, происходящие события могут позволить ВС РФ взять Угледар в кольцо, а также пересечь реку Казенный Торец, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российские войска перерезали трассу на Константиновку.

    «Тот факт, что Россия сумела перерезать трассу Угледар – Константиновка, в ближайшее время на положении ВСУ не скажется. В последнее время противник не особо задействовал данный путь. Пока на фронте царит относительно хорошая погода: сохраняется большая возможность использования грунтовых дорог», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Однако по мере приближения холодов и дальнейшего продвижения наших войск, положение украинской армии будет ухудшаться. Потенциально Угледар может оказаться взятым в кольцо. В таком случае местная группировка будет испытывать колоссальные проблемы. Логистические возможности ее снабжения заметно ухудшатся», – отметил собеседник.

    «В целом ситуация на Покровском и Угледарском направлениях фронта выглядит крайне оптимистичной для ВС РФ. Мы сумели освободить Свиридоновку. Помимо нее под контролем России оказалось немалое количество населенных пунктов. Если рассматривать эти победы по отдельности, они могут показаться скромными», – уточнил эксперт.

    «Но в совокупности все это значительно усиливает потенциал для последующих рывков нашей армии. В настоящий момент мы можем говорить о хороших возможностях выхода к реке Казенный Торец. В случае если российская армия пройдет через нее, возникнет огромная угроза для формирований противника, опирающихся на Воздвиженку и Елизаветовку», – считает он.

    «Они же прикрывают трассу, ведущую к Константиновке и Часову Яру. Местная группировка, соответственно, также окажется в затруднительном положении. Конечно, некоторые доступные трассы для нее все равно сохранятся, но в целом ситуация будет развиваться далеко не в пользу ВСУ», – заключил Онуфриенко.

    Ранее российские войска перерезали трассу на Константиновку. ВС РФ совершили крупное продвижение под Угледаром на Южно-Донецком направлении, приблизившись к Водяному. Таким образом, город оказался заблокирован с северо-востока. Кроме того, удалось занять и территорию шахты «Южно-Донбасская № 1».

    Кроме того, российская армия взяла под контроль Свиридоновку. По данным Министерства обороны, ВС РФ также достигли успехов на Донецком, Харьковском и Запорожском направлениях, уничтожив более двух тысяч украинских военнослужащих. Противник несет потери и в техническом плане: ликвидированы в большом количестве бронетехника и артиллерийские системы.

    В частности, на Донецком направлении российские войска отразили две контратаки подразделения штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Потери противника составили более 500 военнослужащих. Также были ликвидированы две ББМ и пять автомобилей ВСУ.

    Ранее в Минобороны заявили, что российские военнослужащие группировки «Юг» нанесли артиллерийский удар по позиции ВСУ и уничтожили британскую самоходную артиллерийскую установку AS-90 в районе Северска.

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    19 августа 2024, 07:25 • Новости дня
    Военный дирижер назвал любимую песню Путина
    Военный дирижер назвал любимую песню Путина
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные оркестры, участвующие в приемах на высшем уровне, всегда готовы исполнить любимую композицию президента России Владимира Путина – «С чего начинается Родина», рассказал начальник Военно-оркестровой службы Ленинградского военного округа подполковник Павел Гернец.

    По его словам, вся страна прекрасно знает, что президент России Владимир Путин не просто любит, но и исполняет на фортепиано композицию «С чего начинается Родина», передает ТАСС.

    «На одном из правительственных мероприятий мы исполнили ее для президента, она не входила в официальную программу, но была готова к исполнению – рояль всегда должен быть в кустах», – отметил Гернец.

    Напомним, в 2017 году президент России Владимир Путин на встрече со студентами Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова спел вместе с ними под гитару песню «14 минут до старта».

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    18 августа 2024, 18:14 • Видео
    Когда Китай начнет свою СВО

    В США подтвердили масштабную поставку вооружений на Тайвань в течение ближайших лет. Передача на остров систем HIMARS и F-16 сильно огорчит Киев, который выпрашивал их для себя. Однако Вашингтон не может отказаться от идеи накачать Тайвань оружием: США хотят сохранить контроль над островом, но в реальности приближают начало войны с Китаем.

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    18 августа 2024, 20:11 • Новости дня
    Путин прилетел в Баку

    Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом.

    Ожидается, что 19 августа российский лидер примет участие в церемонии возложения венка к могиле общенационального лидера республики Гейдара Алиева и церемонии возложения венка к монументу «Вечный огонь», передает РИА «Новости».

    Затем состоится церемония официальной встречи Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева в резиденции «Загульба». Далее они проведут беседу и переговоры в расширенном составе.

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    18 августа 2024, 22:17 • Новости дня
    Путин пообщался с Алиевым и его супругой на неформальном ужине в Азербайджане
    Путин пообщался с Алиевым и его супругой на неформальном ужине в Азербайджане
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В домашней резиденции азербайджанского лидера «Загульба» прошел неформальный ужин президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также первого вице-президента страны Мехрибан Алиевой – супруги главы Азербайджана.

    Путин и Алиев обнялись и тепло поприветствовали друг друга. Путин подарил Алиевой букет цветов, передает РИА «Новости».

    Встреча прошла в неформальной обстановке – лидеры стран общались на летней открытой веранде, без галстуков и пиджаков, в белых рубашках с расстегнутыми из-за жары воротами. Президенты России и Азербайджана с улыбкой отнеслись к приближению видеокамер, Путин помахал оператору, передает ТАСС.

    Напомним, Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом. Резиденция президента Азербайджана «Загульба» находится в одноименном поселке в 40 км от Баку, на берегу Каспийского моря.

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    19 августа 2024, 13:00 • Новости дня
    Российский дипломат назвал цель репортажей западных СМИ из Курской области

    Дипломат Мирошник: Киев с помощью западных СМИ пытается скрыть террор в Курской области

    Российский дипломат назвал цель репортажей западных СМИ из Курской области
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украина надеется посеять недоверие к власти среди российских граждан. И для этого Киев привлекает западные СМИ, сказал газете ВЗГЛЯД посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. Ранее стало известно о привлечении ЦИПСО западных СМИ для постановочной съемки российских пленных.

    «Постановочные репортажи – это информационная операция, которая прорабатывалась Киевом с международными специалистами при планировании атаки ВСУ на Курскую область. С помощью сюжетов они пытаются достичь сразу несколько целей», – считает Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    «Прежде всего, противник хочет посеять страх в российском обществе, вызвать недоверие населения к власти, а также спровоцировать смуту. Кроме того, офис Зеленского стремится отвести внимание от своих собственных преступлений», – уточнил он. По словам дипломата, особую озабоченность Москвы вызывает привлечение к этой операции западных медиа.

    «Речь идет о представителях СМИ из стран, участвующих в формате «Рамштайн». Эта группа готова всячески оправдывать действия украинских боевиков и создавать им так называемую «дипломатическую крышу», цель которой – защитить их от международных расследований. Они фактически являются соучастниками преступлений Украины, а также участниками информационной и ментальной войны», – акцентировал Мирошник.

    На этом фоне аргументы о свободе слова, к которым любит прибегать Запад, не могут быть приняты. «Эти СМИ стали машиной манипуляции», – отметил посол по особым поручениям МИД. Спикер напомнил, что вторжение ВСУ в российский регион сопровождается целым набором постановочных сюжетов. «Каждый из них активно прорабатывался с точки зрения пропагандистского эффекта и оказания давления на сознание россиян и настроения внутри страны», – детализировал Мирошник.

    Он обратил внимание на постановку ЦИПСО с участие пленных. Действия украинских боевиков, которые требовали от солдат призывать российских военных «не стрелять по деревням в Суджанском районе» и выражать Украине благодарность за «освобождение», дипломат расценил как насильственные и преступные. «Пленные из числа военных и гражданских находятся под давлением. Их под угрозой насилия и лишения жизни принуждают следовать прописанному сценарию», – возмутился спикер.

    При этом международные организации, в том числе ОБСЕ, продолжают хранить молчание. «Мы не видим с их стороны стремления разобраться в происходящих событиях. Тем не менее те, кто использует насилие, а также те, кто распространяет постановки и лживую информацию рано или поздно понесут ответственность», – заключил Мирошник.

    Ранее сотрудники Центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПСО) привлекли западных журналистов для постановочной съемки с российскими пленными в Сумской областной больнице, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник. По его словам, целью этой операции является обвинение российских военных в якобы нанесении ударов по собственному населению Курской области и показать западной аудитории настроения жителей курского приграничья.

    «В субботу в Сумскую областную больницу привезли российских пленных из числа военных и гражданских. Постановочно распределили по койкам и на камеры иностранных журналистов оказывали помощь. После пленные под запись призывали российских военных не стрелять по деревням в Суджанском районе и по областной больнице в Сумах», – рассказал источник агентства.

    Более того, от пленных требовали, чтобы они выражали благодарность за «освобождение», добавил он. По словам собеседника агентства, часть пленных, которых привлекли к постановкам, после съемок из больницы увезли. При этом в самом медучреждении находится большое количество раненых военных ВСУ. «Система здравоохранения области здесь уже не вывозит, много раненых», – заявил источник.

    На этом фоне появились сообщения о том, что журналисты издания The Washington Post посещали Суджу в сопровождении ВСУ. «О'Грейди, Бурьянова и фотограф Эд Рам отправились на удерживаемую Украиной территорию в России, чтобы задокументировать степень украинского контроля», – говорится в материале WP. Журналисты, как утверждается, опросили как минимум дюжину мирных жителей Суджи.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила ТАСС, что российские правоохранительные органы «изучают фактологию в связи с действиями американских журналистов». Незадолго до этого из Суджи репортаж сделали итальянские корреспонденты RAI. ФСБ России возбудила уголовное дело в отношение корреспондентов из Италии по ч. 3 ст. 322 УК РФ – незаконное пересечение госграницы.

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    19 августа 2024, 12:34 • Новости дня
    Путин поблагодарил Азербайджан за внимание к русскому языку
    Путин поблагодарил Азербайджан за внимание к русскому языку
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия благодарна Азербайджану за внимание к русскому языку в стране и работу школ, где этот язык изучается, заявил президент Владимир Путин в начале переговоров с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым во время государственного визита.

    «Благодарны вам за то внимание, которые вы уделяете развитию русского языка. 300 школ с русским языком, филиалы наших ведущих высших учебных заведений функционируют в Азербайджане», – передает ТАСС слова российского лидера.

    Путин заявил также, что Баку активно развивается, становясь оазисом в регионе Южного Кавказа.

    «Я очень рад быть в Баку, еще раз полюбоваться этим городом», – отметил он. Путин добавил, что президент Азербайджана с супругой Мехрибан уделяют большое внимание развитию Баку: «Это видно. Город развивается, развивается успешно, превращается в такой оазис, я бы сказал, в регионе».

    Между тем президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что обсудил с российским лидером Владимиром Путиным вопросы двусторонних отношений и региональной повестки в узком и расширенном форматах.

    «Хотел бы отметить, что мы очень удовлетворены уровнем взаимодействия между нашими странами», – сказал Алиев.

    Путин и Алиев начали российско-азербайджанские переговоры в узком составе. Встреча проходит в резиденции «Загульба». С российской стороны в переговорах участвуют помощник президента Юрий Ушаков, вице-премьер Алексей Оверчук, министр иностранных дел Сергей Лавров. Организаторы встречи отводят на переговоры в узком формате около часа. После кратких выступлений обоих лидеров беседа продолжится за закрытыми дверями.

    Ранее в понедельник Путин прибыл в резиденцию Алиева «Загульба» на переговоры.

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    19 августа 2024, 16:06 • Новости дня
    Путин подписал указ о праве жить в России не принимающим политику своих государств иностранцам
    Путин подписал указ о праве жить в России не принимающим политику своих государств иностранцам
    @ Florian Gaertner/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий оказание помощи при переселении тем, кто не приемлет ценности Запада.

    Согласно указу, иностранцы, не принимающие политику своих государств, которая противоречит традиционным ценностям, смогут обратиться за временным проживанием в России без необходимости соблюдения установленной квоты и предоставления подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ российского законодательства, передает ТАСС.

    За помощью могут обратиться иностранцы, которые не разделяют политику своих стран, «навязывающую деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям».

    Ранее придерживающаяся традиционных ценностей многодетная семья из США получила свидетельство о предоставлении временного убежища в России.

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    19 августа 2024, 15:10 • Новости дня
    Российские вертолеты Ми-28НМ уничтожили технику ВСУ в Курской области
    Российские вертолеты Ми-28НМ уничтожили технику ВСУ в Курской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экипаж российского ударного вертолета Ми-28НМ успешно поразил скопление живой силы и бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны.

    Удар был нанесен управляемыми авиационными ракетами «Вихрь», сообщается в Telegram-канале ведомства.

    «По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены», – говорится в сообщении.

    Ранее вертолеты Ка-52 нанесли удар авиаракетами по технике ВСУ в Курской области.

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    19 августа 2024, 14:36 • Новости дня
    В Совфеде назвали «проявлением тупости» визит американских журналистов в Суджу

    Сенатор Карасин назвал «проявлением тупости» визит американских журналистов в Суджу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посещение города Суджа Курской области журналистами американской газеты The Washington Post является «проявлением тупости» и «безобразием», заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

    Подобными действиями журналисты демонстрируют неумение «соблюдать международные, межгосударственные приличия», с этим нужно бороться, подчеркнул сенатор, передает Lenta.Ru.

    Он добавил, что визит журналистов из США в Суджу – «безобразие, которое попахивает уверенностью в безнаказанности». По словам Карасина, «делать такие вещи – абсолютно провокационно», это «создает очень плохую атмосферу в международных делах».

    Напомним, американская The Washington Post опубликовала «репортаж из Суджи». Журналисты утверждают, что прибыли в город с территории Украины в сопровождении ВСУ, чтобы «задокументировать расширение украинского контроля и лично увидеть условия содержания мирных жителей». В опубликованном репортаже замалчиваются факты террора и преступлений украинских военных против жителей Курской области.

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    19 августа 2024, 14:52 • Новости дня
    Адвокат оценил способность потерпевшей стороны повлиять на решение по УДО Ефремова

    Адвокат Добровинский: Потерпевшая сторона не сможет повлиять на решение по УДО Ефремова

    Адвокат оценил способность потерпевшей стороны повлиять на решение по УДО Ефремова
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Планы защиты заслуженного артиста России Михаила Ефремова по УДО не касаются семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера, заявил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.

    По словам Добровинского, возможность артиста выйти на свободу по УДО – «это работа адвокатов Ефремова», этот вопрос никак не касается ни его, ни потерпевших, передает «Газета.Ru».

    «Они (планы) никак не касаются ни меня, ни потерпевшей стороны. Это работа адвокатов Ефремова. Я же не занимаюсь этим делом. <…> Я не знаю, он болен или что-то еще – это будет решать местный суд. Ни ко мне, ни к потерпевшим это никакого отношения не имеет», – сказал он.

    Ранее СМИ сообщили, что осужденный артист Михаил Ефремов может выйти на свободу по УДО в декабре 2024 года.

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    19 августа 2024, 14:19 • Новости дня
    Зеленскому доложили о тяжелых боях на Красноармейском направлении

    Сырский доложил Зеленскому о тяжелых боях на Красноармейском направлении

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту страны Владимиру Зеленскому о напряженной ситуации на Красноармейском направлении в Донецкой народной республике.

    В своем Telegram-канале Сырский отметил, что в районах Красноармейска и Дзержинска (украинские названия – Покровск и Торецк) продолжаются тяжелые бои, передает ТАСС.

    Зеленский в своем Telegram-канале подтвердил информацию о тяжелых боях в этом районе.

    Ранее в силовых структурах ДНР сообщили, что оборона ВСУ в Новогродовке около Красноармейска (украинское название – Покровск) буквально «трещит по швам».

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    19 августа 2024, 15:34 • Новости дня
    Путин: Россия готова содействовать делимитации границ между Азербайджаном и Арменией
    Путин: Россия готова содействовать делимитации границ между Азербайджаном и Арменией
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия готова содействовать делимитации и демаркации границ между Азербайджаном и Арменией, заявил президент Владимир Путин по итогам российско-азербайджанских переговоров.

    «Подчеркну, Россия будет и впредь всячески способствовать нормализации азербайджанско-армянского взаимодействия и заключению мирного договора на основе известных трехсторонних договоренностей, достигнутых президентами России, Азербайджана и премьером-министром Армении в 2020-2022 годах. Мы также готовы содействовать делимитации и демаркации границы, имея в виду наличие у нас соответствующих документов еще со времен Советского Союза, разблокированию трансграничных маршрутов, установлению гуманитарных контактов», – передает ТАСС слова Путина.

    Ранее президент Владимир Путин в начале переговоров с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что Россия будет рада, если сможет что-то сделать для подписания мира и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном.

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    19 августа 2024, 12:45 • Новости дня
    Путин: Россия будет рада внести вклад в подписание мира между Баку и Ереваном

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия будет рада, если сможет что-то сделать для подписания мира и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном, заявил президент Владимир Путин в начале переговоров с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    «Если мы что-то можем сделать для того, чтобы нам выйти на подписание мирного соглашения с Азербайджаном и Арменией, довести дело до делимитации и демаркации границы, как мы много раз с вами говорили, разблокировать соответствующие направления логистики и в экономике, мы были бы очень этому рады», – цитирует ТАСС Путина.

    По его словам, Москва готова участвовать в урегулировании между Баку и Ереваном.

    «Мы с вами уже вчера коснулись этой темы, сегодня продолжим. Это касается урегулирования ситуации на Южном Кавказе. Ясно, и всем хорошо известно, что и Россия сталкивается с кризисами, в том числе и прежде всего на украинском направлении, но историческая вовлеченность России в ситуацию на Южном Кавказе в последние несколько лет диктует нам необходимость участвовать в этих событиях, конечно, в той части, в которой это востребовано сторонами», – сказал Путин.

    Президент России заявил также, что после визита в Азербайджан расскажет премьер-министру Армении Николу Пашиняну о результатах переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    Ранее в понедельник Путин прибыл в резиденцию Алиева «Загульба» на переговоры.

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    19 августа 2024, 14:08 • Новости дня
    Германия заявила об обмене данными с Россией по подрыву «Северных потоков»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Берлин обменивается с Москвой данными о взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», но не предоставляет информацию о промежуточных результатах расследования, заявил официальный представитель МИД Германии Себастиан Фишер.

    «Разумеется, мы это отвергаем (обвинения в неисполнении обязательств). Мы находимся в процессе обмена информацией с российской стороной», – сказал он, передает РИА «Новости».

    При этом Фишер не уточнил, какими именно сведениями обмениваются стороны.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Германия должна ответить на все вопросы, а когда требуемая информация по официальным каналам не предоставляется, а всплывает в газетных материалах, это наводит на мысль о том, что все это инсценировано.

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    19 августа 2024, 13:19 • Новости дня
    Алиев назвал позитивной динамику развития отношений Баку и Москвы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Динамика развития отношений между Азербайджаном и Россией очень позитивная, идет сотрудничество в энергетике и транспорте, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

    По его словам, динамика очень позитивная, сотрудничество идет и в энергетике, и в транспорте, особое внимание уделяется гуманитарному сотрудничеству, поэтому сегодня еще раз необходимо пройтись по повестке дня, передает ТАСС.

    «Уверен, что визит будет и приятным для вас, и полезным для наших отношений», – сказал он.

    По словам Путина, российско-азербайджанские экономические связи демонстрируют хорошие показатели.

    «Торгово-экономические связи развиваются успешно. Хороший импульс развитию наших двусторонних связей был придан в ходе вашего визита в апреле этого года в Москву», – сказал он.

    Президент России напомнил о словах азербайджанского коллеги, что «4 млрд долларов с небольшим товарооборота – это хорошая цифра». «Но она не соответствует потенциалу наших возможностей», – согласился с Алиевым Путин. Среди направлений сотрудничества, отметил президент России, «можно говорить не только об энергетике, но и о промышленной кооперации, о транспорте, логистике, о легкой промышленности». «У нас много направлений для совместной работы. Более 1270 предприятий работают с российским капиталом. Это, безусловно, тоже не предел», – заявил российский лидер.

    Ранее в понедельник Путин прибыл в резиденцию Алиева «Загульба» на переговоры.

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    России нужно решить три задачи для экспорта арктического СПГ

    Россия, судя по всему, начала вывозить подсанкционный СПГ с завода «Арктик СПГ – 2», который попал под жесткие санкции перед самым запуском в начале года. Трейдеры с интересом наблюдают, как газовозы подходят к заводу и уходят в западном направлении. Что это за суда, куда они идут и почему обойти санкции против СПГ будет в разы тяжелее, чем санкции против нефти? Подробности

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    Запад должен заплатить цену за террор Украины в Курской области

    В конце недели ВСУ ударами из американских РСЗО HIMARS разрушили несколько мостов в Курской области, серьезно усложнив эвакуацию мирных жителей. Между тем еще в июне Владимир Путин предупреждал, что в случае использования западных дальнобойных вооружений по территории России, Москва рассмотрит возможность отправки оружия оппонентам Запада. Пришло ли время для зеркального ответа? Подробности

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    Зеленский рискнул пойти на окончательное решение православного вопроса

    «Сатанисты». Так представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Всеукраинский совет церквей после поддержки им мер по запрету канонической Украинской православной церкви за «связи с Россией». Очевидно, закон об этом будет принят в ближайшие дни. Как теперь быть православным верующим Украины? Подробности

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    Как досрочно убрать Макрона

    Президенту Франции Эммануэлю Макрону выдвинут ультиматум: или он назначает премьер-министром мало кому известную женщину из парижской мэрии, либо победители парламентских выборов добьются его отставки через процедуру импичмента. Насколько опасен для Макрона такой сценарий? И можно ли вообще отстранить президента Франции от власти? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Когда Китай начнет свою СВО

      В США подтвердили масштабную поставку вооружений на Тайвань в течение ближайших лет. Передача на остров систем HIMARS и F-16 сильно огорчит Киев, который выпрашивал их для себя. Однако Вашингтон не может отказаться от идеи накачать Тайвань оружием: США хотят сохранить контроль над островом, но в реальности приближают начало войны с Китаем.

    • Чем Камала Харрис опасна для Зеленского

      Британские СМИ пророчат, что вице-президент США Камала Харрис станет для Владимира Зеленского значительно менее удобным партнером, чем президент Джо Байден. Более того, в случае ее победы (весьма вероятной) на выборах в США Украине пророчат катастрофу. С чем это связано?

    • Планы Зеленского на будущее Курской области

      В правительстве Украины заявили о решении создать «зону безопасности» в оккупированной части Курской области России, куда хотят допустить международные организации «для решения гуманитарных задач». Судя по всему, Киеву пришлось поменять свои планы на Курщину, поскольку главная цель операция достигнута не была.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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