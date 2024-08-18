Рогозин показал сделанный из канализационной трубы дрон ВСУ

Tекст: Ольга Иванова

«В настоящей уличной кровавой драке у вас нет возможности попросить противника подождать, пока вы наденете кимоно и постелите борцовский ковер. В настоящей драке вы используете все, что под рукой – стул, камень, бутылку, нож», – написал он в Telegram-канале, а также отметил, что конфликт – это «бойня, в которой побеждает тот, кто может в оружие превратить все».

По словам Рогозина, важно насытить фронт необходимыми комплектующими (электроникой, камерами, электродвигателями, антеннами, водосточными трубами, пластиком, картоном), «из чего бойцы сами... сделают камикадзе в условиях дефицита дронов. Мы сами найдем решение и в итоге сделаем смертельное для врага оружие».

«При должной рационализации взлетит и канализация», – заключил он.

Ранее Рогозин заявил, что проблема атак FPV-дронов на вертолеты стала суровой реальностью, бортовой комплекс обороны должен постоянно совершенствоваться, на борьбу с беспилотниками он не рассчитан.