Сенатор Рогозин указал на проблему защиты боевых вертолетов от дронов-камикадзе в небе

Tекст: Вера Басилая

«По части исходящих от комплексов ПВО бортовой комплекс обороны современного вертолета способен оказывать активное сопротивление атаке противника, и предупредить экипаж об опасности, однако на борьбу с атакующими боевую машину дронами, в том числе FPV, этот комплекс не рассчитан», – написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Рогозин предложил для решения проблемы включать в бортовой комплекс обороны вертолета анализатор частот БПЛА, идентифицирующий приближение дрона-камикадзе, и комплекс радиоэлектронного подавления.

Он призвал поставить перед «Вертолетами России» и «Корпорацией радиоэлектронных технологий» задачу обеспечения безопасности вертолетов от БПЛА, привлечь к разработке частные инженерные коллективы с выдающимися компетенциями в области РЭБ.

«Надеюсь, военный заказчик уже оперативно формулирует перед военной промышленностью эту задачу», – заметил он.

Сенатор напомнил, что во время войны в Афганистане под эгидой Военно-промышленной комиссии при Совмине СССР на постоянной основе действовала рабочая группа в составе представителей Минобороны и ключевых ведомств советской оборонки, куда стекалась вся оперативная информация с поля боя и немедленно принимались решения по купированию угроз.

Так, в связи с обстрелами кабин боевых вертолетов Ми-24 и Ми-8 был оперативно изменен порядок укладки пластин на бронежилетах пилотов и сделан «броневоротник», который спасал летчиков от рикошета пуль при обстрелах вертолета с земли.