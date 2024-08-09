  • Новость часаМинобороны показало видео уничтожения диверсантов ВСУ у Кинбурской косы
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    Провалы Олимпиады в Париже хотят спихнуть на «козни России»
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    Минобороны назвало потери ВСУ с начала атаки на Курскую область
    Личный состав ВСУ поражен ракетным ударом в Полтаве
    ФСБ задержала жителя Курской области за передачу видео атаки ВСУ на Украину
    Дотком одной фразой описал положение Зеленского
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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Обменянные иноагенты стали врагами для своих

    С момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих обменянных преступников стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Какое дело нам до Бангладеш

    Это наши евразийские товарищи, с которыми нам предстоит строить многополярный мир. Пора присмотреться к ним повнимательнее. Подумать, что мы можем дать этой маленькой и огромной стране, помимо АЭС, которую строят российские специалисты. Подумать, чем она может быть полезна нам.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Атака ВСУ в Курской области уменьшит Украину

    Как ответить на атаку на Курскую область? Минимизировать сухопутную границу Украины. Взять под контроль исторические российские территории, обладающие значительным экономическим и промышленным потенциалом.

    28 комментариев
    9 августа 2024, 14:22 • Новости дня

    Рогозин указал на проблему защиты боевых вертолетов от дронов-камикадзе в небе

    Сенатор Рогозин указал на проблему защиты боевых вертолетов от дронов-камикадзе в небе

    Рогозин указал на проблему защиты боевых вертолетов от дронов-камикадзе в небе
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Проблема атак FPV-дронов на вертолеты стала суровой реальностью, бортовой комплекс обороны должен постоянно совершенствоваться, на борьбу с беспилотниками он не рассчитан, заявил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.

    «По части исходящих от комплексов ПВО бортовой комплекс обороны современного вертолета способен оказывать активное сопротивление атаке противника, и предупредить экипаж об опасности, однако на борьбу с атакующими боевую машину дронами, в том числе FPV, этот комплекс не рассчитан», – написал Рогозин в своем Telegram-канале.

    Рогозин предложил для решения проблемы включать в бортовой комплекс обороны вертолета анализатор частот БПЛА, идентифицирующий приближение дрона-камикадзе, и комплекс радиоэлектронного подавления.

    Он призвал поставить перед «Вертолетами России» и «Корпорацией радиоэлектронных технологий» задачу обеспечения безопасности вертолетов от БПЛА, привлечь к разработке частные инженерные коллективы с выдающимися компетенциями в области РЭБ.

    «Надеюсь, военный заказчик уже оперативно формулирует перед военной промышленностью эту задачу», – заметил он.

    Сенатор напомнил, что во время войны в Афганистане под эгидой Военно-промышленной комиссии при Совмине СССР на постоянной основе действовала рабочая группа в составе представителей Минобороны и ключевых ведомств советской оборонки, куда стекалась вся оперативная информация с поля боя и немедленно принимались решения по купированию угроз.

    Так, в связи с обстрелами кабин боевых вертолетов Ми-24 и Ми-8 был оперативно изменен порядок укладки пластин на бронежилетах пилотов и сделан «броневоротник», который спасал летчиков от рикошета пуль при обстрелах вертолета с земли.

    9 августа 2024, 08:15 • Новости дня
    Названы имена ликвидированных в Харьковской области генералов ВСУ

    Mash: Ударом «Искандера» уничтожен командующий группировкой войск «Харьков» ВСУ Драпатый

    Названы имена ликвидированных в Харьковской области генералов ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ударов «Искандером» по командному пункту ВСУ в Харьковской области, возможно, были ликвидированы три замначальника генштаба ВСУ, среди которых – командующий группировкой войск «Харьков» Михаил Драпатый, сообщают СМИ.

    Предположительно, после удара «Искандером» погибли сразу три замначальника генштаба ВСУ, среди которых генерал Владимир Горбатюк, командующий группировкой войск «Харьков» Михаил Драпатый, командующий объединенными силами ВСУ Андрей Гнатов, а также командующий нацгвардией Александр Пивненко, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удар по командному пункту ВСУ в Малиновке Харьковской области, а находившиеся там генералы ВСУ командовали атакой на Курскую область.

    CNN сообщила, что в команде главкома ВСУ Александра Сырского случился раскол из-за потерь украинских войск в ходе атаки на Курскую область.

    Коментарии (14)
    9 августа 2024, 07:25 • Новости дня
    Летчик Су-25 рассказал о больших потерях ВСУ в Курской области
    Летчик Су-25 рассказал о больших потерях ВСУ в Курской области
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили неуправляемыми авиаракетами личный состав и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, сообщили в Министерстве обороны.

    По словам летчика Су-25 Дмитрия, ВСУ потеряли большое количество личного состава при атаке на Курскую область. Он считает, что «очередная киевская медийная провокация» не увенчается успехом, передает ТАСС.

    После применения авиационных средств поражения летчики выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные успешно применили боевые беспилотные летательные аппараты для уничтожения группы украинских диверсантов, скрывавшихся в лесополосе приграничного района Курской области.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какими потерями обернется для Украины атака ВСУ на Курскую область.

    Коментарии (15)
    8 августа 2024, 17:00 • Видео
    Как ополовинили арсенал для Украины

    Так называемая чешская инициатива, в рамках которой спонсоры Украины планировали передать в ВСУ миллион артиллерийских снарядов, сильно умерила свои амбиции. Начали чехи бодро, втянув в эту авантюру даже те страны, где симпатизируют России. А потом что-то пошло не так. Что именно?

    Коментарии (0)
    9 августа 2024, 11:37 • Новости дня
    Алаудинов оценил обстановку в Курской области

    Алаудинов: ВС России обладает достаточными средствами, чтобы остановить ВСУ в Курской области

    Алаудинов оценил обстановку в Курской области
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Сил и средств у Вооруженных сил России достаточно для того, чтобы остановить ВСУ на курском направлении. Обстановка здесь не критическая, но тяжелая, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    По его словам, на данный момент на курском направлении достаточно тяжелая, но не критическая обстановка, но у российских военных достаточно сил и средств, чтобы остановить украинских боевиков, передает ТАСС.

    Алаудинов отметил, что спецназ «Ахмат» совместно с другими подразделениями выставляет максимально возможные опорные пункты, зачищает и уничтожает противника.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой будет итог вылазки в Курской области для ВСУ и всей Украины.

    Коментарии (15)
    8 августа 2024, 18:29 • Новости дня
    Эксперт объяснила молчание на Украине об атаке на границу Курской области

    Эксперт Шеслер: В Киеве не знают, чем закончится провокация ВСУ в Курской области, поэтому молчат

    Эксперт объяснила молчание на Украине об атаке на границу Курской области
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Украинские власти ждут, чем закончится атака ВСУ на Курскую область. Только после этого Киев попытается обернуть любой результат, в том числе разгром группировки, в свою пользу, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Напомним, власти Украины воздерживаются от комментариев по ситуации в Курской области, а советники офиса Зеленского называют происходящее попыткой улучшить переговорные позиции Киева.

    «Украинские власти ждут результата происходящего в Курской области. Если бригады ВСУ, которые зашли в регион, будут разгромлены, то украинское руководство скажет, что это делалось с целью отвлечь силы Российской армии из Донбасса», – считает Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).

    «Если же ВСУ удастся каким-то образом закрепиться, то в Киеве признают занятие российской территории. Именно поэтому сейчас не озвучиваются реальные результаты, – продолжила Шеслер. – Ключевые украинские блогеры тоже молчат. А мониторинговые милитари-паблики пишут, что не намерены раскрывать планы ВСУ. То есть своей целью они хотят представить то, что получится в результате».

    Собеседник также отметила, что в ходе атаки на Курскую область не были задействован легион «Свобода России» (ЛСР, запрещенная в России террористическая организация) и «Русский добровольческий корпус» (РДК, запрещенная в России террористическая организация), которые ранее совершали рейды на российскую территорию.

    «Операция в Курской области и рейды в Белгородскую область преследуют совершенно разные цели. Тогда была исключительно пиар-акция, чтобы зафиксировать участие так называемых российских оппозиционеров в борьбе Украины против России. Те акции были направлены на российское общество и на международный уровень. А сейчас ставятся совершенно другие задачи. Невозможно представить, чтобы боевикам РДК или ЛСР выдали танки, авиацию, РСЗО, тяжелые вооружения и все то, чем сейчас ВСУ штурмуют Курскую область», – считает собеседница.

    Напомним, в начале недели украинские подразделения численностью около тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Бои продолжаются третий день.

    По данным Минобороны России, в четверг подразделения группировки «Север» совместно с органами ФСБ продолжают уничтожать живую силу ВСУ в Судженском и Кореневском районах на границе с Украиной. С начала боевых действий на Курском направлении противник потерял 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 55 боевых бронированных машин и инженерную машину разграждения.

    Украинские власти пока никак не комментировали происходящее. В четверг советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк дал понять, что провокация ВСУ в Курской области может улучшить позиции Киева на возможных переговорах с Москвой. Сам Зеленский вне контекста отметил, что украинская армия «умеет удивлять» и «добиваться результатов». 

    Коментарии (13)
    9 августа 2024, 11:51 • Новости дня
    Минобороны назвало потери ВСУ с начала атаки на Курскую область

    Минобороны: Потери ВСУ с начала атаки в Курской области составили до 945 военных и 102 единицы бронетехники

    Минобороны назвало потери ВСУ с начала атаки на Курскую область
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    За все время действий на Курском направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 945 военных и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков и 17 бронетранспортеров, сообщили в Министерстве обороны.

    С начала атаки на Курскую область ВСУ потеряли до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков, 17 бронетранспортеров, шесть машин пехоты, 67 бронемашин, две самоходные огневые установки ЗРК «Бук М1» и три орудия полевой артиллерии, следует из данных в Telegram-канале Минобороны.

    Уточняется, что за сутки противник потерял 280 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, из них – четыре танка, пять бронетранспортеров, 18 бронемашин, 155-мм гаубицу М777, 155-мм самоходную артустановку Krab и 152-мм орудие Д-20.

    В ведомстве также отметили, что активными действиями подразделений группировки «Север» и подошедших резервов, ударами армейской авиации, огнем артиллерии пресекались попытки рейдовых действий подразделений противника вглубь России. Так, было нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ у Дарьино, Гоголевки, Меловой, Никольского и на западной окраине Суджи. В районе Южного ударом армейской авиации уничтожены пять бронетранспортеров Stryker, а в районе Мартыновки – танк, четыре бронетранспортера и бронемашина «Козак».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой будет итог вылазки в Курской области для ВСУ и всей Украины.

    Коментарии (30)
    9 августа 2024, 07:32 • Новости дня
    МЧС: На военном аэродроме в Липецкой области произошло возгорание
    МЧС: На военном аэродроме в Липецкой области произошло возгорание
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Возгорание произошло на военном аэродроме в Липецкой области, сообщили в ГУМЧС по региону.

    В МЧС сообщили, что возгорание произошло по третьему номеру, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что при атаке БПЛА в Липецкой области пострадали шесть человек.

    Напомним, в ночь на пятницу в Липецкой области был поврежден объект энергетической инфраструктуры, регион был атакован дронами. В области объявлена эвакуация нескольких населенных пунктов, введен режим ЧС.

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    8 августа 2024, 21:54 • Новости дня
    Путин упростил передачу конфискованного оружия в зону СВО
    Путин упростил передачу конфискованного оружия в зону СВО
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий передачу конфискованного оружия в зону специальной военной операции.

    Закон позволяет напрямую передавать такое оружие и патроны в Минобороны, Росгвардию и другие государственные военизированные организации, передает РИА «Новости».

    Порядок передачи конфискованного оружия в зону СВО определит правительство, а администрировать процесс будет Росгвардия, говорится в документе. Ведомство также сможет определять порядок уничтожения оружия или патронов, оно наделяется правом использовать подлежащее уничтожению оружие или патроны и передавать их в другие государственные военизированные организации для использования.

    В июле правительство России поддержало законопроект, упрощающий порядок передачи конфискованного и невостребованного оружия в зону специальной военной операции.

    Ранее сообщалось, что из 250 тыс. единиц изъятого оружия, которое сегодня хранится в территориальных подразделениях МВД, утилизации подлежат более 70 тысяч. Оно, как правило, исправно и может быть использовано.

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    9 августа 2024, 08:38 • Новости дня
    ВСУ начали возводить новые позиции под Северском и стягивать резервы под Ямполь

    Марочко: ВСУ возводят новые позиции под Северском и стягивают резервы под Ямполь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения ВСУ строят новые фортификационные сооружения под Северском и стягивают резервы под Ямполь в ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, ВСУ укрепляют старые и возводят новые оборонительные сооружения у Северска. Марочко добавил, что в район Ямполя противник стягивает дополнительные силы и средства, передает ТАСС.

    Он предположил, что таким образом ВСУ попытаются не допустить попадания в огневой мешок войск, находящихся западнее Кременной и Лисичанска.

    Ранее глава республики Денис Пушилин заявил, что переход поселений Ивано-Дарьевка и Лозоватское в ДНР под контроль российских войск приблизил освобождение Северска и Красноармейска.

    Коментарии (0)
    9 августа 2024, 12:31 • Новости дня
    Личный состав ВСУ поражен ракетным ударом в Полтаве
    Личный состав ВСУ поражен ракетным ударом в Полтаве
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Личный состав ВСУ был поражен в Полтаве при переброске из-под Житомира, рассказал представитель сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, ракетный удар был нанесен в Полтаве по личному составу, перебрасываемому из-под Житомира, много убитых и раненых, передает ТАСС.

    Ранее Лебедев сообщил, что в Николаевской области уничтожен пункт дислокации боевиков «Правого сектора».

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    9 августа 2024, 12:03 • Новости дня
    Военный эксперт назвал цели ВСУ при атаке на Липецк

    Военный эксперт Климов: Главной целью ударов ВСУ по Липецкой области был военный аэродром

    Военный эксперт назвал цели ВСУ при атаке на Липецк
    @ t.me/lipobl

    Tекст: Евгений Поздняков

    ВСУ пытаются нанести максимальный ущерб военной инфраструктуре России. Кроме того, атака на Липецк призвана создать ощущение масштабности угрозы со стороны противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов. Ранее Липецк подвергся массированной атаке украинских БПЛА.

    «Киев давно составил список российских городов, до которых могут дотянуться украинские БПЛА. В настоящий момент противник, судя по всему, попросту проходит по доступному ему перечню населенных пунктов. Что касается конкретно Липецка, то он мог оказаться под прицелом из-за военного аэродрома. В условиях активизации боевых действий эта цель приобрела особую значимость», – заметил военный эксперт Максим Климов.

    «ВСУ пытаются нанести максимально возможный ущерб военной инфраструктуре России. Все это происходит на фоне попытки прорыва противника в Курской области. Скорее всего, офис Зеленского хочет в информационном поле создать эффект масштабности угрозы со стороны Украины», – подчеркивает собеседник.

    «При этом любой массированный налет на какой-либо российский город дает ВСУ много данных о состоянии нашей ПВО, а также о методах работы. Не исключаю, что обстрел Липецка мог проводиться в качестве тренировки перед атакой по более важной и крупной цели», – прогнозирует эксперт.

    «Отмечу, что за последнее время мы значительно усилили противовоздушную оборону. Работа ведется, причем крайне успешно. Однако, на мой взгляд, российской ПВО не хватает воздушной поддержки. С земли отбить налет сложно, сохраняется риск перегруза доступных систем», – уточняет он.

    «Поэтому очень важно направить наши усилия на создание структур авиационного обеспечения ПВО тыловой зоны. Данное решение могло бы кардинально изменить ситуацию с атаками ВСУ и значительно повысить скорость реакции на те или иные угрозы», – заключил Климов.

    Ранее Липецк подвергся массированной атаке украинских БПЛА. В результате падения беспилотника был поврежден объект критической инфраструктуры, в городе нарушено электроснабжение. Также произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений.

    На территории Липецкого муниципального округа введен режим ЧС, объявлена эвакуация нескольких населенных пунктов, сообщалось в Telegram-канале губернатора региона Игоря Артамонова. В зону вывоза населения попадают 416 домовладений. При этом часть жителей приняли решение остаться и укрыться в подвалах. Также ГУ МЧС заявило о возгорании на военном аэродроме.

    Число пострадавших при атаке БПЛА на Липецкую область выросло до девяти человек. Всем гражданам оказывается срочная медицинская помощь в больницах областного центра. В целом за минувшую ночь над Россией было уничтожено в общей сложности 75 беспилотников, сообщили в Минобороны.

    26 дронов удалось перехватить над Белгородской областью, 19 – над Липецкой, семь – над Курской, пять – над Брянской, четыре – над Воронежской, один – над Орловской. Еще пять аппаратов ликвидированы над Республикой Крым. При этом в акватории Черного моря уничтожили восемь БПЛА и семь безэкипажных катеров (БЭК).

    Коментарии (2)
    9 августа 2024, 08:48 • Новости дня
    Число пострадавших при атаке БПЛА на Липецкую область выросло до девяти человек
    Число пострадавших при атаке БПЛА на Липецкую область выросло до девяти человек
    @ t.me/igor_artamonov48

    Tекст: Вера Басилая

    Число пострадавших в результате массированной атаки украинских дронов на Липецкую область возросло до девяти человек, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

    Артамонов в своем Telegram-канале сообщил, что посетил раненых в больницах, им оказывается необходимая помощь.

    Ранее Артамонов сообщал о шести пострадавших в Липецкой области.

    Напомним, в ночь на пятницу Липецкая область подверглась массированной атаке БПЛА, был поврежден объект энергетической инфраструктуры.

    В Минобороны сообщили, что за ночь над Россией было уничтожено 75 беспилотников, в том числе сбито 19 дронов над Липецкой областью.

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    9 августа 2024, 11:12 • Новости дня
    ВС России и казаки сорвали высадку ВСУ на Кинбурнской косе

    Сальдо: Казаки помогли отразить попытку ВСУ высадиться на Кинбурнской косе

    ВС России и казаки сорвали высадку ВСУ на Кинбурнской косе
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Казаки-добровольцы совместно с военнослужащими группировки «Днепр» отбили попытку ВСУ высадиться на Кинбурнской косе Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

    По его словам, украинские боевики для высадки десанта использовали четыре быстроходные лодки, из них две с диверсантами и две – огневой поддержки, с 16 боевиками.

    «Очередная провокация киевского режима сорвана с позором для ее авторов и исполнителей», – сообщил в Telegram-канале Сальдо.

    Было уничтожено три лодки: одна подорвалась на мине возле берега, вторую уничтожила артиллерия, а третью – противотанковая управляемая ракета, одна лодка скрылась, добавил губернатор.

    Военнослужащий с позывным «Гермес» сообщил, что при попытке высадиться на Кинбурнскую косу часть диверсантов ВСУ подорвалась на минном поле, в ходе боя потери противника составили до 12 человек, при этом в попытке высадки участвовали до 16 бойцов, передает ТАСС.

    Ранее ВСУ совершили попытку высадки с моря на 12 катерах на Тендровской косе в Херсонской области.

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    9 августа 2024, 09:30 • Новости дня
    В Пентагоне подтвердили поддержку ВСУ разведданными

    War Zone: Пентагон на фоне атак ВСУ в Курской области продолжают снабжать Киев разведданными

    В Пентагоне подтвердили поддержку ВСУ разведданными
    @ Liu Jie/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пентагон на фоне атак ВСУ в Курской области продолжает снабжать Украину разведданными и поддерживать разными способами, сообщил представитель американского министерства порталу War Zone.

    Представитель Пентагона указал на то, что с Киевом поддерживаются регулярные контакты, предоставляются разведданные, но подчеркнул, что не может раскрыть детали о переговорах по Курской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на War Zone.

    При этом источник уточнил, что в Пентагоне связались с командованием ВСУ, чтобы узнать о целях атак на область.

    Ранее издание The Washington Post со ссылкой на источники в окружении украинского президента Владимира Зеленского сообщило, что Киев попросил Пентагон разрешить ВСУ атаковать Курскую область ракетами ATACMS.

    До этого президент Украины Владимир Зеленский после нападения ВСУ на Курскую область встретился с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США.

    Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил цели операции ВСУ в Курской области.

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    9 августа 2024, 08:03 • Новости дня
    Российские войска выбили ВСУ под Кармазиновкой за админграницу ЛНР

    Марочко: Российские войска выбили ВСУ под Кармазиновкой за админграницу ЛНР

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России выбили подразделения Вооруженных сил Украины из-под района населенного пункта Кармазиновка в ЛНР за административную границу республики, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские войска освободили от ВСУ участок более 1 км, есть предпосылки к расширению освобожденной территории, передает ТАСС.

    Ранее Марочко сообщил, что российские войска постепенно формируют огневой мешок для ВСУ под Новоселовским в ЛНР.

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    8 августа 2024, 19:04 • Новости дня
    Жителям Колотиловки Белгородской области рекомендовали покинуть село

    Жителям Колотиловки Белгородской области из-за обстрелов рекомендовали покинуть село

    Tекст: Ольга Иванова

    Жителям Колотиловки Белгородской области рекомендовали покинуть село из-за участившихся ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    Он рассказал в своем Telegram-канале, что он вместе с главой района Андреем Миськовым прошли по улицам, поговорили с людьми, которые все еще остаются в населенном пункте, а также попросили их на время покинуть село.

    Ранее правительство Курской области опровергло распространяемые в регионе фейковые сообщения об эвакуации жителей областного центра.

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    Обвала рубля до 100 за доллар эксперты не ждут

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    В России начался решающий этап подготовки к Единому дню голосования. Партии выдвинули более 40 тыс. кандидатов различного уровня и определились со своими предложениями для избирателей. В чем заключаются особенности этих предложений и какой будет главная интрига ЕДГ-2024? Подробности

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    ВСУ дорого заплатят за вторжение в Курскую область

    Спустя трое суток атаки ВСУ на Курскую область можно говорить о контурах украинского плана на данном участке. В чем именно он заключался и почему итогом этой авантюры для ВСУ с высокой вероятностью окажется потеря двух ударных бригад, а может и части Сумской области Украины? Подробности

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    Провалы Олимпиады в Париже хотят спихнуть на «козни России»

    Зараженная вода в Сене, еда с червями и картонные кровати для спортсменов в Олимпийской деревне. Все это – неполный список претензий и насмешек, которые прямо сейчас звучат в адрес организаторов парижской Олимпиады. Однако, по мнению западных аналитиков, во всем этом виноваты не французские власти, а «российская дезинформация». Каким образом? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Как ополовинили арсенал для Украины

      Так называемая чешская инициатива, в рамках которой спонсоры Украины планировали передать в ВСУ миллион артиллерийских снарядов, сильно умерила свои амбиции. Начали чехи бодро, втянув в эту авантюру даже те страны, где симпатизируют России. А потом что-то пошло не так. Что именно?

    • Атака ВСУ в Курской области. В чем план?

      Как заявил глава Генштаба РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным, продвижение украинских войск вглубь территории России на Курском направлении остановлено». Сам по себе этот прорыв ВСУ через границу РФ остается беспрецедентным про объему затраченных сил и средств. В чем план Киева?

    • Африканский позор Украины

      МИД Украины заявил, что государство не принимало участия в атаке джихадистов, в результате которой была уничтожена колонна группы «Вагнер». Ранее в Киеве заявляли иное: мол, это была наша операция. После этого заявления Мали разорвали дипотношения с Киевом, а другие африканские страны обвинили Украину в терроризме. Что случилось на самом деле?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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