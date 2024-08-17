Сейчас солидные западные издания пытаются сформировать ложную картину происходящего для наших управленцев. Это лишь прикрытие для новых поставок техники, и, главное, это прикрытие перед подготовкой второго удара, где уже будет и тяжёлая техника и F16.5 комментариев
Обвиняемый в теракте в «Крокусе» попросил суд отпустить его из СИЗО
Обвиняемый в теракте в «Крокусе» Файзов попросил отпустить его из СИЗО
Адвокат обвиняемого в теракте в «Крокус Сити Холле» Мухаммадсобира Файзова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) попросил суд отпустить его подзащитного из СИЗО из-за тяжелого ранения, следует из апелляционной жалобы.
В жалобе указано, что после теракта 19-летний Файзов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) передвигается на инвалидной коляске, ему необходимо лечение, передает ТАСС.
Адвокат Файзова сослался на Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и попросил избрать Файзову меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.
В свою очередь, Мосгорсуд не нашел медицинских противопоказаний для содержания Файзова в СИЗО.
Ранее Басманный суд Москвы до 22 ноября продлил арест предполагаемым исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле» Саидакрам Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову, Далерджону Мирзоеву и Шамсидину Фаридунии.
Напомним, в перечень террористов и экстремистов внесены фигуранты дела о теракте в «Крокус Сити Холле», в том числе и Мухаммадсобир Файзов, который был доставлен в суд в кресле-каталке.