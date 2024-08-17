Обвиняемый в теракте в «Крокусе» попросил суд отпустить его из СИЗО

Обвиняемый в теракте в «Крокусе» Файзов попросил отпустить его из СИЗО

Tекст: Вера Басилая

В жалобе указано, что после теракта 19-летний Файзов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) передвигается на инвалидной коляске, ему необходимо лечение, передает ТАСС.

Адвокат Файзова сослался на Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и попросил избрать Файзову меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

В свою очередь, Мосгорсуд не нашел медицинских противопоказаний для содержания Файзова в СИЗО.

Ранее Басманный суд Москвы до 22 ноября продлил арест предполагаемым исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле» Саидакрам Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову, Далерджону Мирзоеву и Шамсидину Фаридунии.

Напомним, в перечень террористов и экстремистов внесены фигуранты дела о теракте в «Крокус Сити Холле», в том числе и Мухаммадсобир Файзов, который был доставлен в суд в кресле-каталке.