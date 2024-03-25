  • Новость часаБасманный суд Москвы арестовал четверых фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Это фирменный почерк террористической Украины

    На протяжении последних десяти лет Украина действовала так постоянно. Из года в год. Терроризировала мирное население и всегда, вот просто всегда, отказывалась от своей причастности. Ни разу еще не призналась ни в чем.

    8 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Провокатор ФБР стал автором версии о фиксации ИГ на России

    Далеко не каждый может невооруженным глазом увидеть фиксацию ИГ на России в последние два года, да и вообще хоть как-то оценить ее деятельность без дополнительных подсказок от ФБР.

    3 комментария
    Общественное мнение Общественное мнение Сейчас начнется вторая часть атаки – информационная

    Журналисты и общественные деятели обсуждают первые итоги расследования теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» и поимку непосредственных исполнителей этого преступления.

    58 комментариев
    25 марта 2024, 00:44 • Новости дня

    Фигуранта дела о теракте в «Крокусе» доставили в суд на кресле-каталке

    Tекст: Антон Антонов

    Мухаммадсобир Файзов – четвертый фигурант дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» – доставлен в Басманный суд Москвы на кресле-каталке.

    Файзова сопровождал врач, передает РИА «Новости».

    Напомним, задержаны четверо непосредственных исполнителей теракта. Далерджон Мирзоев и Саидакрами Рачабализода уже признали вину.

    24 марта 2024, 13:16 • Новости дня
    Медведев назвал главной целью России отомстить причастным к теракту в «Крокусе»
    Медведев назвал главной целью России отомстить причастным к теракту в «Крокусе»
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Все причастные к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл», независимо от страны и статуса, будут легальной целью для мести со стороны России, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    «Царствия Небесного всем безвинно убиенным! Мы отомстим за каждого», – написал он в своем Telegram-канале. «Все, кто причастен, вне зависимости от страны происхождения и статуса – отныне наша легальная и главная цель», – добавил он, передает ТАСС.

    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые попытки США оправдать Киев в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» должны рассматриваться как улика до завершения расследования.

    Напомним, число погибших в результате теракта в «Крокусе» увеличилось до 133 человек, а пострадавших – до 154.

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    24 марта 2024, 03:40 • Новости дня
    Бизнесмен Сакс: Киев может быть причастен к теракту в «Крокус Сити Холле»

    Бизнесмен Сакс заявил, что Киев может быть причастен к теракту в «Крокус Сити Холле»

    Бизнесмен Сакс: Киев может быть причастен к теракту в «Крокус Сити Холле»
    @ Bulkin Sergey/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский предприниматель Дэвид Сакс заявил, что за терактом в «Крокус Сити Холле» может стоять Украина. По его мнению, США должны отказаться от поддержки Киева, если эта информация подтвердится.

    «Если за террористической атакой стояло правительство Украины, что все более вероятно, США должны отречься от нее, иначе мы станем соучастниками», – написал Сакс в субботу на своей странице в соцсети.

    Он также подчеркнул, что заявления украинских властей о непричастности к теракту «не имеют большого значения».

    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина руками Запада 10 лет превращалась в центр распространения терроризма, туда пытались сбежать террористы и после теракта в «Крокус Сити Холле».

    Напомним, что 22 марта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске был совершен теракт. По последним данным СК, погибли 133 человека, число жертв может увеличиться. Пострадали 147 человек.

    Были задержаны 11 человек, причастных к теракту, включая всех 4 непосредственных исполнителей, которые пытались скрыться в сторону границы с Украиной.

    Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

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    24 марта 2024, 17:09 • Новости дня
    Число погибших в результате теракта в «Крокусе» увеличилось до 137 человек
    Число погибших в результате теракта в «Крокусе» увеличилось до 137 человек
    @ Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» число погибших возросло до 137 человек, сообщили в пресс-службе СК РФ.

    В сообщении говорится, что в настоящее время продолжается опознание тел погибших. Как указали в пресс-службе, на месте теракта сейчас обнаружены тела 137 человек, трое из которых – дети, осмотр места преступления продолжается. Отмечается, что пока опознано 62 тела, передает ТАСС.

    В СК добавили, что с места теракта изъяли два автомата Калашникова, четыре комплекта боевой амуниции и свыше 500 патронов, 28 магазинов. В ведомстве подчеркнули, что при задержании подозреваемых на территории Брянской области в автомобиле «Рено» обнаружен и изъят пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова.

    В пресс-службе уточнили, что ведомство во время осмотра концертного зала не выявило заминированных тел или других следов минирования.

    В воскресенье в Москве начались процедуры опознания погибших в результате теракта в «Крокусе».

    Ранее сообщалось, что число погибших в результате теракта в «Крокусе» увеличилось до 133 человек, а пострадавших – до 154.

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    24 марта 2024, 13:52 • Новости дня
    Президент Таджикистана обсудил с Путиным теракт в «Крокус Сити Холле»

    Президент Таджикистана обсудил с Путиным теракт в «Крокусе»

    Президент Таджикистана обсудил с Путиным теракт в «Крокус Сити Холле»
    @ Владимир Смирнов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон позвонил российскому лидеру Владимиру Путину и «решительно осудил жестокий кровавый террористический акт в комплексе «Крокус Сити Холл», сообщила пресс-служба Рахмона.

    В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что Рахмон выразил глубокие соболезнования и чувства солидарности с российским народом в связи с гибелью мирных граждан в результате подлого террористического акта в «Крокусе». Он отметил, что этому преступлению нет и не может быть оправдания.

    В Кремле добавили, что в ходе беседы Путин и Рахмон уточнили, что специальные службы и профильные ведомства России и Таджикистана проводят плотную работу в сфере противодействия терроризму, и эта работа будет активизирована.

    В пресс-службе лидера Таджикистана добавили, что Рахмон подчеркнул, что «террористы не имеют ни национальности, ни родины, ни религии», передает ТАСС.

    Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что все причастные к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл», независимо от страны и статуса, будут легальной целью для мести со стороны России.

    Напомним, число погибших в результате теракта в «Крокусе» увеличилось до 133 человек, а пострадавших – до 154.

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    24 марта 2024, 11:17 • Новости дня
    Число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 154

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», который произошел 22 марта, пострадали 154 человека, сообщает Минздрав Московской области.

    Список госпитализированных размещен на сайте Минздрава Московской области. Всего в нем 154 фамилии. Как указали в ведомстве, из них 107 человек остаются на стационарном лечении в больницах Москвы и Подмосковья, 44 – на амбулаторном, а трое пострадавших уже выписаны, передает ТАСС.

    Напомним, число погибших в результате теракта в «Крокусе» увеличилось до 133 человек. Экстренные службы обнаружили под завалами концертного зала тела еще нескольких человек.

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    24 марта 2024, 10:47 • Новости дня
    Захарова: До конца следствия по теракту попытки США оправдать Украину будут уликой
    Захарова: До конца следствия по теракту попытки США оправдать Украину будут уликой
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые попытки США оправдать Киев в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» должны рассматриваться как улика до завершения расследования.

    Как указала Захарова в своем Telegram-канале, «политические элиты США за десятилетия поднаторели в умелом отвлечении внимания от резонансных преступлений и всяческих инсценировок». Поэтому, по ее словам, необходимо считать уликой любую фразу от Вашингтона, которая оправдывает Киев, пока следствие по теракту не закончится.

    Дипломат добавила, что финансирование «террористической деятельности киевской ОПГ американскими либеральными демократами и участие в коррупционных схемах семьи Байдена длятся уже много лет».

    Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон решительно осуждает теракт, произошедший в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске.

    Ранее член Общественной палаты Александр Малькевич в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что Запад и Украина пытаются создать иллюзию непричастности к теракту в «Крокусе».

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    24 марта 2024, 18:59 • Новости дня
    Работавшие в «Крокусе» трое подростков спасли минимум сотню людей в день теракта
    Работавшие в «Крокусе» трое подростков спасли минимум сотню людей в день теракта
    @ Антон Воронов/Агентство "Москва"

    Tекст: Ольга Иванова

    Артем Донсков 14 лет, Ислам Халилов 15 лет и Никита И. 17 лет подрабатывали в «Крокус Сити Холле» гардеробщиками, в день теракта они спасли жизни минимум сотне людей.

    «Мы услышали очередь выстрелов – все побежали в сторону служебного помещения, в тупик. Мы это увидели и решили скоординированно их вывести через экстренный выход», – рассказал Донсков.

    Артем признается, что не чувствует себя героем. Он просто рад, что с его помощью кому-то удалось спастись.

    Халилов также рассказал, что героем себя не чувствует, а спасение людей было частью его работы. Он признался, что «лучше пожертвовать собой, чем дать умереть сотне людей». Во время теракта подросток, действуя по инструкции на случай ЧП, помог эвакуировать более 100 человек.

    «Вывел человек 500, может быть... Надеюсь, после меня тоже кто-то выводил», – рассказал в свою очередь Никита.

    Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить к награде мужчину, который обезоружил одного из нападавших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».

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    24 марта 2024, 11:55 • Новости дня
    Шаман выпустил песню-реквием в память о погибших в «Крокусе»
    Шаман выпустил песню-реквием в память о погибших в «Крокусе»
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Певца Шаман (Shaman, настоящее имя – Ярослав Дронов) выпустил песню, которую посвятил памяти погибших во время атаки на «Крокус Сити Холл».

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале певца, случившееся невозможно понять, принять, осознать.

    «Так больно, что нет сил даже кричать. Больно всем нам. Больно всей стране. В день нашего общенационального траура по жертвам бесчеловечного террористического акта в московском «Крокус Сити Холле», я хочу почтить память всех погибших песней, которую написал вчера», – написал Шаман.

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    24 марта 2024, 11:34 • Новости дня
    Поздняков отметил отсутствие реакции МОК на теракт в «Крокус Сити Холле»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что сожалеет о том, что Международный олимпийский комитет не выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

    По его словам, многие государства и их лидеры выразили России свою поддержку, осудив терроризм, и на этом фоне заметно отсутствие реакции со стороны главной олимпийской организации мира, передает ТАСС. Поздняков добавил, что печально то, что нейтральный статус у МОК теперь и в отношении человеческих жизней.

    Глава ОКР выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

    Напомним, число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 154.

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    24 марта 2024, 02:06 • Новости дня
    Разрушенный во время теракта «Крокус Сити Холл» решили восстановить

    Компания-владелец «Крокус Сити Холла» сообщила о планах по восстановлению концертного зала

    Tекст: Денис Тельманов

    Компания «Крокус интернешнл», которая владеет концертным залом «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, сообщила о планах по восстановлению площадки.

    «То, что разрушено их грязными руками (террористов), будет восстановлено», – приводит сообщение компании ТАСС.

    Сроки и стоимость работ по восстановлению не приведены.

    В компании также выразили соболезнования близким погибших при нападении.

    «Мы никогда не забудем тех, кто пал жертвой террористов», – подчеркнули в компании, владеющей «Крокусом».

    Ранее владелец концертного зала «Крокус Сити Холл» бизнесмен Араз Агаларов пообещал помощь всем пострадавшим.

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    24 марта 2024, 14:11 • Новости дня
    Алиев назвал неотвратимым наказание террористов из «Крокуса»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что все причастные к теракту в концертном зале «Крокус сити холл» неотвратимо понесут наказание.

    В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что Алиев решительно осудил террористический акт в «Крокусе», который унес жизни более сотни мирных граждан, и выразил глубокие соболезнования их родным и близким, передал пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

    Как указали в пресс-службе, президент Азербайджана подчеркнул, что все жители страны солидарны с российским народом в этот день общенационального траура и высказал убежденность в том, что преступники и те, кто стоит за их спиной, понесут неотвратимое суровое наказание.

    Отмечается, что российский лидер со своей стороны поблагодарил за слова поддержки и отметил готовность к дальнейшему укреплению практического взаимодействия в духе стратегического партнерства и союзничества двух государств.

    Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон позвонил Путину и «решительно осудил жестокий кровавый террористический акт в комплексе «Крокус Сити Холл».

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    24 марта 2024, 17:22 • Новости дня
    Подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле» привезли на допрос в СК

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подозреваемых в совершении теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» привезли на допрос в Следственный комитете, сообщили в пресс-службе ведомства.

    Как указали в ведомстве, задержанных привезли на следственные действия в здание центрального аппарата СК, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе добавили, что в ближайшее время следователями будут приняты меры для избрания в отношении четверых подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу, пишет ТАСС.

    Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным как можно быстрее установить организаторов теракта в «Крокус Сити Холле».

    Накануне четверо мужчин, задержанных по подозрению в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», были доставлены в Москву в СК.

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    24 марта 2024, 17:55 • Новости дня
    Путин поставил свечу за упокой погибших в «Крокусе» в церкви в Ново-Огареве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в церкви на территории государственной резиденции Ново-Огарево поставил свечу за упокой погибших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Об этом передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин пообещал возмездие и забвение убийцам людей в «Крокусе». Кроме того, российский лидер назвал кровавым и варварским теракт в «Крокус Сити Холле», 24 марта объявлено днем общенационального траура.

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    24 марта 2024, 21:01 • Новости дня
    Число пострадавших в «Крокусе» достигло 182 человек

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство здравоохранения Московской области обновило список госпитализированных в медучреждения Москвы и Подмосковья пострадавших в теракте, который произошел 22 марта в концертном зале «Крокус сити холл».

    Всего в списке 182 фамилии. На стационарном лечении находятся 121 человек, еще 61 – на амбулаторном, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что число погибших при теракте в «Крокусе» возросло до 137 человек.

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    24 марта 2024, 13:57 • Новости дня
    Пропавшая при теракте в «Крокусе» сотрудница «Пикника» погибла

    Tекст: Дарья Григоренко

    Помощница концертного директора группы «Пикник» Екатерина Кушнер, с которой группа не могла связаться после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», погибла, сообщил коллектив группы.

    В официальной группе коллектива в сети «ВКонтакте» рассказали, что Екатерина Геннадьевна Кушнер погибла в результате террористической атаки в «Крокусе». «Светлая память», – добавили музыканты, передает ТАСС.

    Ранее директор «Пикника» Юрий Чернышевский сообщил, что после теракта в «Крокусе» не удается связаться с одним из участников группы, все остальные музыканты, до кого смогли дозвониться, не пострадали.

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