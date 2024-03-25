На протяжении последних десяти лет Украина действовала так постоянно. Из года в год. Терроризировала мирное население и всегда, вот просто всегда, отказывалась от своей причастности. Ни разу еще не призналась ни в чем.8 комментариев
Фигуранта дела о теракте в «Крокусе» доставили в суд на кресле-каталке
Мухаммадсобир Файзов – четвертый фигурант дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» – доставлен в Басманный суд Москвы на кресле-каталке.
Файзова сопровождал врач, передает РИА «Новости».
Напомним, задержаны четверо непосредственных исполнителей теракта. Далерджон Мирзоев и Саидакрами Рачабализода уже признали вину.