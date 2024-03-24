Первый фигурант дела о теракте в «Крокусе» признал вину

Басманный суд Москвы арестовал первого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Tекст: Антон Антонов

Мирзоев арестован до 22 мая. 32-летний уроженец Таджикистана общался с судом через переводчика с таджикского. Он заявил, что у него четверо несовершеннолетних детей, передает РИА «Новости».

В пресс-службе Мосгорсуда со ссылкой на постановление Басманного суда Москвы об аресте Мирзоева сообщили, что тот «признал вину в полном объеме». «Мирзоев в составе вооруженной организованной группы участвовал в стрельбе в граждан Российской Федерации, которые присутствовали в помещениях зданиях «Крокус Сити Холл». После чего обвиняемые подожгли здание «Крокус Сити Холл», – говорится в сообщении.

Напомним, Мирзоев сообщил, что «имел временную трехмесячную регистрацию в Новосибирске», она истекла. В результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 137 человек, пострадали 182 человека.