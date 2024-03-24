На протяжении последних десяти лет Украина действовала так постоянно. Из года в год. Терроризировала мирное население и всегда, вот просто всегда, отказывалась от своей причастности. Ни разу еще не призналась ни в чем.8 комментариев
Первый фигурант дела о теракте в «Крокусе» признал вину
Басманный суд Москвы арестовал первого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
Судья Басманного суда Москвы Елена Ленская удовлетворила ходатайство следствия об аресте Далерджона Мирзоева по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Мирзоев признал вину в полном объеме.
Мирзоев арестован до 22 мая. 32-летний уроженец Таджикистана общался с судом через переводчика с таджикского. Он заявил, что у него четверо несовершеннолетних детей, передает РИА «Новости».
В пресс-службе Мосгорсуда со ссылкой на постановление Басманного суда Москвы об аресте Мирзоева сообщили, что тот «признал вину в полном объеме». «Мирзоев в составе вооруженной организованной группы участвовал в стрельбе в граждан Российской Федерации, которые присутствовали в помещениях зданиях «Крокус Сити Холл». После чего обвиняемые подожгли здание «Крокус Сити Холл», – говорится в сообщении.
Напомним, Мирзоев сообщил, что «имел временную трехмесячную регистрацию в Новосибирске», она истекла. В результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 137 человек, пострадали 182 человека.