Фигурантам дела о теракте в «Крокусе» предъявлены обвинения

Светлаков рассказал Собчак, как баррикадировался в «Крокусе»

Сергей Светлаков рассказал подробности теракта в «Крокус Сити Холле», где он находился

Tекст: Денис Тельманов

«Девушка-менеджер, которая была на этаже, нашла ключи и закрыла выходы из всех лож, потому что все, кто там был, уже выбежали, и мы боялись, что оттуда залезут и террористы, стрельба была буквально в нескольких метрах», – рассказал Светлаков в интервью Ксении Собчак, которая опубликовал его историю в своем Telegram-канале.

По его словам, он с другими мужчинами забаррикадировал вход в коридор, используя стулья и диваны, однако через какое-то время другие зрители выломали дверь в поисках выхода.

После этого повалил черный дым, и девушка-менеджер «предложила открыть несколько дверей и по лестнице выбежать группой через фойе».

«Все согласились и в тишине начали двигаться, женщины сняли каблуки, паники сильной не было», – рассказал Светлаков.

Он добавил, что из коридора его группа зрителей попала в уже задымленное фойе, где другой работник «Крокуса» жестами показал им дорогу к выходу на улицу. Там Светлаков встретил жену, которая опоздала на концерт.

«Я сегодня нашел имя той девушки, которая не растерялась и реально всем помогла – София Мейер. Спасибо ей! Она герой», – добавил Светлаков.

Он также выразил соболезнование всем пострадавшим.

«Это был ад», – заключил шоумен.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям установить личности спасавших людей героев, чтобы представить их к наградам.