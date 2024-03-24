На протяжении последних десяти лет Украина действовала так постоянно. Из года в год. Терроризировала мирное население и всегда, вот просто всегда, отказывалась от своей причастности. Ни разу еще не призналась ни в чем.8 комментариев
Фигурантам дела о теракте в «Крокусе» предъявлены обвинения
Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
В Басманный суд Москвы передано ходатайство следствия, которое просит арестовать фигурантов дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».
Следствие просит заключить под стражу Далерджона Мирзоева и Рачабализода Саидакрами Муродали, передает РИА «Новости».
Им предъявлено обвинение по ст. 205 УК (теракт в составе группы лиц, повлекший смерть человека), передает ТАСС.
Максимальная санкция данной статьи предусматривает пожизненное лишение свободы. Оба обвиняемых доставлены в суд под конвоем бойцов спецподразделения ФСБ.
Напомним, удалось задержать 11 участников террористической атаки, в том числе и четверых непосредственных исполнителей теракта.