На протяжении последних десяти лет Украина действовала так постоянно. Из года в год. Терроризировала мирное население и всегда, вот просто всегда, отказывалась от своей причастности. Ни разу еще не призналась ни в чем.8 комментариев
Второй обвиняемый в теракте в «Крокусе» признал вину
Саидакрами Рачабализода признал вину в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», Басманный суд Москвы арестовал его до 22 мая.
Фигурант дела через переводчика сообщил, что является гражданином Таджикистана, передает ТАСС.
Указывается, что у него нет регистрации в Москве (по его словам, она есть, но он не помнит где), передает РИА «Новости».
Рачабализода был безработным, у него есть несовершеннолетний ребенок.
Напомним, вину также признал Далерджон Мирзоев. Предъявлены обвинения Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни. Задержаны 11 участников террористической атаки, в том числе и четверо непосредственных исполнителей теракта.