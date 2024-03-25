Второй обвиняемый в теракте в «Крокусе» признал вину

Tекст: Антон Антонов

Фигурант дела через переводчика сообщил, что является гражданином Таджикистана, передает ТАСС.

Указывается, что у него нет регистрации в Москве (по его словам, она есть, но он не помнит где), передает РИА «Новости».

Рачабализода был безработным, у него есть несовершеннолетний ребенок.

Напомним, вину также признал Далерджон Мирзоев. Предъявлены обвинения Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни. Задержаны 11 участников террористической атаки, в том числе и четверо непосредственных исполнителей теракта.