Предъявлены обвинения еще двум фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

Террористы в «Крокусе» снимали свои зверства на видео

Tекст: Денис Тельманов

На кадрах, распространенных в сети, голоса террористов изменены, а лица заретушированы.

Судя по распространенным кадрам, один из боевиков, размахивая ножом, указывал другому, в кого стрелять. Он также добивал раненых.

Запечатленный в ролике автомат, испачканный краской, затем был найден силовиками в концертном зале.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате теракта в «Крокусе» увеличилось до 133 человек. Экстренные службы обнаружили под завалами концертного зала тела еще нескольких человек. В списке раненых значится 140 пострадавших.