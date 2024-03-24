На протяжении последних десяти лет Украина действовала так постоянно. Из года в год. Терроризировала мирное население и всегда, вот просто всегда, отказывалась от своей причастности. Ни разу еще не призналась ни в чем.8 комментариев
Предъявлены обвинения еще двум фигурантам дела о теракте в «Крокусе»
Следствие попросило Басманный суд Москвы арестовать третьего и четвертого фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
В Басманный суд Москвы передано ходатайство следствия, которое просит арестовать Мухаммадсобира Файзова и Шамсидина Фаридуни – третьего и четвертого фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле».
Им предъявлены обвинения по статье 205 УК (теракт, повлекший смерть человека, в составе организованной группы), передает РИА «Новости».
Напомним, прежде обвинения были предъявлены первым двум фигурантам дела. Далерджон Мирзоев признал вину, он арестован до 22 мая.