Для большинства война – сериал. Многие просто не хотят погружаться в эти кишки и кровь. Это больно. Это тяжело. Отложим на несколько недель, успеем. Времени же много. Но правда в том, что его, времени, нет.0 комментариев
Суд продлил арест предполагаемым исполнителям теракта в «Крокусе»
Басманный суд Москвы до 22 ноября продлил арест предполагаемым исполнителям теракта в «Крокус сити холле» Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову, Далерджону Мирзоеву и Шамсидину Фаридунии, сообщили в суде.
Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил обвиняемым Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову, Далерджону Мирзоеву и Шамсидину Фаридунии меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 22 ноября, сообщил источник РИА «Новости».
Заседание проходило в закрытом от публики режиме, обвиняемых заводили и выводили из зала суда в режиме особой строгости, на их ногах были кандалы, а передвижение осуществлялось в согнутом положении.
Ранее в пятницу сообщалось, что Басманный суд Москвы сегодня рассмотрит вопрос о продлении срока ареста ряду фигурантов дела о теракте в «Крокус сити холле».