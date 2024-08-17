  • Новость часаГазпром сообщил о продолжении подачи газа через Украину и ГИС «Суджа»
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    Бороться с ракетами для F-16 Россия научилась еще в Сирии
    Сжегшего украинскую БМП российского бойца решили наградить
    СК завел дело после издевательств солдат ВСУ над пенсионером в Курской области
    Долина рассказала о своем состоянии после того, как стала жертвой мошенников
    Более двадцати украинских военных сдались в плен в Курской области
    Морпехи разгромили бронированную колонну ВСУ в Курской области
    Минобороны показало уничтожение ЗРК Patriot в Днепропетровской области
    В США назвали большими потери ВСУ в Курской области
    Вильфанд предупредил о сильной жаре во многих регионах России
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Бойцы на «передке» постоянно нуждаются в нас

    Для большинства война – сериал. Многие просто не хотят погружаться в эти кишки и кровь. Это больно. Это тяжело. Отложим на несколько недель, успеем. Времени же много. Но правда в том, что его, времени, нет.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Атака на Курскую область может лишить Европу остатков российского газа

    Дефицит газа в отдельно взятых Австрии и Словакии станет проблемой для всей Европы. Как и в 2022 году, вновь начнутся, казалось бы, поутихшие «голодные игры». Борьба за дефицитный ресурс поведет к дальнейшему распаду объединенных рынков.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Германия отказывается даже от формальной денацификации

    Недалек тот час, когда у немцев римский салют снова станет обыденным приветствием. Толерантность западных стран к нацизму на Украине приведет к его расцвету в других государствах, и прежде всего в Германии.

    11 комментариев
    17 августа 2024, 10:51 • Новости дня

    Группировка «Запад» уничтожила украинский дрон «Баба-яга»

    Группировка «Запад» уничтожила украинский гексокоптер «Баба-яга»

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные из состава группировки «Запад» уничтожили десятый по счету украинский гексакоптер «Баба-яга» на Купянском направлении, сообщил командир группы с позывным «Контора».

    По его словам, расчет БПЛА 1-ой гвардейской танковой армии группировки «Запад» ВС России уничтожил уже десятый дрон «Баба-яга», передает РИА «Новости».

    Крупные гексакоптеры, переоборудованные под боевые задачи, представляют собой серьезную угрозу, однако российские средства противовоздушной обороны эффективно нейтрализуют их.

    Ранее ВС России сбили «Бабу-ягу» в воздухе в Курской области.

    15 августа 2024, 13:48 • Новости дня
    Shaman выступил с концертом в Мариуполе

    Певец Shaman выступил с концертом в Мариуполе в рамках тура по городам Новороссии

    Shaman выступил с концертом в Мариуполе
    @ Александр Иванов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Заслуженный артист России певец Shaman выступил с концертом в Мариуполе в рамках тура по городам Новороссии.

    «Две композиции, которые сегодня будут исполнены, это песня «Мы» и песня «Мой бой», они как раз таки были созданы под впечатлением моих поездок на территорию Новороссии», – передает РИА «Новости» его слова.

    Певец заявил, что тур посвящен победе России. Также он поделился своими впечатлениями об изменениях в городе, которые произошли с момента его первого концерта.

    «Площадка, город радикально изменились... я, конечно, восхищен – и школы, и районы вообще новые, жилые новостройки, это все красиво выглядит, и город, конечно, за полтора года поменялся», – подчеркнул Shaman.

    Ранее Shaman провел концерт-митинг против незаконной блокировки российских пользователей YouTube. Концерт состоялся 19 июля у посольства США в центре Москвы.

    Кроме того, в свете событий в Курской области в Сети появилась новая версия хита Shaman «Я курский».

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    15 августа 2024, 22:55 • Новости дня
    Стали известны подробности о пенсионере, над которым издевались военные ВСУ в касках СС
    Стали известны подробности о пенсионере, над которым издевались военные ВСУ в касках СС
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Дочь пенсионера Александра Гусарова, над которым издевались украинские военные в касках СС, рассказала подробности о его пропаже.

    Как рассказала женщина, из-за украинских обстрелов 6 августа она перевезла отца из села Гоголевка в свою квартиру в Судже. Затем она взяла детей и поехала искать жилье в более безопасном месте, куда планировала после этого доставить и отца. Однако 7 августа вернуться за отцом она уже не смогла – въезд в город закрыли из-за напряженной оперативной обстановки, сообщает Daily Storm.

    «В доме были другие люди, он был не один. Мы сказали ему, что приедем, – только отвезем детей и найдем что-нибудь. Нас просто уже не пустили назад военные. И я тут же начала звонить всем. Он ждал меня, наверное, а я не приехала», – рассказала женщина.

    В Сети было опубликовано два видео с Гусаровым. После первого видео женщина предположила, что отец возвращается домой в Гоголевку. Однако на второй записи – той, которую сняли «эсэсовцы» – мужчина «на пятаке кружится и никуда не может уйти».

    «Потерялся, но почему – не знаю. Видно, что он совсем уже изможденный, грязный, мокрый. На первом видео он еще нормально выглядит, а на сегодняшнем – просто ужас», – заявила женщина. Она рассказала, что у Гусарова не видит один глаз.

    При этом, по ее словам, отец был бодрым и энергичным: «Не то чтобы у него что-то с головой, чтобы он ушел из-за этого. Он здоровый, мы принимаем лекарства». Она не знает, что случилось с ее отцом, и надеется, что ему помогут. «Если бы я могла что-то сделать сейчас…» – заявила она.

    Напомним, в Сети появилось видео, где двое представителей ВСУ издеваются над 74-летним пенсионером. В ролике украинцы, надев каски СС, окликнули пожилого мужчину возгласом «русский Иван». Дедушка пожаловался им, что заблудился и плутает по округе уже пять дней. Вместо помощи, солдаты обозвали его «руссише швайне» (русская свинья) и предложили уйти «пить водку».

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    16 августа 2024, 12:40 • Видео
    Планы Зеленского на будущее Курской области

    В правительстве Украины заявили о решении создать «зону безопасности» в оккупированной части Курской области России, куда хотят допустить международные организации «для решения гуманитарных задач». Судя по всему, Киеву пришлось поменять свои планы на Курщину, поскольку главная цель операция достигнута не была.

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    14 августа 2024, 20:48 • Новости дня
    Сырского обвинили в посыпавшейся из-за атаки на Курскую область обороне ВСУ в Донбассе

    Депутат рады Безуглая обвинила Сырского в провале обороны ВСУ в Донбассе из-за атаки на Курскую область

    Сырского обвинили в посыпавшейся из-за атаки на Курскую область обороне ВСУ в Донбассе
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Кристина Цыцура

    Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая раскритиковала главнокомандующего ВСУ Александра Сырского за наступление на Курскую область. По ее мнению, это привело к провалам и потерям ВСУ на Донецком и Харьковском направлениях.

    По словам Безуглой, идея переноса военных действий на территорию России возникла давно, и ее поддерживали украинские спецслужбы, а также бывший руководитель восточного фронта «Хортица» Сырский. Однако против этого выступал предыдущий главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, сообщает «Московский комсомолец».

    С приходом нового главнокомандующего Сырский заручился политической поддержкой и стал серьезнее планировать операцию. Но, по мнению Безуглой, в процессе подготовки и из-за авторитарного стиля управления были «забыты» другие важные аспекты, такие как неудачи ВСУ и потери на Донецком и Харьковском направлениях.

    Она отметила, что «операция» в Курской области несет множество рисков, и упрекнула Сырского за снятие десантно-штурмовой бригады с Торецка, а также за катастрофические последствия ротации на Покровском направлении и обрушение обороны под Донецком.

    Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что ВСУ планировали захватить не только Курскую область, но и часть Белгородской.

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    14 августа 2024, 21:15 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил ставку ВСУ на бронемашины Stryker под Курском

    Военный эксперт Шурыгин: В США считали Stryker лучшей машиной для ведения сетецентрических войн

    Военный эксперт объяснил ставку ВСУ на бронемашины Stryker под Курском
    @ Us Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Stryker считается рейдовым бронетранспортером. Их задача – наносить удары и быстро уходить из-под огня. Эта машина почти не задействовалась противником в ходе прошлогоднего контрнаступа. Теперь же российским военным удалось ее затрофеить, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Владислав Шурыгин. Ранее в Сети появились кадры буксировки трофейной американской бронемашины Stryker.

    «Stryker считается рейдовой боевой бронемашиной (ББМ). Он был создан в конце 1990-х – начале 2000-х годов. Главная суть заключалась в том, чтобы на его базе формировать создание новых легких пехотных бригад, которые имели бы высокую подвижность и одновременно с этим достаточно мощную огневую составляющую», – объяснил военный эксперт Владислав Шурыгин.

    «Эти ББМ передвигаются с большой скоростью, они обладают высокой проходимостью, и их легко перебрасывать по воздуху в любой регион. Задача Stryker – участвовать в наступлении на самом острие, в авангарде. То есть они заточены под то, чтобы быстро перемещаться, наносить удары и уходить из-под огня», – детализировал военный аналитик.

    Кроме того, бронеавтомобили имеют мощную широкополосную связь, которая позволяет использовать их в ходе сетецентрических войн, продолжил спикер. «Поэтому Stryker – довольно серьезная машина, которую американцы много лет считали своим ноу-хау. Ничего лучше с точки зрения бронетехники для перевозки пехоты у них нет», – отметил Шурыгин.

    Впрочем, у этих ББМ есть и определенные недостатки. «Во-первых, большая высота. Во-вторых, броня – у Stryker она противоосколочная, противопульная, то есть она не способна защитить от современных средств поражения. В-третьих, вооружение – на американской боевой машине установлена либо малокалиберная скорострельная пушка, либо крупнокалиберные пулеметы», – пояснил собеседник.

    Он уточнил, что некоторое время назад была специальная модификация Stryker под новую пушечную башню, которая должна была превратить машину в некое подобие российской САУ «Нона».

    Военный эксперт напомнил, что ВС России ранее редко сталкивались с американской машиной Stryker. «В прошлом году они появлялись эпизодически, поэтому у нас не было таких трофеев. Однако хорошая подготовка и организация боя позволяет российским военным работать против любой техники противника», – акцентировал он.  

    Теперь же специалистам предстоит изучить затрофеенный Stryker. «Мы отработаем все боевые возможности, найдем сильные и слабые стороны, посмотрим, что мы можем перенять, или убедимся, что наша техника лучше», – указал Шурыгин.

    В свою очередь, военный эксперт Константин Сивков обратил внимание на набор той бронетехники, которую ВСУ используют в ходе атаки на Курскую область. Так, например, были замечены танки Т-64, но Abrams и Leopard на поле боя не явились. «Дело в том, что эта авантюра была обречена на поражение и уничтожение техники. Поэтому на этом направлении ВСУ используют все, чем они богаты, в том числе Marder и Bradley, а дефицитные танки берегут», – сказал собеседник.  

    Ранее российские военные затрофеили американскую бронированную машину Stryker. В Telegram-канале журналиста Владимира Соловьева опубликовано видео, как бойцы 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты буксируют бронетранспортер. Российский боец в ролике говорит, что машина – то еще «ведро». По его словам, машину удалось завести, она поехала своим ходом, но затем у Stryker задымилась коробка передач и машину пришлось взять на буксир.

    Stryker – семейство колесных боевых бронированных машин, разработанных и производимых американской компанией General Dynamics Land Systems. Состоит на вооружении ВС США.

    Напомним, с начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли более 200 единиц различной бронетехники. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему противник именно здесь крайне зависит от бронетехники и что этому могут противопоставить ВС России.

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    15 августа 2024, 06:58 • Новости дня
    Французские наемники ВСУ изнасиловали жительницу Харьковской области

    Установлена личность изнасиловавшего жительницу Харьковской области наемника ВСУ из Франции

    Tекст: Антон Антонов

    Двое французских наемников, которые участвуют в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины, изнасиловали жительницу Харьковской области. Замглавы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк сообщил, что личность одного из них установлена.

    Жительница села Глубокое рассказала, что в апреле в село после ротации украинских военных прибыли новые солдаты ВСУ, в том числе иностранные наемники. По ее словам, большая часть жителей села уехала, а она не смогла покинуть населенный пункт из-за больной матери, передает РИА «Новости».

    Женщина сообщила, что на нее напали пьяные наемники, говорившие по-французски. Они ворвались в ее дом, избили и изнасиловали. Несколько дней после этого женщина провела в погребе, не решаясь выйти на наружу. Позднее ее вместе с матерью эвакуировали российские военные.

    Лисняк сообщил, что одним из насильников является «военнослужащий иностранного легиона, гражданин Республики Франция Барат Максим Роджер Генри, 1989 года рождения». Прежде он воевал в Сирии и Ираке. Сообщается, что мужчина был «судим за домашнее насилие» в отношении супруги.

    Против него открыто уголовное дело по статьям об изнасиловании и наемничестве, ему грозит пожизненное заключение. В УВД сообщили, что родители наемника – выходцы из Бельгии, сам он родился в Орлеане.

    В июле СК заявил о завершении расследования 25 дел против наемников из Латвии, Грузии, Израиля и Франции.

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    14 августа 2024, 14:21 • Новости дня
    Стало известно о спасении принявшего первый бой с ВСУ на границе Курской области срочника
    Стало известно о спасении принявшего первый бой с ВСУ на границе Курской области срочника

    Tекст: Александра Юдина

    Российский срочник, одним из первых встретивший украинские войска на границе Курской области и вступивший с ними в бой, был успешно эвакуирован с линии фронта силами российских контрактников после двухдневной операции, сообщило Министерство обороны России.

    В Telegram-канале Mash указано, что в ходе боевых действий на границе Курской области российский срочник оказался в крайне опасной ситуации, столкнувшись с превосходящими силами украинских вооруженных формирований. Несмотря на юный возраст и отсутствие боевого опыта, солдат не растерялся и вступил в бой.

    Газета ВЗГЛЯД не может опубликовать содержащее нецензурную лексику видео, согласно закону о СМИ.

    Когда стало ясно, что продолжать сопротивление бессмысленно, срочник принял решение отступить в лес. Там он сумел связаться со своей матерью, которая, в свою очередь, обратилась за помощью к волонтерам. Благодаря оперативным действиям добровольцев, информация о местонахождении солдата была передана российским военным.

    Для проведения спасательной операции были привлечены опытные контрактники с позывными Тихий и Сибирь. В течение двух суток они поддерживали связь с окруженным солдатом и координировали его действия. Несмотря на активные попытки украинских военных сорвать операцию, российским бойцам удалось вывести срочника с линии фронта.

    По имеющимся данным, украинские диверсанты неоднократно атаковали группу спасения, используя беспилотные летательные аппараты и стрелковое оружие. Российскому солдату удалось ликвидировать как минимум двух противников.

    Кульминацией операции стало успешное соединение спасательной группы с окруженным срочником. Благодаря слаженным действиям всех участников, молодого солдата удалось эвакуировать в безопасное место и доставить домой.

    Ранее российские военные отбили у ВСУ захваченных в плен под Суджей отца и сына.

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    16 августа 2024, 22:13 • Новости дня
    ВСУ планируют применить радиоактивные боеголовки для атаки на две АЭС в России
    ВСУ планируют применить радиоактивные боеголовки для атаки на две АЭС в России
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в ходе атаки на атомные электростанции в Курчатове и в Энергодаре намерены использовать боеголовки с радиоактивным веществом, сообщил источник в силовом ведомстве.

    При атаке на Курскую АЭС в Курчатове и Запорожскую АЭС в Энергодаре ВСУ намереваются применить боеголовки с радиоактивным веществом, сообщили собеседники РИА «Новости».

    Они намереваются атаковать места хранения отработавшего ядерного топлива, боеголовки уже завезли в населенный пункт Желтые Воды Днепропетровской области Украины.

    Между тем координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что атаку на обе АЭС курируют западные спецслужбы, в основном Британия.

    По его словам, в города Сумы и Запорожье съехалось множество западных журналистов на фоне подготовки киевским режимом атаки на станции.

    Также военкор Марат Хайруллин сообщил в своем Telegram-канале, что боеголовки доставили на предприятие «Восточный Горно-обогатительный комбинат» в Желтых Водах. Он предположил, что атака может быть предпринята во время попытки захода ВСУ со стороны Глухова на Рыльск в Курской области.

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    15 августа 2024, 22:18 • Новости дня
    В Курской области боец с помощью канистры сжег заглохшую БМП ВСУ под носом у противника
    В Курской области боец с помощью канистры сжег заглохшую БМП ВСУ под носом у противника
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Антон Антонов

    Российский военный на Курском направлении под носом у противника сжег украинскую БМП-1, использовав для этого канистру с топливом, свидетельствует опубликованное в соцсетях видео.

    Как рассказал в Telegram венный блогер Кирилл Федоров, БМП «ускользнула и смогла прорваться», но через некоторое время заглохла. Украинские военные, которые были в ней, спрятались в кустах – «не более чем на 30 м от нее».

    В это время к БМП на машине Lada подъехал российский военный, взял канистру, облил из нее БМП и поджег, после чего уехал.

    Напомним, также было опубликовано видео уничтожения американской установки ракетной системы залпового огня HIMARS, обстреливавшей Курскую область. По позиции HIMARS в Сумской области нанес удар расчет оперативно-тактического комплекса «Искандер».

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    16 августа 2024, 14:17 • Новости дня
    ВС России отразили групповой удар 12 ракетами ATACMS по Крымскому мосту

    Минобороны: ВС России отразили групповой удар 12 ракетами ATACMS по Крымскому мосту

    ВС России отразили групповой удар 12 ракетами ATACMS по Крымскому мосту
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) минувшей ночью попытались нанести групповой удар американскими ракетами по Крымскому мосту, российская ПВО отразила атаку, сообщило Министерство обороны России.

    «Средствами противовоздушной обороны сегодня ночью отражен групповой удар 12 оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США по Крымскому мосту. Все ракеты уничтожены», – сообщается в Telegram-канале ведомства.

    В течение недели оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили на аэродроме базирования украинский истребитель Су-27 и три РСЗО HIMARS.

    Кроме того, за этот же период силы России сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, восемь ракет «Точка-У», 11 авиабомб Hammer и JDAM, четыре ракеты ЗРК Patriot и «Бук-М1», 70 снарядов РСЗО HIMARS и Vampire, а также 543 беспилотника.

    Силы Черноморского флота и ВКС России уничтожили три безэкипажных катера ВСУ и повредили один. За неделю 57 украинских солдат сдались в плен.

    Всего с начала СВО уничтожено 638 самолетов, 279 вертолетов, 30 050 БПЛА, 569 ЗРК, 17 307 танков и других бронемашин, 1406 РСЗО, 13 295 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 833 единицы спецтехники.

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    16 августа 2024, 13:16 • Новости дня
    Эксперт оценил угрозу применения Украиной американских крылатых ракет JASSM

    Эксперт Леонков: Для защиты от крылатых ракет JASSM России необходимо уничтожить украинские F-16

    Эксперт оценил угрозу применения Украиной американских крылатых ракет JASSM
    @ U.S. Air Force/Rachel Ross

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если США передадут Украине JASSM, противник будет применять их в связке с F-16. Это несет определенные риски для России. Первоочередная задача, которая встанет перед российскими военными, – уничтожить самолеты-носители. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее газета Politico сообщила, что в США обсуждают передачу Украине ракет дальностью более 900 км.

    «JASSM – это американская высокоточная крылатая ракета класса «воздух – земля». Она имеет несколько модификаций: AGM-158A JASSM предполагает дальность полета 400 км, а более тяжелая AGM-158B JASSM-ER – свыше 900 км», – рассказал военный эксперт Алексей Леонков. По его мнению, утечка в СМИ о возможной передаче Украине дальнобойных ракет неслучайна – США таким образом уже по устоявшейся схеме прощупывают «красные линии» и следят за реакцией Москвы. Впрочем, собеседник не исключает, что Вашингтон «втихую» уже поставил ВСУ небольшую партию ракет. 

    «JASSM полностью совместимы с F-16. Передача истребителей Украине изначально предполагала, что будут применяться не только Storm Shadow и SCALP, но и новые для ВСУ ракеты. Один F-16, скорее всего, будет нести одну JASSM. Я думаю, что за штурвал боевой машины посадят западного летчика. Дело в том, что специфика применения оружия предполагает определенный опыт, а украинские военные, прошедшие обучение управлению F-16 экспресс-курсом, не смогут выполнить задачу», – считает Леонков.

    Передача Украине JASSM и применение противником этих ракет создаст определенные риски для России. «Целями могут стать как территории Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей, Крым, так и столичный регион. Тем более что залетами БПЛА в российскую столицу Киев мог отработать возможные маршруты для пролета ракет», – допустил спикер.

    При этом полагаться на запрет Вашингтона, действующий для ВСУ, на использование американского дальнобойного оружия по территории России, не стоит, подчеркнул Леонков. «Заявления Белого дома по этому вопросу не стоят и выеденного яйца», – уточнил он. Вместе с тем JASSM знакомы ВС России по опыту военных действий в Сирии.

    «В 2018 году бомбардировщики B-1B били этими ракетами с территории Иордании по Дамаску. Тогда удар отражали зенитно-ракетные комплексы российского производства «Бук» и «Тор», – напомнил эксперт. Он убежден: российские военные справятся и сейчас, но первоочередная задача – уничтожить самолеты-носители. «Главный вопрос заключается в обнаружении мест базирования истребителей F-16. Аэродромы Украины периодически «рихтуются» нашими средствами дальнего поражения, эта работа будет продолжена», – заключил Леонков.  

    Ранее стало известно, что в США обсуждается возможность отправки ВСУ ракет большой дальности JASSM. По данным издания Politico, в настоящий момент администрация Джо Байдена проверяет механизм передачи «чувствительных технологий». Американские чиновники хотят убедиться, что украинские самолеты смогут нести боеприпасы весом свыше одной тонны.

    Ракета JASSM относится к классу «воздух – земля», а ее дальность превышает 926 км. В числе ее характеристик указаны «высокая точность» и «большая летальность». Газета отмечает, что ранее ее поставляли лишь ближайшим союзникам, в частности Польше, Австралии и Финляндии. При этом в Госдепе и Пентагоне отказались комментировать возможность отправки боеприпаса на Украину.

    При этом еще в мае российские эксперты допускали, что предоставленные ВСУ истребители F-16 могут быть оснащены ракетами JASSM. Эти самолеты могут переносить два подобных боеприпаса. Отмечалось, что степень угрозы от них может быть даже выше, чем от Storm Shadow. Их потенциальное применение обозначалось как «серьезное испытание» для российских систем ПВО.

    Коментарии (21)
    16 августа 2024, 02:33 • Новости дня
    В США рассказали о провале нападения ВСУ на Белгородскую область

    Washington Post сообщила об «ужасных боях» при провальной попытке нападения ВСУ на Белгородскую область

    В США рассказали о провале нападения ВСУ на Белгородскую область
    @ Ukrinform/Cover Images/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины попытались атаковать Белгородскую область, но атака провалилась и привела к гибели многих украинских боевиков, сообщила Washington Post.

    Издание ссылается на слова трех украинских военных, в том числе одного командира ВСУ. Washington Post пишет, что Белгородская область подготовилась, там были противотанковые заграждения и мины, а украинские войска, участвовавшие в нападении, почти сразу попали под интенсивные обстрелы артиллерии, атаки беспилотников, авиаудары, передает ТАСС.

    Боевик ВСУ с позывным Хакер сообщил, что все члены его группы оказались ранены при атаке в районе Колотиловки «четыре дня назад». Хакер сказал, что боялся за свою жизнь, так как украинские военные не знали местности, им приходилось действовать вслепую.

    Как пишет Washington Post, он сообщил, что «многие солдаты были контужены или тяжело ранены, а другие были убиты, их пришлось оставить». Из-за интенсивных обстрелов «выжившим пришлось укрываться в русских окопах в течение нескольких дней», пока за ними не приехала бронетехника для эвакуации.

    Издание отмечает, что «ужасные бои резко контрастировали с почти праздничным настроением украинских чиновников».

    Напомним, сообщалось о танковой атаке ВСУ на погранпереход «Колотиловка» в Белгородской области. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об усилении активности ВСУ на границе Краснояружского района и начале эвакуации местных жителей в безопасные места. В Белгородской области введен режим ЧС федерального уровня.

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    14 августа 2024, 14:51 • Новости дня
    На Украине подтвердили гибель украинского пилота МиГ-29 Мигули

    Подтверждена гибель украинского пилота МиГ-29 Александра Мигули

    На Украине подтвердили гибель украинского пилота МиГ-29 Мигули
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    В ходе выполнения боевого задания погиб украинский летчик Александр Мигуля, командир авиационного звена МиГ-29, сообщила 40-я бригада тактической авиации Украины.

    Как стало известно, при выполнении боевого задания погиб командир авиационного звена, за время службы он совершил более 160 боевых вылетов и был награжден орденами «За мужество» ІІ и ІІІ степени, передает «Газета.Ru» со ссылкой на украинские СМИ.

    Ранее ВС России уничтожили два МиГ-29 на украинском аэродроме базирования.

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    15 августа 2024, 20:57 • Новости дня
    Алаудинов: ВСУ безуспешно пытаются продавить линию фронта в Курской области

    Алаудинов заявил о безуспешных попытках ВСУ продавить линию фронта в Курской области

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинские войска пытаются прорвать линию фронта в Курской области, но безуспешно, сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

    «Противник пытается продвинуться на нашем участке, но ему это не удается», – отметил Алаудинов в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

    Ранее Алаудинов сообщил, что украинская сторона не прекращает снимать свои резервы с других направлений, отправляя их в Курскую область.


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    15 августа 2024, 10:23 • Новости дня
    Военкор Сладков объяснил введение режима КТО в соседних с Украиной областях
    Военкор Сладков объяснил введение режима КТО в соседних с Украиной областях
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Режим КТО (контртеррористической операции) позволяет ВС России применить самый широкий спектр возможностей в определении и уничтожении переодетых врагов, сообщил военкор Александр Сладков.

    Как написал Сладков в своем Telegram-канале, солдаты ВСУ, когда запахло жареным, начали переодеваться в гражданское платье и, что особо опасно, в российскую военную форму, пытаясь вести диверсионную работу в серых зонах и даже в российском тылу.

    Военкор отметил, что именно режим КТО (контртеррористической операции) позволяет российским военным применить самый широкий спектр возможностей в определении и уничтожении переодетых врагов.

    По словам Сладкова, режим КТО в курском варианте предусматривает единое руководство в противодействии диверсантам, создание отдельной группировки, в которую входят представители ФСБ, МВД, Росгвардии, МО, МЧС, и введение особых полномочий сотрудников спецслужб и словников. Военкор добавил, что все эти действия отработаны на практике в других регионах России, при реальной террористической опасности, и всегда имели положительный результат.

    «Вот и в случае борьбы с диверсантами в Курской области он уже есть, только о нем не сразу скажут. ЧК есть ЧК, и это правильно», – написал Сладков.

    Напомним, 10 августа режим КТО ввели в Курской, Белгородской и Брянской областях.

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что нужно знать о режиме КТО и как себя вести.

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    16 августа 2024, 03:48 • Новости дня
    США велели Украине использовать ATACMS против Крыма, а не Курской области

    CNN объяснил нежелание США разрешать Украине использование ракет ATACMS в Курской области ограниченностью запасов

    США велели Украине использовать ATACMS против Крыма, а не Курской области
    @ U.S. Army/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    США считают, что Украина не должна использовать американские ракеты большой дальности для ударов по Курской области, их лучше применить для ударов по Крыму, сообщает CNN.

    Как указывает CNN со ссылкой на официальных лиц, в Вашингтоне все еще не желают давать Киеву разрешение «использовать американское оружие большой дальности в Курской области». По информации CNN, это связано с тем, что у США «есть ограниченный запас... ATACMS для Украины», передает РИА «Новости».

    Напомним, заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель заявил, что США ведут приватные дипломатические обсуждения с Украиной о возможности использования дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российским военным базам.


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