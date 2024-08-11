Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.20 комментариев
ВС России сбили «Бабу-ягу» в воздухе в Курской области
МО: ВС России FPV-дроном обезвредили БПЛА «Баба-яга» ВСУ в Курской области
Операторы FPV-дронов ВС Россииобезвредили тяжелый дрон «Баба-яга» ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России.
Минобороны показало кадры уничтожения тяжелого БПЛА «Баба-яга» ВСУ FPV-дроном в воздухе в приграничном районе Курской области, передает ТАСС.
Ранее ВС России уничтожили колонну бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области.