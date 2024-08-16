Для большинства война – сериал. Многие просто не хотят погружаться в эти кишки и кровь. Это больно. Это тяжело. Отложим на несколько недель, успеем. Времени же много. Но правда в том, что его, времени, нет.0 комментариев
Российские вертолеты Ми-8 и Ка-29 уничтожили пять безэкипажных катеров у Крыма
Минобороны: Российские вертолеты Ми-8 и Ка-29 уничтожили пять безэкипажных катеров у Крыма
Российские вертолеты Ми-8 и Ка-29 уничтожили пять украинских беспилотных катеров, направлявшихся к берегам Крыма, сообщает Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что авиация Черноморского флота успешно выполнила поставленную задачу, ликвидировав угрозу для гражданской инфраструктуры и военно-морской базы.
Также военное ведомство опубликовало видеоматериалы, на которых запечатлены моменты уничтожения беспилотных плавсредств.
В ночь на пятницу российская ПВО уничтожила пять украинских БПЛА и два катера в акватории Черного моря.