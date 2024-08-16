Для большинства война – сериал. Многие просто не хотят погружаться в эти кишки и кровь. Это больно. Это тяжело. Отложим на несколько недель, успеем. Времени же много. Но правда в том, что его, времени, нет.0 комментариев
В МИД разъяснили новые правила выдачи виз иностранцам
Спикер МИД Захарова: Новые правила выдачи виз иностранцам направлены на повышение безопасности
Изменения в порядке выдачи виз направлены на повышение безопасности и эффективности миграционного контроля, одним из ключевых нововведений стало введение возможности проведения личного собеседования с заявителем, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, новые правила позволят более тщательно проверять соответствие заявленных целей поездки в Россию реальным намерениям иностранцев, передает РИА «Новости».
В частности, сотрудники российских дипломатических представительств и консульских учреждений смогут проводить собеседования с заявителями, чтобы выявить возможные риски, связанные с незаконной миграцией или экстремизмом.
Кроме того, был ужесточен порядок выдачи виз иностранным гражданам, проживающим в третьих странах. Теперь для получения визы необходимо предоставить документ, подтверждающий разрешение на проживание в этой стране более 180 дней. Это нововведение направлено на предотвращение злоупотреблений со стороны граждан государств, отказывающих в выдаче виз россиянам.
Заявители на российскую визу по-прежнему могут дополнительно предоставлять документы, подтверждающие цели своей поездки, такие как приглашения, контракты, авиабилеты. Однако теперь эти документы будут тщательно проверяться консульскими сотрудниками.
Напомним, 15 августа подписано постановление правительства РФ «О внесении изменений в постановление правительства от 9 июня 2003 года № 335» по вопросу оформления российских виз иностранным гражданам.