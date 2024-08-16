В МИД разъяснили новые правила выдачи виз иностранцам

Спикер МИД Захарова: Новые правила выдачи виз иностранцам направлены на повышение безопасности

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, новые правила позволят более тщательно проверять соответствие заявленных целей поездки в Россию реальным намерениям иностранцев, передает РИА «Новости».

В частности, сотрудники российских дипломатических представительств и консульских учреждений смогут проводить собеседования с заявителями, чтобы выявить возможные риски, связанные с незаконной миграцией или экстремизмом.

Кроме того, был ужесточен порядок выдачи виз иностранным гражданам, проживающим в третьих странах. Теперь для получения визы необходимо предоставить документ, подтверждающий разрешение на проживание в этой стране более 180 дней. Это нововведение направлено на предотвращение злоупотреблений со стороны граждан государств, отказывающих в выдаче виз россиянам.

Заявители на российскую визу по-прежнему могут дополнительно предоставлять документы, подтверждающие цели своей поездки, такие как приглашения, контракты, авиабилеты. Однако теперь эти документы будут тщательно проверяться консульскими сотрудниками.

Напомним, 15 августа подписано постановление правительства РФ «О внесении изменений в постановление правительства от 9 июня 2003 года № 335» по вопросу оформления российских виз иностранным гражданам.