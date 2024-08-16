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    США помогли снизить отток капитала из России
    США велели Украине использовать ATACMS против Крыма, а не Курской области
    Жители Курской области спасли раненного солдата ВСУ и передали российским военным
    Стали известны подробности о пенсионере, над которым издевались военные ВСУ в касках СС
    В Курской области ликвидирована группа украинских штурмовиков
    Российские войска уничтожили две РСЗО HIMARS в Сумской области
    Стало известно о трех взрывах на месте крушения Ту-22М3
    Американская Schlumberger расширила работу в России
    Уровень доверия россиян Путину составил 80,8%
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Бойцы на «передке» постоянно нуждаются в нас

    Для большинства война – сериал. Многие просто не хотят погружаться в эти кишки и кровь. Это больно. Это тяжело. Отложим на несколько недель, успеем. Времени же много. Но правда в том, что его, времени, нет.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Атака на Курскую область может лишить Европу остатков российского газа

    Дефицит газа в отдельно взятых Австрии и Словакии станет проблемой для всей Европы. Как и в 2022 году, вновь начнутся, казалось бы, поутихшие «голодные игры». Борьба за дефицитный ресурс поведет к дальнейшему распаду объединенных рынков.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Германия отказывается даже от формальной денацификации

    Недалек тот час, когда у немцев римский салют снова станет обыденным приветствием. Толерантность западных стран к нацизму на Украине приведет к его расцвету в других государствах, и прежде всего в Германии.

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    16 августа 2024, 12:05 • Новости дня

    В МИД разъяснили новые правила выдачи виз иностранцам

    Спикер МИД Захарова: Новые правила выдачи виз иностранцам направлены на повышение безопасности

    Tекст: Александра Юдина

    Изменения в порядке выдачи виз направлены на повышение безопасности и эффективности миграционного контроля, одним из ключевых нововведений стало введение возможности проведения личного собеседования с заявителем, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По ее словам, новые правила позволят более тщательно проверять соответствие заявленных целей поездки в Россию реальным намерениям иностранцев, передает РИА «Новости».

    В частности, сотрудники российских дипломатических представительств и консульских учреждений смогут проводить собеседования с заявителями, чтобы выявить возможные риски, связанные с незаконной миграцией или экстремизмом.

    Кроме того, был ужесточен порядок выдачи виз иностранным гражданам, проживающим в третьих странах. Теперь для получения визы необходимо предоставить документ, подтверждающий разрешение на проживание в этой стране более 180 дней. Это нововведение направлено на предотвращение злоупотреблений со стороны граждан государств, отказывающих в выдаче виз россиянам.

    Заявители на российскую визу по-прежнему могут дополнительно предоставлять документы, подтверждающие цели своей поездки, такие как приглашения, контракты, авиабилеты. Однако теперь эти документы будут тщательно проверяться консульскими сотрудниками.

    Напомним, 15 августа подписано постановление правительства РФ «О внесении изменений в постановление правительства от 9 июня 2003 года № 335» по вопросу оформления российских виз иностранным гражданам.

    15 августа 2024, 13:48 • Новости дня
    Shaman выступил с концертом в Мариуполе

    Певец Shaman выступил с концертом в Мариуполе в рамках тура по городам Новороссии

    Shaman выступил с концертом в Мариуполе
    @ Александр Иванов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Заслуженный артист России певец Shaman выступил с концертом в Мариуполе в рамках тура по городам Новороссии.

    «Две композиции, которые сегодня будут исполнены, это песня «Мы» и песня «Мой бой», они как раз таки были созданы под впечатлением моих поездок на территорию Новороссии», – передает РИА «Новости» его слова.

    Певец заявил, что тур посвящен победе России. Также он поделился своими впечатлениями об изменениях в городе, которые произошли с момента его первого концерта.

    «Площадка, город радикально изменились... я, конечно, восхищен – и школы, и районы вообще новые, жилые новостройки, это все красиво выглядит, и город, конечно, за полтора года поменялся», – подчеркнул Shaman.

    Ранее Shaman провел концерт-митинг против незаконной блокировки российских пользователей YouTube. Концерт состоялся 19 июля у посольства США в центре Москвы.

    Кроме того, в свете событий в Курской области в Сети появилась новая версия хита Shaman «Я курский».

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    15 августа 2024, 18:56 • Новости дня
    Бангладеш отозвала посла из России и еще шести стран

    UNB: Бангладеш отозвала посла из России и еще шести стран

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел во временном правительстве Бангладеш отозвало послов из нескольких стран, в том числе из России, пишет портал UNB.

    По информации UNB, отозваны послы Бангладеш в России, ФРГ, Мальдивской Республике, Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, США и Японии, передает ТАСС.

    Отмечается, что вскоре в эти страны будут направлены новые диппредставители. Должность посла Бангладеш в Москве с 2022 года занимал Камрул Ахсан.

    На прошлой неделе президент Бангладеш Шахабуддин Чуппу распустил парламент, чтобы сформировать временное правительство после отставки премьер-министра Шейх Хасины.

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    16 августа 2024, 12:40 • Видео
    Планы Зеленского на будущее Курской области

    В правительстве Украины заявили о решении создать «зону безопасности» в оккупированной части Курской области России, куда хотят допустить международные организации «для решения гуманитарных задач». Судя по всему, Киеву пришлось поменять свои планы на Курщину, поскольку главная цель операция достигнута не была.

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    15 августа 2024, 21:46 • Новости дня
    МИД раскритиковал новые армянские учебники истории
    МИД раскритиковал новые армянские учебники истории
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Роль России в новых учебниках по истории в Армении искажена, властям страны не следует «смотреть сквозь пальцы» на это, заявил российский МИД.

    Речь идет о новом учебнике по истории для 8-х классов, в котором глава, посвященная присоединению Восточной Армении к России, содержит ряд существенных исторических неточностей, сообщили в дипведомстве, передает ТАСС.

    В частности, авторы учебника назвали Туркманчайский мирный договор «аннексией» Восточной Армении, указали в МИД России. В ведомстве отметили, что до недавнего времени в армянских учебниках Туркманчайский договор оценивался как имеющий «колоссальное значение для будущего восстановления армянской государственности».

    «Ставить под сомнение особую роль Российской империи, а впоследствии СССР и России в деле становления нынешней Армении означает идти против общеизвестных фактов. Речь об очередной беззастенчивой попытке переписать нашу общую историю», – подчеркнули в российском МИД.

    Москва надеется, что армянские власти примут необходимые меры для исправления этой ситуации и не допустят распространения в школах учебников, содержащих искаженную информацию о совместной истории двух стран, добавили там.

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    15 августа 2024, 16:28 • Новости дня
    Появилось видео издевательств солдат ВСУ над пенсионером в Курской области
    Появилось видео издевательств солдат ВСУ над пенсионером в Курской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Солдаты ВСУ сняли на видео издевательства над русским пенсионером в Курской области и выложили ролик в сеть.

    Украинские военные встретили на дороге 74-летнего мужчину и принялись насмехаться над ним, изображая немецких нацистов, передает «Комсомольская правда».

    На одном из боевиков была фашистская каска. Оператор называл пенсионера «руссиш Иван», «руссиш швайне» и предлагал идти «пить водка», ведь «шнапс – это гут». В ответ растерянный старик лишь сказал, что заблудился 5 дней назад, и пожаловался, что ему пришлось спать под дождем.

    Ролик был снят 11 августа в селе Заолешенка Суджанского района, передает Lenta.Ru. Пенсионер на видео – 74-летний Александр Гусаров. Родственники мужчины сообщили, что не могут найти его уже десять дней. Вместе с тем тот, кто опубликовал видео, написал, что мужчины уже якобы нет в живых.

    Также установлена личность украинского военнослужащего, выкрикивавшего издевательства на видео, – это 38-летний житель города Городенка Ивано-Франковской области Василий Данилюк, пишет издание со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Лидер ЛДПР, глава комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий объявил награду в 5 млн рублей за поимку издевавшихся над пенсионером солдат ВСУ.

    Ранее житель Курской области рассказал, как спасся от расстрела благодаря бабушке.

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    15 августа 2024, 21:24 • Новости дня
    Захарова назвала просьбу ООН о доступе в Курскую область «очередным перформансом»
    Захарова назвала просьбу ООН о доступе в Курскую область «очередным перформансом»
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «очередным перформансом» запрос Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) на доступ в Брянскую, Белгородскую и Курскую области.

    Несмотря на очевидный террористический акт, совершенный Киевом против курян, экспертов не интересуют права человека, речь идет об «очередном перформансе, когда правочеловеческая проблематика используется в качестве политического инструмента», заявила дипломат, передает ТАСС.

    «В данном случае еще и с особым цинизмом», – подчеркнула она.

    Ранее Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обратилось к России с просьбой предоставить доступ в Курскую область для проверки заявлений о нарушениях прав человека со стороны ВСУ.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что поездка ооновцев в Курскую область может таить подвох.

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    15 августа 2024, 15:04 • Новости дня
    Житель Курской области рассказал, как спасся от расстрела благодаря бабушке
    Житель Курской области рассказал, как спасся от расстрела благодаря бабушке
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские боевики захватили жителя села Мартыновка Курской области, но мужчина смог спастись от расстрела благодаря своей бабушке, которая не смогла эвакуироваться из дома.

    Во время вторжения ВСУ в Курскую область Виталий пошел в дом своей бабушки Татьяны, чтобы присмотреть за ней, но в итоге женщина спасла его, передает РИА «Новости».

    Когда начался обстрел села, женщина выбежала из дома в огород, а мужчина остался в доме один. В этот момент в жилище зашли боевики, а после мародерства связали Виталия, чтобы не оставлять на свободе свидетеля грабежей, и начали угрожать ему расстрелом.

    Затем боевики ушли грабить соседние дома, а через час в дом вернулась бабушка, которая спасла Виталия, перерезав веревки. Женщина дала ему куртку и сказала бежать.

    Опасаясь за свою жизнь, Виталий решил покинуть село. Сутки он прятался в канаве на окраине населенного пункта, а затем продолжил путь вместе с соседями, которые также хотели спастись. Бабушка же осталась дома, посчитав, что не сможет пройти большое расстояние.

    Виталий вместе с соседями четыре часа пешком пробирался через поля, подвергаясь обстрелам со стороны украинских военных. В итоге спасшимся удалось добраться до российских войск, которые обеспечили им безопасность.

    Мужчина надеется, что после освобождения Мартыновки он найдет бабушку.

    Ранее жители Курской области рассказали о применении ВСУ кассетных боеприпасов.

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    15 августа 2024, 17:33 • Новости дня
    На Украине признали подход российских войск к Красноармейску (Покровску)

    На Украине признали подход российских войск к Красноармейску (Покровску) и призвали к эвакуации из города

    На Украине признали подход российских войск к Красноармейску (Покровску)
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава украинской военной администрации Красноармейска (украинское название – Покровск) Сергей Добряк призвал жителей города эвакуироваться из-за «подошедших вплотную» российских войск.

    В видеообращении Добряк заявил, что ситуация на Покровском направлении будет лишь ухудшаться, и рекомендовал жителям покинуть город, передает ТАСС.  «Пожалуйста, не медлите, выезжайте заранее, планово, собирайте вещи. Ситуация только ухудшается, лучше не станет», – сказал он.

    Вместе с тем главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский доложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о тяжелой ситуации в Донбассе. По его словам, украинские войска предпринимают попытки остановить продвижение сил России в направлении Красноармейска и Дзержинска (украинское название – Торецк).

    Ранее Зеленский признал критическую обстановку на Покровском направлении.

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    15 августа 2024, 13:26 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил заявление Киева о «зоне безопасности» в Курской области

    Военный эксперт Леонков назвал сотрясанием воздуха заявление Киева о «зоне безопасности» в Курской области

    Военный эксперт объяснил заявление Киева о «зоне безопасности» в Курской области
    @ AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинские военные в Курской области не успевают даже вырыть окоп, как их уничтожают. Элитные бригады противника несут потери. На этом фоне планы по созданию некой «зоны безопасности» следует рассматривать лишь как желание ВСУ закрепиться на российской территории, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее в Киеве заявили о намерении создать «зону безопасности» у границы.

    «Не так давно на Украине создали фейки о том, что ВС России якобы собираются атаковать Сумы. Это стало для противника объяснением, почему они подтянули к границе войска. На деле в их планы изначально входило вторжение на российскую территорию. Теперь, когда элитные бригады, задействованные в этой авантюре, несут потери, а цели так и не были достигнуты, в Киеве пытаются прикрыть свои действия якобы миротворческой миссией. Поэтому звучат заявления о намерении силами ВСУ открыть некие «гуманитарные коридоры», – отметил военный эксперт Алексей Леонков.

    По его мнению, цель офиса Владимира Зеленского – отзеркалить операцию Российской армии по созданию «санитарной зоны» в Харьковской области. «Изначально задумка украинской провокации была иной, но сейчас на Украине решили все это переиграть. Уже и в ООН, кстати, попросили Россию предоставить доступ в Курскую область», – уточнил собеседник. На этом фоне создание «зоны безопасности» следует рассматривать также как попытку ВСУ закрепиться на российской территории.

    «Украинские военные не успевают вырыть окоп, как их уничтожают. Более того, ВС России выбили почти всю инженерную технику, а лопатами много не нароешь. В Донбассе ВСУ закатывали укрепрайоны в бетон, это позволяло им удерживать позиции. В Курской области такое невозможно: они все время под огневым воздействием. Поэтому противник пытается спрятаться в лесополосе, но их и там накрывают, действует спецназ. И повезло тем, кому удалось сдаться», – сказал аналитик.

    «Таким образом, планы Киева по созданию «безопасной зоны» – это сотрясание воздуха. Россия с этим не смирится, перед нашими военными стоит четкая задача – убрать противника, который находится на этом небольшом кусочке нашей российской земли. Более того, я думаю, что это мы еще создадим санитарную зону, но уже на территории Сумской области», – заключил Леонков.  

    Ранее министр по вопросам реинтеграции Украины Ирина Верещук заявила, что Киев планирует создать «зону безопасности» у границы. «С целью защиты приграничных областей Украины (прежде всего приграничья Сумщины) Силы обороны Украины создают зону безопасности на территории России, прилегающей к территории Украины», – приводит ее слова РБК.

    Верещук пояснила, что силами ВСУ планируется провести гуманитарные операции, открыть гуманитарных коридоры, а также допустить международные организации «с целью гуманитарного реагирования, а также мониторинга гуманитарной ситуации». Также министр заявила о намерении привлечь международные организации для поддержки инициативы.

    Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе ввели режимы ЧС федерального характера и контртеррористической операции (КТО). Газета ВЗГЛЯД писала о трех причинах вторжения противника в Курскую область.

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    15 августа 2024, 15:21 • Новости дня
    Мошенники с Украины атаковали звонками замглавы российского МВД

    Мошенники с Украины атаковали звонками замглавы МВД РФ Кубышко

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра внутренних дел России Владимир Кубышко рассказал о нескольких звонках, поступивших ему в течение дня от украинских мошенников с целью вымогательства денег.

    По словам Кубышко, накануне аферисты с Украины позвонили ему четыре раза, передает ТАСС.

    «Я хочу сказать, что это касается всех. Я за вчера получил четыре таких звонка. Сидел в кабинете и готовился к выступлению – и получаю очередной звонок с одним и тем же предложением. Я проверил – это украинская туфта. Ну, в общем, какой-то кошмар», – рассказал он на X Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

    Он также отметил рост числа случаев мошенничества. Большая часть из них – 82% – совершается с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, сообщил Кубышко.

    Ранее народная артистка России Лариса Долина сообщила, что стала жертвой мошенников, находящихся на Украине. Она пояснила, что на ее квартиру наложен арест.

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    15 августа 2024, 15:00 • Новости дня
    Генштаб разработал план по дополнительной защите приграничных районов

    Глава Минобороны Белоусов: Генштаб разработал план по дополнительной защите Белгородской области

    Генштаб разработал план по дополнительной защите приграничных районов
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный штаб Вооруженных сил России подготовил план конкретных действий по дополнительным мерам защиты Белгородской области от атак со стороны Украины, сообщил глава министерства обороны Андрей Белоусов.

    В частности, в нем идет речь о повышении эффективности системы управления войсками во взаимодействии с другими силовыми ведомствами и администрацией Белгородской области, об определении ответственных должностных лиц, а также выделении дополнительных сил и средств для выполнения основных задач, сообщил Белоусов, передает РИА «Новости».

    Белоусов в четверг провел совещание по безопасности приграничных регионов России – Курской, Брянской и Белгородской областей.

    «В ходе сегодняшней встречи обсуждались дополнительные меры обеспечения целостности и неприкосновенности территории, а также защиты населения и инфраструктуры в Белгородской области от нападений со стороны воинских формирований ВСУ», – сообщило Минобороны.

    В четверг в Белгородской области ввели режим ЧС федерального уровня.

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    16 августа 2024, 07:17 • Новости дня
    ПВО уничтожила пять украинских БПЛА и два катера в акватории Черного моря

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО ликвидировала за ночь в акватории Черного моря украинские беспилотники и два катера, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что система ПВО уничтожила пять украинских БПЛА над акваторией Черного моря.

    Кроме того, в ходе операции были обнаружены и уничтожены два безэкипажных катера, которые следовали в направлении Крымского полуострова.

    В ночь на пятницу в Севастополе силы ПВО и Черноморского флота отразили атаку вооруженных сил Украины, уничтожены три беспилотника.

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    15 августа 2024, 14:31 • Новости дня
    У племянника Назарбаева изъяли недвижимость в Москве на 10,4 млн долларов

    У осужденного племянника Назарбаева изъяли недвижимость в Москве на 10,4 млн долларов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Московская недвижимость, принадлежащая племяннику экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрату Сатыбалдыулы, который в 2022 году был осужден за хищения, передана Казахстану, сообщила Генпрокуратура республики.

    Речь идет о 15 объектах в престижных жилых комплексах Москвы на сумму 10,4 млн долларов, уточнило ведомство, передает РИА «Новости».

    В рамках соглашения о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов конфискации также подлежат две виллы в Дубае стоимостью 41,7 млн долларов, четыре элитные квартиры на побережье Лазурного Берега Франции стоимостью 8,3 млн долларов, две элитные виллы и квартиру в городах Бодрум и Стамбул (Турция) стоимостью 8,3 млн долларов, сообщили в Генпрокуратуре Казахстана.

    Кроме того, государству возвращены наличные доллары и предметы роскоши, люксовые автомашины марки Rolls-Royce Cullinan и Aston Martin и объекты недвижимости в Алма-Ате и Астане.

    Всего за 2,5 года Сатыбалдыулы вернул Казахстану активы на 1,6 млрд долларов.

    В сентябре 2022 года суд в Астане приговорил Кайрата Сатыбалдыулы, племянника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, к шести годам заключения по делу о хищениях.

    Сатыбалдыулы 53 года. В 1990 году он окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище, затем восемь лет служил в вооруженных силах и в органах национальной безопасности Казахстана. Позже в разные годы занимал посты заммэра столицы страны, вице-президента национальной нефтегазовой компании Kazakh Oil, первого вице-президента железнодорожной нацкомпании «Казахстан темир жолы», в период с 2003 по 2005 годы был главой кадрового департамента этой спецслужбы. Занимал должность секретаря партии власти «Нур Отан» (сейчас – «Аманат»), в последние годы занимался бизнесом. Входил в состав акционеров одного из крупнейших банков страны – Kaspi.

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    15 августа 2024, 20:28 • Новости дня
    Российский Красный Крест оказал помощь почти 26 тыс. жителям Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    За последнюю неделю почти 26 тыс. жителей Курской области получили помощь от Российского Красного Креста (РКК), из них более 15 тыс. – гуманитарную, а более 10 тыс. – психологическую, сообщил председатель организации Павел Савчук.

    «Все обратившиеся к нам получают большие наборы продуктов, гигиенических средств, постельного белья, одежду, а также безрецептурные лекарства по запросу. В тесном сотрудничестве с региональными властями и профильными ведомствами мы делаем все возможное для поддержки тех, кто нуждается в нашей помощи», – сообщил Савчук на встрече с врио заместителя главы Курской области Андреем Белостоцким, его слова приводит сайт РКК.

    В ходе встречи Савчук и Белостоцкий договорились усилить координацию действий между РКК и региональными властями для более оперативного реагирования на запросы населения.

    Врио заместителя главы Курской области отметил, что «с первых дней чрезвычайной ситуации Российский Красный Крест включился в работу, демонстрируя свою готовность и способность оказать квалифицированную помощь на высоком уровне».

    «Организация не только обладает необходимыми ресурсами, но и значительным опытом, который позволяет оперативно решать сложные задачи. Мы благодарны коллегам за их профессионализм и вклад в поддержку пострадавших курян», – подчеркнул он.

    В ходе рабочей поездки в Курскую область председатель РКК также посетил Курское региональное отделение организации, где осуществляется регулярная выдача гуманитарной помощи.

    На сегодняшний день в Курской области задействованы порядка 70 сотрудников и волонтеров РКК, в том числе представители федеральной команды реагирования на чрезвычайные ситуации. Специалисты РКК на постоянной основе посещают пункты временного размещения и собирают потребности от жителей ПВР.

    Кроме того, РКК круглосуточно продолжает принимать заявки по поиску пропавших родственников. Также усилена работа федеральной горячей линии психологической помощи, на которую могут обратиться все нуждающиеся.

    По состоянию на 15 августа на помощь пострадавшим жителям Курской области РКК собрал более 120 млн рублей.

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    15 августа 2024, 14:08 • Новости дня
    Названо число пострадавших при падении обломков сбитой ракеты во Льгове

    Мэр Клемешов: При падении обломков ракеты во Льгове Курской области пострадали четыре человека

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате падения фрагментов сбитой ракеты во Льгове Курской области пострадали четыре человека, сообщил глава города Алексей Клемешов.

    По информации из Telegram-канала градоначальника, двое пострадавших госпитализированы, еще двое находятся на амбулаторном лечении. Детей среди пострадавших нет, уточнил Клемешов.

    «Были повреждены дома, автомобили и спортивный объект. Объем ущерба уточняется», – добавил он.

    Напомним, в четверг средства ПВО сбили ракету во Льгове Курской области.

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    15 августа 2024, 21:06 • Новости дня
    В Ставрополе стартовал спортивный турнир для ветеранов СВО

    В Ставрополе стартовал спортивный турнир «Кубок Защитников Отечества» для ветеранов СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ветераны СВО из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также ДНР и ЛНР принимают участие в спортивном турнире «Кубок Защитников Отечества», стартовавшем в четверг в Ставрополе.

    Мероприятие объединит 130 атлетов, 30 из которых – действующие военнослужащие, сообщила замглавы Минобороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    В церемонии открытия соревнований также приняли участие 27 Героев России, добавила она. «Ценность этих соревнований в том, что наши защитники подают пример всем нам. Они показывают выдающиеся спортивные результаты, вдохновляют сотни и тысячи других людей, – отметила Цивилева.

    Турнир в Ставрополе – пятое межрегиональное первенство. До этого соревнования прошли в Кузбассе, Уфе, Калуге и Хабаровске. А 14-17 ноября в Сириусе состоится финальное всероссийское комплексное физкультурное мероприятие «Кубок Защитников Отечества», где соберутся победители межрегиональных соревнований.

    Состязания ветеранов спецоперации проходят по шести дисциплинам: волейболу сидя, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, настольному теннису, пауэрлифтингу и армрестлингу. Каждый спортсмен может соревноваться в одной или двух дисциплинах в личном зачете (без учета состязаний по волейболу сидя).

    Организаторами мероприятия выступают фонд «Защитники Отечества», Паралимпийский комитет России, Министерство спорта Российской Федерации, правительство Ставропольского края и Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

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    США помогли снизить отток капитала из России

    Один из последних крупных банков в России, который проводил трансграничные переводы в валюте, прекращает оказывать такие услуги. Российскому Райффайзенбанку приказал его австрийский хозяин после ужесточения американских санкций. Интересно, что эта ситуация несет не только проблемы и негативные последствия, но и может позитивно сказаться на российской экономике. Как именно? Подробности

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    Эсэсовцы в ВСУ гордятся издевательствами над русскими

    «Руссише швайне», – кричали в Курской области 74-летнему пенсионеру двое военных ВСУ, одетых в каски с символикой СС. Произошедшее – не первый случай издевательств украинских военных над гражданскими. При этом украинцев никто не заставлял издеваться над пожилым мужчиной: они сами надели каски, записали происходящее на видео и выложили издевательства в интернет. Почему солдаты ВСУ во всем копируют немецких нацистов? Подробности

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    Поездка ооновцев в Курскую область может таить подвох

    Управление верховного комиссара ООН по правам человека запросило у России доступ в Курскую область. На первый взгляд, причины запроса более чем оправданны: собрать информацию о происходящем, тем более что Москва сама просила ООН зафиксировать военные преступления киевского режима. Однако кто именно может приехать в регион от имени ООН и какой доклад эти люди в итоге составят? Подробности

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    США направили HIMARS против Китая

    США начинают поставки особо ценных вооружений на Тайвань, включая комплексы HIMARS, которые выпрашивает Киев. Почему тайваньцам отдан приоритет? Чем отличаются Тайвань и Украина с точки зрения стратегических интересов США? И почему эти интересы делают китайский вариант СВО вопросом времени? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Планы Зеленского на будущее Курской области

      В правительстве Украины заявили о решении создать «зону безопасности» в оккупированной части Курской области России, куда хотят допустить международные организации «для решения гуманитарных задач». Судя по всему, Киеву пришлось поменять свои планы на Курщину, поскольку главная цель операция достигнута не была.

    • Как взрывали «Северный поток». Новая версия

      Прокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины, инструктора подводного плавания, обвинив его в участии в подрыве газопровода «Северный поток». Одновременно газета The Wall Street Journal выпустила собственное расследование обстоятельств теракта, назвав организатора – бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Как к этому относиться?

    • Нападение на Курщину: Байден все знал

      Президент США Джо Байден впервые прокомментировал нападение украинских военных на Курскую область России, намекнув, что американцы были проинформированы об этом плане. Теперь его администрация и администрация Владимира Зеленского попытаются выжать из этой ситуации максимум.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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