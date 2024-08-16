Дефицит газа в отдельно взятых Австрии и Словакии станет проблемой для всей Европы. Как и в 2022 году, вновь начнутся, казалось бы, поутихшие «голодные игры». Борьба за дефицитный ресурс поведет к дальнейшему распаду объединенных рынков.0 комментариев
ВС России нанесли массированный удар по системам связи ВСУ в Херсонской области
Губернатор Сальдо: ВС России нанесли массированный удар по системам связи ВСУ в Херсонской области
Российские войска нанесли массированный удар по системам связи ВСУ на правобережье Херсонской области, в том числе уничтожены спутниковые антенны Starlink, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По его словам, расчеты БПЛА арктической бригады на Каховском направлении выследили и уничтожили FPV-дронами несколько антенн и ретрансляторов, используемых ВСУ для управления своими беспилотниками, а ульяновские десантники при помощи коптеров уничтожили большое количество спутниковых антенн Starlink на правом берегу Днепра, передает РИА «Новости».
Сальдо добавил, что уничтоженные объекты ВСУ использовали для управления дронами, которыми терроризировали мирных жителей левобережья.
«Наши воины рассчитывают, что после нанесенных ударов интенсивность вражеских воздушных нападений пойдет на спад», – подчеркнул Сальдо.
Ранее Сальдо сообщил, что в результате очередного обстрела со стороны ВСУ в городе Голая Пристань Херсонской области пострадали два мирных жителя.