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В Херсонской области украинские боевики обстреляли мирных жителей Голой Пристани
После обстрела ВСУ Голой Пристани Херсонской области пострадали два человека
В результате очередного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Голая Пристань Херсонской области пострадали два мирных жителя, сообщил глава региона Владимир Сальдо.
Как указал Сальдо в своем Telegram-канале, украинские боевики вновь подвергли обстрелу жилые кварталы города. По его словам, осколочные ранения получили мужчина 1985 года рождения и женщина 1947 года рождения.
Глава Херсонской области уточнили, что пострадавшие были оперативно госпитализированы в больницу Скадовска, где им оказали всю необходимую медицинскую помощь. Сальдо назвал обстрел мирного населения военным преступлением и прямым проявлением терроризма со стороны киевского режима.
Отмечается, что власти региона продолжают оказывать всестороннюю поддержку пострадавшим и их семьям.
Ранее глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что число пострадавших в результате обстрелов ВСУ по жилым кварталам города Алешки возросло до 14.