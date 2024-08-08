В Херсонской области украинские боевики обстреляли мирных жителей Голой Пристани 

После обстрела ВСУ Голой Пристани Херсонской области пострадали два человека

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Сальдо в своем Telegram-канале, украинские боевики вновь подвергли обстрелу жилые кварталы города. По его словам, осколочные ранения получили мужчина 1985 года рождения и женщина 1947 года рождения.

Глава Херсонской области уточнили, что пострадавшие были оперативно госпитализированы в больницу Скадовска, где им оказали всю необходимую медицинскую помощь. Сальдо назвал обстрел мирного населения военным преступлением и прямым проявлением терроризма со стороны киевского режима.

Отмечается, что власти региона продолжают оказывать всестороннюю поддержку пострадавшим и их семьям.

Ранее глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что число пострадавших в результате обстрелов ВСУ по жилым кварталам города Алешки возросло до 14.