Мы ведь не думаем, что вот прямо сейчас всё закончится? Увы. Ну так надо ожидать по логике событий, что они будут всякий раз устроены именно так: чтобы зацепиться языком и кричать «позор».2 комментария
Путин отметил успешное сотрудничество России и Пакистана
Отношения России и Пакистана развиваются успешно и с хорошей отдачей, в том числе по антитеррористическому и афганскому направлениям, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении президенту и премьер-министру республики Асифу Али Зардари и Шахбазу Шарифу по случаю Дня независимости Пакистана.
«Хорошую отдачу дает двустороннее сотрудничество в различных областях, координация усилий в решении многих актуальных вопросов региональной повестки дня, в том числе на антитеррористическом и афганском направлениях», – следует из поздравления Путина на сайте Кремля.
Путин отметил дружественный характер отношений Москвы и Исламабада и выразил уверенность, что конструктивные российско-пакистанские связи будут и впредь плодотворно развиваться на благо народов, в интересах обеспечения международной безопасности и стабильности.