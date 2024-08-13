СВР: Вашингтон считает экс-главу МВД Украины Авакова подходящим кандидатом на смену Зеленскому

Tекст: Вера Басилая

В сообщении российской разведки говорится, что администрация США уже поручила аффилированным НПО проработку сценария прихода Авакова к власти на Украине. Этот вопрос обсуждается с лидерами ведущих украинских оппозиционных партий «Батькивщина» Юлией Тимошенко и «Европейская солидарность» Петром Порошенко, и другими влиятельными депутатами Верховной рады, в том числе из «Слуги народа», передает РИА «Новости».

По данным СВР, в американской элите растет недовольство Зеленским Зеленский из-за угрожающего выхода эскалации далеко за пределы Украины. Кроме того. При этом и в Демократической, и в Республиканской партии все громче звучат голоса тех, кто сомневается «в целевом расходовании миллиардов долларов военной помощи»

Отмечается, что Зеленский перешел к лихорадочным действиям, поскольку озабочен главным образом сохранением собственных властных позиций на Украине, поэтому в Вашингтоне прорабатывают варианты его замены на более управляемую и менее коррумпированную фигуру, следует из сообщения СВР.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о бессмысленности переговоров с киевским режимом, атакующим мирных граждан.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Киев выбрал военное поражение вместо переговоров с Россией.