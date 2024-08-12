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Путин заявил о бессмысленности переговоров с киевским режимом
Путин: Киевский режим атакует гражданских, переговоры с ним бессмысленны
Вооруженная провокация Киева на российско-украинской границе направлена на усиление его позиций на будущих переговорах, однако вести такие контакты с правительством, атакующим гражданских, бессмысленно. На это указал президент РФ Владимир Путин, открывая совещание по ситуации на границе.
«Теперь ясно, почему киевский режим отказывался от наших предложений вернуться к мирному плану урегулирования. Противник при помощи своих западных хозяев – он выполняет их волю и руками украинцев Запад с нами воюет, – стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем», передает ТАСС слова Путина.
«Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбору наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики. О чем с ними вообще можно говорить?» – добавил президент.
Напомним, в июне Путин в ходе выступления в МИД заявил, что российская сторона предлагает Западу и киевскому режиму еще один мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории.