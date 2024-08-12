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Смирнов: В Курской области выкопан 40-километровый противотанковый ров
Врио губернатора Курской области сообщил о выкопанном 40-километровом противотанковом рве
Сорок километров противотанкового рва выкопали в Курской области, доложил на совещании по обстановке в регионе врио губернатора региона Алексей Смирнов президенту России Владимиру Путину.
По его словам, выкопали 40 километров противотанкового рва из 46 запланированных, работы заканчиваются, передает РИА «Новости». Также, по словам Смирнова, в Курской области приступили к размещению 40 КПП.
Как доложил врио губернатора региона Алексей Смирнов президенту РФ Владимиру Путину на совещании, диверсионные группы с российскими документами действуют на приграничных территориях Курской области.
«Следим за случаями мародерства. Конечно, есть опасность, что здесь действуют в нашей одежде, в наших машинах, с нашими документами диверсионные группы. Поэтому усиливаем патрулирование, Москва тут помогла», – сообщил Смирнов.
Ранее президент Владимир Путин на совещании с Совбезом России и правительством заявил, что главной задачей Минобороны является решение актуальных вопросов в Курской области.