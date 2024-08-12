Смирнов: В Курской области выкопан 40-километровый противотанковый ров

  • Новость часаПутин заявил о бессмысленности переговоров с киевским режимом, атакующим мирных граждан
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    К нападению на Курскую область в ЦИПСО создали серию новых фальшивок
    Путин потребовал выбить ВСУ с территории Курской области
    Пленный украинский военный заявил о планах ВСУ дойти до Курска и Белгорода
    Эксперт объяснил сложность ударов по логистике ВСУ в Сумской области
    Путин пообещал достойный ответ на действия ВСУ в приграничье России
    Путин назвал поддержку людей в Курской области главной задачей в регионе
    Смирнов: Под контролем противнкика находятся 28 населенных пунктов Курской области
    Путин: Число желающих служить в армии выросло после атаки ВСУ на Курскую область
    Путин назвал цель акции ВСУ в Курской области
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США на Ближнем Востоке повторяют ошибки СССР

    Не стоит ностальгировать о позициях, которые на Ближнем Востоке занимал СССР – они не принесли стране пользы в решении главных задач внутреннего развития. Сегодня США фактически копируют советские ошибки в регионе.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Курская область расколола радикалов и умеренных на Западе

    Наблюдается раскол между двумя базовыми «украинскими нарративами» Запада. «Умеренные», оценивающие ситуацию в логике старой холодной войны, и «радикалы», требующие победить Россию здесь и сейчас, разошлись в оценках нападения на Курскую область.

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Почему среди народов-колонизаторов нет русских

    Мы не жили за счет других народов, не использовали их в качестве природного ресурса. Где бы ни появлялся русский человек: на Кавказе, в Сибири, в Средней Азии или в таких далеких уголках, как Форт-Росс, Гавайские острова и берег Маклая в Новой Гвинее, – он никого не обращал в скот, никого не лишал человеческого достоинства.

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    12 августа 2024, 16:39 • Новости дня

    Смирнов: В Курской области выкопан 40-километровый противотанковый ров

    Врио губернатора Курской области сообщил о выкопанном 40-километровом противотанковом рве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сорок километров противотанкового рва выкопали в Курской области, доложил на совещании по обстановке в регионе врио губернатора региона Алексей Смирнов президенту России Владимиру Путину.

    По его словам, выкопали 40 километров противотанкового рва из 46 запланированных, работы заканчиваются, передает РИА «Новости». Также, по словам Смирнова, в Курской области приступили к размещению 40 КПП.

    Как доложил врио губернатора региона Алексей Смирнов президенту РФ Владимиру Путину на совещании, диверсионные группы с российскими документами действуют на приграничных территориях Курской области.

    «Следим за случаями мародерства. Конечно, есть опасность, что здесь действуют в нашей одежде, в наших машинах, с нашими документами диверсионные группы. Поэтому усиливаем патрулирование, Москва тут помогла», – сообщил Смирнов.

    Ранее президент Владимир Путин на совещании с Совбезом России и правительством заявил, что главной задачей Минобороны является решение актуальных вопросов в Курской области.

    12 августа 2024, 06:44 • Новости дня
    Алаудинов заявил, что появилась возможность ускорить уничтожение ВСУ

    Алаудинов заявил о возможности уничтожать рекордное число боевиков и техники ВСУ из-за вторжения в Курскую область

    Алаудинов заявил, что появилась возможность ускорить уничтожение ВСУ
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины вторжением в Курскую область ускорили свое полное уничтожение, поскольку прежде не удавалось уничтожать украинские силы в таких количествах, заявил замначальника главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

    Алаудинов в Telegram указал, что за сутки у Мартыновки и Суджанского направления «Ахмат» и вторая бригада спецназа и ССО Минобороны уничтожили танк, семь БТР и БМП, 13 боевых бронированных машин, грузовик, микроавтобус, девять пикапов, гаубицу Д-30. «И на закуску: станция РЭР «Пластун» и огромное количество фашистов», – добавил он.

    Алаудинов заявил, что «охота была удачной», и выразил надежду, что «просроченный и его банда осознали провал блицкрига». «И это только у нас. Представьте, сколько фашистов сожгли по всему Курскому участку», – отметил он.

    По его словам, «такого количества уничтоженного противника в день у нас не было ни разу за все СВО», поскольку солдаты ВСУ «не в норах сидят», откуда их нужно «по отдельности выковыривать». «Этим действом вы сами решили вопрос ускорения вашего полного уничтожения», – заявил он.

    Напомним, Алаудинов считает, что бои в Курской области являются «решающей битвой», после которой Украина падет.

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    11 августа 2024, 20:37 • Новости дня
    Кадыров показал доказательства причастности НАТО к атаке на Курскую область

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Натовские структуры имеют отношение к нападению ВСУ на Курскую область, об этом говорит амуниция, найденная после уничтожения украинской колонны, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, он опубликовал соответствующее видео.

    Характер амуниции и вооружения доказывает, что НАТО имеет прямое отношение к диверсионному плану атаки на регион, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что те, кто планировал нападение, рассчитывали на долгое пребывание ВСУ в Курской области.

    По словам Кадырова, уцелевших украинских боевиков заблокировали недалеко от места боестолкновения.

    Ранее врио главы региона Алексей Смирнов сообщал, что в область пребывают дополнительные подразделения.

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    9 августа 2024, 16:35 • Видео
    Почему Трамп начал проигрывать

    Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

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    12 августа 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин потребовал выбить ВСУ с территории Курской области
    Путин потребовал выбить ВСУ с территории Курской области
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин на совещании с Совбезом России и правительством заявил, что главной задачей Минобороны является решение актуальных задач в Курской области.

    Минобороны должно выбить ВСУ с территории региона, заявил глава государства, передает РИА «Новости».

    «Федеральная служба безопасности совместно с Росгвардией должны обеспечить режим контртеррористической ситуации, эффективную борьбу с диверсионно-разведывательными группами противника. Перед Росгвардией стоят и свои боевые задачи. Гражданские ведомства обязаны обеспечить снабжение силовых структур всем необходимым», – подчеркнул глава государства.

    Руководители регионов должны сосредоточиться на поддержке людей, которые нуждаются в помощи и защите, подчеркнул президент.

    Оперативное совещание проводится с членами СБ России, правительства, представителями администрации президента, руководителями силовых ведомств, также там присутствуют главы Белгородской, Брянской и Курской областей, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Ранее Минобороны сообщало, что ВСУ на Курском направлении в последние сутки потеряли до 260 человек.

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    12 августа 2024, 13:55 • Новости дня
    Взятый в плен боевик заявил о планах ВСУ дойти до Курска и Белгорода

    Взятый в плен в Курской области боевик ВСУ рассказал о приказе убивать мирных жителей

    Взятый в плен боевик заявил о планах ВСУ дойти до Курска и Белгорода
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Задержанный пограничниками в Курской области украинский военный рассказал о плане ВСУ дойти до Курска и Белгорода и приказе расстреливать мирных жителей в случае сопротивления, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

    Пограничники в Курской области задержали военнослужащего 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, который рассказал, что им был дан приказ расстреливать на месте мирных жителей, если они оказывали им сопротивление, передает ТАСС.

    По его словам, при заходах в населенные пункты Курской области ВСУ забирали всё, что могли унести, занимались грабежом и мародерством. Он также рассказал, что в планах ВСУ было дойти до Курска и Белгорода, а захват приграничных регионов хотели использовать якобы для мирного договора с Россией. Пленный рассказал, что командирами отделений руководил человек с позывным Стриж, который до них доводил всю информацию. «Он сказал, что эта операция последняя надежда Украины», — сказал пленный.

    Он также рассказал, что его бросили во время боя сослуживцы, он пытался вернуться на территорию Украины, но был задержан.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как к нападению на Курскую область в ЦИПСО создали серию новых фальшивок.

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    12 августа 2024, 05:58 • Новости дня
    В Киеве сообщили об ожидании масштабного ответа России на вторжение

    Times сообщила о подготовке Украины к масштабному ответу России на вторжение ВСУ в Курскую область

    В Киеве сообщили об ожидании масштабного ответа России на вторжение
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Россия готовит агрессивный ответ на вторжение вооруженных сил Украины в Курскую область, сообщил Times высокопоставленный источник в украинском минобороны.

    Как пишет Times, «официальные лица теперь готовятся к агрессивному ответу со стороны России». Ожидаются удары «по важным объектам в столице, включая парламент и другие правительственные здания». По мнению источника, ракет «могут быть сотни, с использованием сложного вооружения». «И это может стать большой проблемой для нашей ПВО», – приводит его слова RT.

    По мнению источника, российская сторона может предпринять «что-то грандиозное», чтобы показать, что действия Киева «не останутся безнаказанными». Другой украинский чиновник в разговоре с Agence France-Presse сообщил, что страна готовится к ответному России в виде масштабной ракетной атаки, в том числе по «центрам принятия решений» на Украине, передает РБК.

    Напомним, даже спустя неделю после начала атаки ВСУ на Курскую область, на Западе продолжаются споры о том, какие цели преследует Киев, почему было выбрано это направление и кто помогал Украине готовить операцию.

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    11 августа 2024, 18:46 • Новости дня
    В МЧС раскрыли траекторию поразившего дом в Курске снаряда

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Завершено обследование после ночного прилета в Курске, пиротехники извлекли поражающий элемент, рассчитана траектория летевшего снаряда, сообщили в МЧС России.

    Сводный отряд ведомственных пиротехников обследовал территории, чтобы выявить остатки взрывоопасных объектов, поражающий элемент и остатки взрывоопасных предметов извлечены, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Там добавили, что установлена траектория падения поражающих элементов: те повалили два дерева, после чего попали в жилой многоквартирный дом.

    Детонация, предположительно, произошла в воздухе, в жилое здание элементы дошли на излете. Из-за того, что взрыв произошел близко к дому, там выбило окна вместе с рамами.

    Глава города Игорь Куцак сообщал, что в ходе атаки украинских боевиков повреждения получили семь домов и два детских сада. Напомним, обломки сбитой украинской ракеты упали на многоэтажный дом, несущие конструкции выдержали. Возникший пожар ликвидировали.

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    12 августа 2024, 09:14 • Новости дня
    МИД Китая призвал не допустить эскалации на фоне ситуации в Курской области

    МИД Китая на фоне ситуации в Курской области призвал не прибегать к эскалации

    МИД Китая призвал не допустить эскалации на фоне ситуации в Курской области
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    МИД Китая, комментируя ситуацию в Курской области, призвал не прибегать к эскалации и не осуществлять провокаций.

    Как говорится в сообщении МИД, Китай обратил внимание на ситуацию и призывает все стороны не прибегать к эскалации, не расширять границы поля боевых действий и не осуществлять провокаций, передает РИА «Новости».

    Там добавили, что Китай продолжит играть конструктивную роль для содействия политическому урегулированию кризиса и поддерживать контакты с международным сообществом.

    Ранее МИД Китая не подтвердил ответный визит главы ведомства Ван И на Украину.

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    12 августа 2024, 02:29 • Новости дня
    Раненный в Курской области военкор Поддубный рассказал о самочувствии
    Раненный в Курской области военкор Поддубный рассказал о самочувствии
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Военный корреспондент Евгений Поддубный, пострадавший в результате украинской атаки, сообщил, что находится в реанимации.

    Поддубный в интервью Евгению Попову на канале «Россия 1» сообщил, что чувствует себя «все еще не очень хорошо», передает РИА «Новости».

    Напомним, в среду Поддубный был ранен в Курской области и госпитализирован. Позднее его доставили в НИИ имени Склифосовского в Москве. В воскресенье было опубликовано его первое после ранения интервью, в котором Поддубный рассказал об обстоятельствах ранения.

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    12 августа 2024, 15:50 • Новости дня
    Путин пообещал достойный ответ на действия ВСУ в приграничье России
    Путин пообещал достойный ответ на действия ВСУ в приграничье России
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Противник получит достойный ответ за действия в российском приграничье, все цели специальной военной операции будут достигнуты, заявил президент России Владимир Путин на совещании с Совбезом России.

    «Противник, безусловно, получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед нами, вне всяких сомнений, будут достигнуты», – цитирует ТАСС Путина.

    Путин попросил доложить глав Брянской, Белгородской и Курской областей о ситуации в регионах.

    Ранее Путин назвал главной задачей – выбить ВСУ из Курской области.

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    12 августа 2024, 14:21 • Новости дня
    Взятый в плен боевик ВСУ рассказал об участии наемников в атаке на Курскую область

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В числе нападавших на Курскую область были носители английского, польского и французского языков, заявил пленный украинский военный, видео с его признанием опубликовало ФСБ.

    При пересечении российской границы в рации звучала речь на английском, польском, «может быть, даже французском», сказал военнопленный, назвавшийся Русланом Полторацким, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что после занятия позиций руководство украинских военнослужащих выходило на связь, и были слышны голоса, разговаривающие на английском языке.

    Ранее военнопленный рассказал, что ВСУ намеревались дойти до Курска и Белгорода, им приказали расстреливать мирных жителей в случае сопротивления.

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    12 августа 2024, 15:27 • Новости дня
    Путин назвал цель акции ВСУ в Курской области

    Путин: Акция в Курской области преследует цель остановить наступление России

    Tекст: Вера Басилая

    Акция в Курской области преследует военную цель остановить наступление войск России по линии боевого соприкосновения, заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании в режиме ВКС.

    «Подобные акции, безусловно, преследуют главную военную цель, а именно: остановить наступление наших войск по полному освобождению территории Луганской, Донецкой народных республик, территории Новороссии», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    Ранее взятый в плен боевик заявил о планах ВСУ дойти до Курска и Белгорода.

    В Минобороны России сообщили, что ВСУ в Курской области за сутки потеряли до 260 военных и три танка.

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    12 августа 2024, 00:23 • Новости дня
    В сети появилась новая версия хита Shaman «Я курский»

    Врио главы Курской области выложил клип «Я курский» на песню Shaman

    В сети появилась новая версия хита Shaman «Я курский»
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В сети появилась новая версия хита «Я русский» певца Shaman (Ярослав Дронов) в связи с событиями в Курской области. Вариант песни – «Я курский» – опубликовал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

    «Я – Курский! Спасибо всем, кто молится за Курскую область и помогает нам чем только можно!» – заявил в Telegram Смирнов.

    Он опубликовал клип на песню, который состоит из кадров выступления Shaman, а также кадров из Курской области и других регионов, выразивших ей поддержку.

    Также Смирнов отметил, что неделя оказалась «сложной» – регион «столкнулся с невероятным испытанием и болью потерь». Он призвал «держаться вместе, верить в наши силовые структуры и армию, помогать» друг другу и общему делу. Смирнов выразил уверенность, что Курская область «все преодолеет», у нее «есть помощь и поддержка всей страны» и «уверенность в победе». «Держимся, куряне! С нами вся Россия!» – заявил он.

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    12 августа 2024, 12:30 • Новости дня
    WSJ: Вашингтон опасается «возмездия» Москвы после атаки ВСУ на Курскую область

    WSJ: Вашингтон опасается «возмездия» Москвы после атаки Киева на Курскую область

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская администрация опасается «жестокого возмездия» российской стороны после атаки на Курскую область, сообщили источники газеты Wall Street Journal в Белом доме.

    Чиновники из США ожидают массированного удара со стороны России по критической украинской инфраструктуре в ответ на операцию киевского режима в Курской области, сообщили источники Wall Street Journal, передает ТАСС.

    ВСУ постоянно теряют позиции на всех участках фронта, указало издание.

    Конечная же цель курской операции пока не понятна, поскольку у украинской армии дефицит людей, вооружения, а на востоке «войска Киева с трудом сдерживают продвижение России».

    Неназванный офицер ВСУ из бригады у Часова Яра заявил, что сомневается в разумности атаки на Курскую область, он пояснил, что не наблюдает изменений на своем участке фронта, где ВС России продвигаются вперед.

    Ранее источник в минобороны Украины заявил, что Россия якобы готовит агрессивный ответ на вторжение ВСУ в Курскую область.

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    11 августа 2024, 19:15 • Новости дня
    Мирные жители и военные в Курской области получили гуманитарную помощь «Единой России»

    В пункты временного размещения и в расположения военнослужащих в Курской области пришла гуманитарная помощь от «Единой России» и МГЕР, сообщили в партии.

    Жителям региона привезли гуманитарные наборы, а для военных – генератор, говорится в Telegram-канале «Единой России».

    «От одного из пунктов временного размещения поступил запрос на продукты и кухонную утварь. Оперативно доставили все необходимое. Помимо этого, ребята работают сейчас на кухне, чтобы помочь обеспечить жителей горячей едой. Кроме этого, волонтеры помогают в организации работы пункта выдачи гуманитарной помощи», – сказал председатель МГЕР Антон Демидов.

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    12 августа 2024, 14:41 • Новости дня
    ВСУ в Курской области за сутки потеряли до 260 военных и три танка
    ВСУ в Курской области за сутки потеряли до 260 военных и три танка
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Север» в последние сутки отразила семь атак украинских штурмовиков 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад в Курской области, сообщило Минобороны России.

    Группировка «Север» и подошедшие резервы ударами армейской авиации, артиллерии и дронов отразили семь атак у Мартыновки, Борки и Коренево в Курской области, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    У района Каучук пресечены попытки прорыва мобильных групп ВСУ на бронетехнике вглубь российской территории, уничтожен танк, восемь американских БМП Bradley, 16 боевых бронированных машин и 14 пикапов.

    Штурмовая и армейская авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники 22-й, 61-й, 115-й механизированных бригад у Куриловки, Плехово, Любимовки, Суджи, Косицы, Гоголевки, Казачей Локни, Михайловки и Свердляковки.

    Также поражены резервы ВСУ в районах Мирополья, Могрицы и Дробновщины в Сумской области.

    Украинская сторона на этом направлении за сутки потеряла до 260 человек, 31 единицу бронетехники, включая три танка, восемь БМП, 20 боевых бронированных машин, 27 автомобилей, три гаубицы Д-30.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 1610 человек, 32 танка, 23 БТР, 17 БМП, 136 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, четыре ЗРК, установку РСЗО и 13 орудий полевой артиллерии.

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