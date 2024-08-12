Минобороны: Группировка войск «Запад» за сутки нанесла поражение четырем бригадам ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярев

Украинские формирования поражены у Копанок, Синьковки (Харьковская область), Червоной Дибровы (ЛНР) и Новосадового (ДНР), также группировка отразила контратаку украинских штурмовиков, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Украинская сторона в зоне ответственности этой группировки потеряла свыше 540 человек, танк, боевую бронированную машину «Козак», американскую гаубицу М777, гаубицу Д-30 и две американские гаубицы М119. Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Группировка «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях поразила живую силу и технику 36-й бригады морской пехоты и 92-й штурмовой бригады ВСУ у Волчанских Хуторов и Липцов в Харьковской области и отразила две контратаки украинских штурмовиков.

ВСУ на этих направлениях потеряли до 60 человек, БТР, американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-49. Уничтожен склад боеприпасов.

Южная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 28-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ у Дылеевки и Серебрянки (ДНР). Отражены две контратаки ВСУ.

Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла свыше 570 человек, четыре боевые бронированные машины, включая американский БТР М113. При контрбатарейной борьбе поражены две гаубицы М777, американская гаубица М198, орудие Д-20, гаубица Д-30, САУ «Гвоздика» и две британские гаубицы L-119.

Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и поразила формирования 32-й механизированной бригады ВСУ, 14-й и 15-й бригад нацгвардии у Торецка, Гродовки и Миролюбовки в ДНР. Отражены две контратаки украинских штурмовиков 23-й и 31-й механизированных бригад.

В зоне ответственности этой группировки украинская сторона потеряла свыше 390 человек, американский танк М1А1 Abrams, две американские БМП Bradley, три боевые бронированные машины, гаубицу М777, гаубицу «Мста-Б», три гаубицы Д-30 и гаубицу М119.