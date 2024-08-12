Наблюдается раскол между двумя базовыми «украинскими нарративами» Запада. «Умеренные», оценивающие ситуацию в логике старой холодной войны, и «радикалы», требующие победить Россию здесь и сейчас, разошлись в оценках нападения на Курскую область.0 комментариев
Белоусов назвал четыре условия успеха для противостояния с Западом
Белоусов назвал высокоточное оружие условием успеха в войне с Западом
Министр обороны России Андрей Белоусов назвал высокоточное оружие одним из условий достижения успеха в вооруженном противостоянии с коллективным Западом во главе с США.
По его словам, достижение успеха в современных военных конфликтах возможно только при обеспечении войск высокоточным оружием, применением новых тактических приемов ведения боевых действий, в том числе с использованием беспилотных систем и роботизированных комплексов, передает ТАСС.
Третьим условием он назвал «создание эффективной системы управления с использованием передовой технологической основы, включая искусственный интеллект», а четвертым – постоянное совершенствование подготовки военных кадров, командного состава.
Министр обороны подчеркнул, что полноценное преимущество перед противником можно получить только при комплексном подходе.
Ранее Белоусов назвал СВО вооруженным противостоянием России и Запада.