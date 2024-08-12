Белоусов назвал четыре условия успеха для противостояния с Западом

Белоусов назвал высокоточное оружие условием успеха в войне с Западом

Tекст: Вера Басилая

По его словам, достижение успеха в современных военных конфликтах возможно только при обеспечении войск высокоточным оружием, применением новых тактических приемов ведения боевых действий, в том числе с использованием беспилотных систем и роботизированных комплексов, передает ТАСС.

Третьим условием он назвал «создание эффективной системы управления с использованием передовой технологической основы, включая искусственный интеллект», а четвертым – постоянное совершенствование подготовки военных кадров, командного состава.

Министр обороны подчеркнул, что полноценное преимущество перед противником можно получить только при комплексном подходе.

Ранее Белоусов назвал СВО вооруженным противостоянием России и Запада.