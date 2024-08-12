Белоусов назвл СВО вооруженным противостоянием России и Запада

Белоусов: СВО является вооруженным противостоянием России и коллективного Запада

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, форум проходит в период проведения специальной военной операции, а по сути, это – вооруженное противостояние России и коллективного Запада, передает РИА «Новости».

Белоусов добавил, что это вооруженное противостояние «вызвано желанием США и их союзников сохранить свое доминирование, не допустить построения нового многополярного и равноправного миропорядка» – и в этом смысле данное противостояние затрагивает интересы каждого государства.

Министр обороны уверен, что форум «Армия-2024» поспособствует реализации прорывных идей в области обороны, развитию российского ОПК и расширению ВТС.

Белоусов отметил, что в этом году деловая и выставочная программы форума сфокусированы на обсуждении опыта СВО и новых форм вооруженной борьбы, а также путей адаптации промышленности к решению задач армии и флота.

Он сообщил, что на форуме представлена продукция военного назначения более тысячи российских предприятий, подготовлена экспозиция современного вооружения, которое доказало свою эффективность в реальной боевой обстановке. Министр обороны отметил, что на форуме представлены инновационные решения в области искусственного интеллекта, радиоэлектронных и информационных технологий. Он подчеркнул, что впервые на выставке можно увидеть разработки «народного ОПК».

«Это продукция, изготовленная гражданами, трудовыми коллективами, малым и средним бизнесом для нужд наших бойцов в зоне СВО», – пояснил Белоусов.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия готова развивать систему равной неделимой безопасности в мире совместно с зарубежными партнерами, ценит их интерес к форуму «Армия-2024».