Мы не жили за счет других народов, не использовали их в качестве природного ресурса. Где бы ни появлялся русский человек: на Кавказе, в Сибири, в Средней Азии или в таких далеких уголках, как Форт-Росс, Гавайские острова и берег Маклая в Новой Гвинее, – он никого не обращал в скот, никого не лишал человеческого достоинства.0 комментариев
На Украине заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры в Сумах
В ВСУ заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры в Сумах
Объект критической инфраструктуры поврежден в Сумах на Украине после ночных взрывов, заявило оперативное командование ВСУ «Север».
В сообщении оперативного командования сообщается о двух взрывах и повреждении двух объектов критической инфраструктуры, а также промышленного здания в приграничном Мирополье, передает РИА «Новости».
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах.