Вера Павловна делала куколок-мотанок. Маленькие куклы, которые мотаются из ткани и нитей, не шьются. Продавала их на ярмарках и деньги от продаж передавала на помощь людям в Донбассе. А еще сделала несколько десятков кукол специально для наших бабушек. Чтобы они знали, что они не одни.0 комментариев
В Суздале к 1000-летию города поставили фолк-оперу «Это – Суздаль!»
К 1000-летнему юбилею города Суздаль представили фолк-оперу «это – Суздаль!», в ее прологе выступили лауреаты всероссийских и международных конкурсов: мужской хор Спасо-Евфимиева монастыря и Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Осипова.
Хор выступил под руководством Антона Пахомова. Для придания звучанию максимальной аутентичности музыканты в том числе использовали Владимирский рожок – это отсылка к музыкантам-рожечникам Владимирской губернии, которые выступали на всех местных крестьянских праздниках и ярмарках и даже выезжали в соседние губернии.
Гвоздем программы стала сама фолк-опера, вдохновленная тысячелетней историей древнего русского города Суздаль и историями его выдающихся жителей.
Центральная фигура – древнерусский певец и сказитель, которого воплотил на сцене российский артист Алексей Розин («Мастер и Маргарита», «Нелюбовь»).
Текст оперы стилизован под традиции сказания Древней Руси. Автор сценария и текста –писатель, доктор филологических наук, знаток древнерусской литературы Евгений Водолазкин. Эксклюзивно для шоу он впервые написал текст для музыкального произведения. Текст написан в стихах. Это современный взгляд на «Сказ про Федота – стрельца» – смешение древнерусских фольклорных мотивов, классической поэзии и рэпа. В опере также присутствуют вставки на древнерусском языке, автором этой части выступил театральный режиссер Владислав Дружинин.
Сказ вплетен в масштабное музыкальное действие. Специально для шоу написан уникальный саундтрек, сочетающий мотивы русской фольклорной музыки с элементами кино-симфонической традиции. Музыкальный продакшен для проекта обеспечила команда VK Records. Музыкальный продюсер – популярный исполнитель и композитор Вадим QP (Карпенко).
Специально для шоу был сформирован уникальный оркестр из выдающихся музыкантов, включающий как исполнителей на народных инструментах, так и музыкантов симфонического оркестра. Хор и солисты – фольклорные и академические вокалисты, а также эстрадные артисты.