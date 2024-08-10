Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.11 комментариев
Против бойца ММА Исмаилова возбудили дело за унижение достоинства
Дагестанский боец ММА Магомед Исмаилов стал фигурантом дела об унижении достоинства
Суд Москвы зарегистрировал материалы административного дела по факту возбуждения ненависти либо вражды, унижения человеческого достоинства в отношении бойца ММА Магомеда Исмаилова, следует из информации на сайте суда.
Исмаилову грозит до 15 суток ареста за возбуждение ненависти либо вражды, унижение достоинства человека либо группы лиц, передает ТАСС.
Ранее в Москве боец джиу-джитсу приговорен к четырем годам десяти месяцам за избиение 17-летнего юноши.