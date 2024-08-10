С момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих обменянных преступников стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.15 комментариев
Теннисист Зверев раскритиковал условия в Олимпийской деревне
Немецкий теннисист Александр Зверев выразил недовольство условиями проживания в Олимпийской деревне в Париже, отметив проблемы с питанием и отсутствием кондиционеров, пишет агентство RMC Sport со ссылкой на канал Tennis Channel.
По словам Зверева, спортсмены были вынуждены жить в Олимпийской деревне, потому что этого хотела федерация, передает ТАСС.
«Там были некоторые проблемы с едой, с условиями для сна. В комнатах не было кондиционеров, что было немного непривычно для меня, но условия были одинаковыми для всех, не хочу жаловаться», – приводит RMC Sport слова теннисиста.
Спортсмен также признал, что организация Игр в Токио была более успешной.
Ранее сообщалось, что пловцы из Южной Кореи покинули Олимпийскую деревню из-за плохой организации. Итальянскому пловцу Томасу Чеккону пришлось спать на улице из-за отсутствия кондиционеров в номерах в Олимпийской деревне, а двукратный олимпийский чемпион Адам Пити рассказал о червях в еде для спортсменов в Париже.