Теннисист Зверев раскритиковал условия в Олимпийской деревне

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Зверева, спортсмены были вынуждены жить в Олимпийской деревне, потому что этого хотела федерация, передает ТАСС.

«Там были некоторые проблемы с едой, с условиями для сна. В комнатах не было кондиционеров, что было немного непривычно для меня, но условия были одинаковыми для всех, не хочу жаловаться», – приводит RMC Sport слова теннисиста.

Спортсмен также признал, что организация Игр в Токио была более успешной.

Ранее сообщалось, что пловцы из Южной Кореи покинули Олимпийскую деревню из-за плохой организации. Итальянскому пловцу Томасу Чеккону пришлось спать на улице из-за отсутствия кондиционеров в номерах в Олимпийской деревне, а двукратный олимпийский чемпион Адам Пити рассказал о червях в еде для спортсменов в Париже.