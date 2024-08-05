  • Новость часаНазваны кураторы нового проекта США против российского спорта
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Канадский подводный флот создает новую для России угрозу
    Переданные Украине F-16 разместили на границе с Румынией
    Осужденный за фейки о ВС России полковник Квачков ушел паломником до решения суда
    Обнаружен Android-троян для слежки за россиянами
    Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной
    Израиль допустил нанесение превентивного удара по Ирану
    Ударом «Искандера-М» уничтожено 80 иностранных наемников в районе Балаклеи
    СВР узнала о подготовке в США нового этапа кампании по изоляции России в спорте
    Обвал японского индекса Nikkei превысил падение в «черный понедельник»
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему патриарх отказался канонизировать Ивана Грозного

    Жить «розовыми» легендами так же вредно, как и легендами «черными». Лучше всего жить правдой. А по правде, как и сказал патриарх, никакой канонизации Иоанна Грозного быть не может.

    6 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Что происходит с бойцами после войны

    Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля над своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.

    20 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В обмен на отребье Россия вернула себе героев

    Большой обмен показывает, что понятия «свой» и «чужой» определяются не паспортом. С легкой душой мы отдаем на Запад людей, которые использовали российский паспорт для борьбы с Россией. И отдадим еще, если речь идет о спасении тех, кто для нас по-настоящему свой.

    37 комментариев
    5 августа 2024, 10:55 • Новости дня

    Победившему на Олимпиаде пловцу из Италии пришлось ночевать на улице

    Tекст: Валерия Городецкая

    Итальянский пловец Томас Чеккон, завоевавший золотую медаль на Олимпийских играх в Париже, был вынужден спать на улице из-за отсутствия кондиционеров в номерах в Олимпийской деревне.

    Об этом стало известно благодаря видео, опубликованному в Instagram* (принадлежит корпорации Meta*, признанной экстремистской в России) гребцом сборной Саудовской Аравии Хусейном Алирезом, передает ТАСС. На нем Чеккон запечатлен спящим на земле возле лавочки в парке.

    Ранее Чеккон уже высказывал недовольство условиями проживания в Олимпийской деревне, сравнивая их с более высоким уровнем организации во время Игр в Токио. В частности, итальянский пловец отмечал отсутствие кондиционеров в номерах.

    Напомним, пловцы из Южной Кореи покинули Олимпийскую деревню из-за плохой организации.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    2 августа 2024, 14:55 • Новости дня
    В США обвинили Россию в скандале с боксершей и трансгендером на Олимпиаде
    В США обвинили Россию в скандале с боксершей и трансгендером на Олимпиаде
    @ John Locher/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Давний конфликт между Международной боксерской ассоциацией (IBA), которую возглавляет выходец из России Умар Кремлев, и Международным олимпийским комитетом (МОК) мог послужить причиной скандала с итальянской боксершей Анджелой Карини и алжирским трансгендером Иман Хелиф, пишет журналист USA Today Дэн Уолкен.

    IBA утверждает, что Хелиф и тайваньский боксер Линь Юйтин, который также допущен на женские соревнования по боксу на Олимпиаде, не прошли «тесты на гендерную пригодность» на чемпионате мира 2023 года, указывает Уолкен в своей статье. При этом неизвестно, что это были за тесты, и нет никаких указаний, что «это как-то связано с трансгендеризмом», пишет он. МОК же утверждает, что они имеют право участвовать в соревнованиях.

    По мнению Уолкена, суть разгоревшегося скандала не только в «хромосомах и тестостероне». Когда Умар Кремлев возглавил IBA в 2020 году, он подписал крупное спонсорское соглашение с Газпромом, который «по сути финансировал всю деятельность» организации, пишет журналист.

    После начала спецоперации России на Украине МОК потребовал от IBA отказаться от Газпрома. Ответ IBA, в том числе заявление о том, что спонсорство Газпрома истекло в конце 2022 года, не удовлетворил МОК, который в итоге лишил ассоциацию права проводить олимпийский боксерский турнир, говорится в статье.

    IBA попыталась оспорить это решение в арбитражном суде, но ей было отказано. Среди причин, в частности, указывались «продолжающееся отсутствие финансовой прозрачности IBA, продолжающиеся проблемы с ее рефери и судьями и неспособность в полной мере реализовать меры по реформированию правительства, требуемые МОК».

    Этот спор между МОК и «полностью поддерживаемой Россией» IBA «достиг апогея на Олимпиаде, где русские персоны нон грата», отмечает журналист. Уолкен также отметил, что после скандальной церемонии открытия Олимпиады Кремлев опубликовал в соцсети X бывший Twitter, заблокирован в РФ) видео, в котором назвал президента МОК Томаса Баха «главным содомитом», а его команду – «изгоями общества».

    «Что все это значит? Трудно сказать наверняка, но если вы думаете, что IBA, подливающая масла в огонь, говорит исключительно о хромосомах и тестостероне, то у меня есть дача в Волгограде, которую я могу вам продать», – иронизирует автор.

    Ранее на Олимпиаде в Париже итальянская боксерша Анджела Карини снялась с боя против алжирского трансгендера. Она была вынуждена отказаться от продолжения поединка уже на первой минуте после того, как получила сильный удар в нос.

    Кандидат на пост президента США Дональд Трамп на Национальном съезде Республиканской партии в Милуоки заявил, что намерен прекратить практику, когда мужчины соревнуются с женщинами. Его мнение поддержал предприниматель Илон Маск.

    Коментарии (28)
    3 августа 2024, 14:14 • Новости дня
    Глава МОК назвал сенсационными соревнования по триатлону на Олимпиаде

    Глава МОК Бах назвал сенсационными соревнования по триатлону на Олимпиаде

    Глава МОК назвал сенсационными соревнования по триатлону на Олимпиаде
    @ Tiziano Ballabio/IPA Sport/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Олимпийские соревнования по триатлону в Париже были сенсационными, заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

    «Триатлон был сенсационным или, лучше сказать, «Сена-сационным», не знаю, поняли ли вы меня, но я попытался», – заявил он в ходе брифинга, передает РИА «Новости».

    Ранее канадский триатлонист Тайлер Миславчук и выступающая за Казахстан триатлонистка Екатерина Шабалина почувствовали себя плохо после купания в загрязненной реке Сена на Олимпиаде в Париже, их вырвало. Нидерландская триатлонистка Рахел Кламер заявила, что плавать в Сене было отвратительно.

    Коментарии (12)
    3 августа 2024, 18:53 • Новости дня
    На Олимпиаде в поединке по дзюдо сошлись бойцы с огромной разницей в габаритах

    Tекст: Вера Басилая

    На командном турнире по дзюдо на Олимпийских играх в Париже в четвертьфинале сошлись олимпийский чемпион Тедди Ринер весом 145 кг при росте 204 см и боец из Южной Кореи Ли Ен Хван весом 81 кг, который ниже соперника на 30 см.

    Четырехкратный олимпийский чемпион Тедди Ринер «выдержал» попытки соперника провести приемы, после чего одержал досрочную победу, пишет «Российская газета».

    Отмечается, что жеребьевка состоялась в рамках правил, передает канал «360».

    Ранее участие итальянской боксерши Анджелы Карини в Олимпийских играх в Париже завершилось досрочно из-за травмы, полученной в поединке с алжирским трансгендером Иман Хелиф, которая ранее не прошла гендерный тест.

    Коментарии (21)
    3 августа 2024, 10:12 • Новости дня
    Футболисты сборных Франции и Аргентины подрались после четвертьфинала Олимпиады
    Футболисты сборных Франции и Аргентины подрались после четвертьфинала Олимпиады
    @ Susana Vera/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    После четвертьфинального матча мужского олимпийского футбольного турнира, завершившегося победой сборной Франции над Аргентиной, произошла потасовка между футболистами обеих команд.

    Потасовка началась на поле и продолжилась в подтрибунном помещении после завершения матча, передает РИА «Новости».

    Ранее теннисисты из Южной Кореи и КНДР сделали совместное селфи на Олимпиаде.

    Коментарии (2)
    2 августа 2024, 18:54 • Новости дня
    Российские теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в финал Олимпиады
    Российские теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в финал Олимпиады
    @ Manu Fernandez/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Теннисистки из России Мирра Андреева и Диана Шнайдер прошли в финал олимпийского турнира в парном разряде, обыграв в полуфинале испанский дуэт Кристины Букши и Сары Соррибес-Тормо.

    Поединок закончился со счетом 6:1, 6:2 в пользу российских спортсменок, передает ТАСС.

    В финальном матче Андреевой и Шнайдер предстоит встретиться с итальянским дуэтом Сары Эррани и Жасмин Паолини.

    Ранее российская батутистка Анжела Бладцева вышла в финал Олимпиады.

    Коментарии (33)
    2 августа 2024, 18:12 • Новости дня
    Организаторы Игр в Париже перепутали флаги России и СССР
    Организаторы Игр в Париже перепутали флаги России и СССР
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Во время трансляции соревнований по легкой атлетике на Олимпийских играх в Париже организаторы допустили ошибку, разместив российский флаг в графике вместо флага СССР.

    Это было сделано в момент публикации информации о мировом и олимпийском рекордах по метанию молота, передает РИА «Новости».

    Мировой рекорд (86,74 м), установленный в 1986 году Юрием Седых, сопровождался флагом СССР. В то время как олимпийский рекорд (84,80 м), установленный на Играх 1988 года в Сеуле Сергеем Литвиновым, был ошибочно обозначен флагом Российской Федерации.

    Ранее сообщалось, что во время открытия Олимпиады олимпийский флаг был повешен на флагшток у Эйфелевой башни в перевернутом виде.


    Коментарии (0)
    3 августа 2024, 01:51 • Новости дня
    Захарова оценила слова Макрона об открытии Олимпиады как о «лице Франции»
    Захарова оценила слова Макрона об открытии Олимпиады как о «лице Франции»
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление французского президента Эммануэля Макрона о том, что на церемонии открытия Олимпиады в Париже Франция «продемонстрировала свое настоящее лицо».

    По словам Захаровой, многие сочли, что Франция показала не лицо, а «нечто другое, какие-то иные части тела». Однако, как отметила Захарова в Telegram, если президент Франции утверждает, что у его страны «теперь такое лицо, то ему виднее, конечно».

    Напомним, церемония открытия Олимпийских игр вызвала скандал. В частности, возмущение было связано с постановкой, пародирующей картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Церемонию назвали парадом трансгендеров (движение ЛГБТ признано экстремистским в России).

    Коментарии (12)
    4 августа 2024, 21:50 • Новости дня
    Бельгийская триатлонистка заразилась кишечной инфекцией после соревнований в Сене

    Tекст: Ольга Иванова

    После соревнований на Олимпиаде в Париже у бельгийской триатлонистки Клэр Мишель выявили кишечную инфекцию, сообщает газета Nieuwsblad.

    Как сообщил источник газеты, спортсменка болеет четыре дня и находится в больнице. На соревнованиях она заняла 38-е место, передает ТАСС.

    Плавательная часть триатлона проходила в реке Сена.

    Ранее в воскресенье организаторы отменили воскресную тренировку у триатлонистов в преддверии смешанной эстафеты на ОИ в Париже из-за плохого качества воды в Сене.

    Кроме того, триатлонистка Рахел Кламер заявила, что триатлонисты из Нидерландов, принявшие участие в ОИ в Париже, не получили удовольствия от заплыва в Сене: вода была грязной, а условия – несправедливыми.

    Коментарии (7)
    4 августа 2024, 20:34 • Новости дня
    Российские теннисистки Андреева и Шнайдер выиграли серебро Олимпиады в парах

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли серебряные медали летних Олимпийских игр в Париже в женском парном разряде.

    В финале они уступили место итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини (3-й номер посева) со счетом 6:2, 1:6, 7:10, передает РИА «Новости».

    Андреева и Шнайдер cтали первыми медалистами из России на Играх в Париже.

    Напомним, Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Допущенным россиянам запрещено демонстрировать символику страны и участвовать в командных соревнованиях.

    Коментарии (27)
    4 августа 2024, 13:40 • Новости дня
    В МОК назвали незаконными гендерные тестирования спортсменов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тестирования спортсменов на гендерную принадлежность являются противозаконными, заявил официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс.

    По его словам, как процесс самого теста, так и его природа не являются легитимными, и даже то, как эти тесты были взяты, было противозаконно, передает ТАСС.

    Ранее Венгрия и Болгария обратились в МОК из-за проваливших гендерный тест боксерш.

    Напомним, что алжирская и тайваньская боксерши Иман Хелиф и Линь Юйтин, не прошедшие гендерное тестирование на ЧМ 2023 года в Нью-Дели, были допущены к женским соревнованиям на Олимпиаде в Париже.

    Коментарии (10)
    3 августа 2024, 19:15 • Новости дня
    Россиянин не смог финишировать в групповой гонке по велоспорту на ОИ

    Россиянин Сырица не смог финишировать в групповой гонке по велоспорту на ОИ

    Tекст: Вера Басилая

    Россиянин Глеб Сырица не смог финишировать в групповой гонке на олимпийском турнире в Париже по велоспорту на шоссе, победу одержал бельгиец Ремко Эвенепул.

    В официальном протоколе напротив фамилии Сырицы значится статус DNF (не финишировал), передает РИА «Новости».

    Эвенепул стал двукратным олимпийским чемпионом, его время 6 часов 19 минут 34 секунды. До этого он выиграл гонку с раздельным стартом. Вторым финишировал француз Валентен Мадуа , на третьем месте – тоже француз Кристоф Лапорт.

    Российский велогонщик Сырица является многократным призером юниорских и молодежных трековых чемпионатов мира и Европы, он победитель любительских шоссейных гонок в Испании.

    Ранее теннисистки из России Мирра Андреева и Диана Шнайдер прошли в финал олимпийского турнира в парном разряде.

    Коментарии (6)
    3 августа 2024, 15:36 • Новости дня
    Венгрия и Болгария обратились в МОК из-за проваливших гендерный тест боксерш

    Tекст: Валерия Городецкая

    Олимпийские комитеты Венгрии и Болгарии направили в Международный олимпийский комитет (МОК) возражения против участия в парижской Олимпиаде боксерш Иман Хелиф из Алжира и Линь Юйтин из Тайваня, ранее проваливших гендерный тест, пишет Reuters.

    «Наша федерация уведомила Венгерский олимпийский комитет (MOB) о наших возражениях против участия алжирской спортсменки», – заявила Федерация бокса Венгрии, передает радио Sputnik. В свою очередь президент MOB инициировал срочные консультации с директором по спорту МОК, чтобы прояснить ситуацию, добавили там.

    В Болгарском олимпийском комитете заявили о намерении «твердо защищать права не только болгарских спортсменок, но и всех женщин-спортсменок, которым может быть нанесен ущерб из-за участия представителей противоположного пола в женских соревнованиях».

    «Кроме того, мы выражаем обеспокоенность состоянием здоровья женщин-спортсменок, поскольку научно доказано, что удары мужчин намного сильнее, чем у женщин, и могут привести к серьезным травмам и постоянным увечьям», – отметили в организации.

    Вместе с тем глава алжирской делегации на Олимпиаде Хейреддин Барбари сообщил, что олимпийский комитет Алжира подал жалобу в МОК из-за «безнравственной» кампании против Иман Хелиф, оказавшейся в центре скандала.

    Напомним, что алжирский и тайваньский боксеры Иман Хелиф и Линь Юйтин, не прошедшие гендерное тестирование на ЧМ 2023 года в Нью-Дели, допущены к женским соревнованиям на Олимпиаде в Париже.

    Коментарии (0)
    3 августа 2024, 12:28 • Новости дня
    Завоевавшая золото Олимпиады гимнастка из США процитировала Трампа

    Tекст: Кристина Цыцура

    Американская гимнастка Симона Байлз, завоевавшая золотую медаль в многоборье на Олимпиаде-2024, оставила комментарий в соцсетях, в котором процитировала кандидата в президенты США Дональда Трампа.

    Спортсменка ответила на пост певицы Рики Давилы, которая назвала Байлз величайшей спортсменкой всех времен.

    «Я люблю свою черную работу», – передает Газета.ru слова Байлз.

    Эта фраза отсылает к высказыванию Трампа, сделанному во время дебатов 27 июня с Джо Байденом, когда он заявил, что мигранты, приезжающие в США, занимаются «черной работой».

    Симона Байлз стала шестикратной олимпийской чемпионкой, что является выдающимся достижением, хотя рекорд по количеству олимпийских медалей принадлежит советской гимнастке Ларисе Латыниной.

    Коментарии (0)
    4 августа 2024, 15:39 • Новости дня
    На Олимпиаду аккредитовали тренера-педофила

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    МОК не понимает, как ранее обвиненный в преступлениях в отношении ребенка австралийский тренер Бретт Саттон получил аккредитацию на Олимпийские игры в Париже, заявил официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс.

    На ОИ Саттон тренировал швейцарскую триатлонистку Жюли Деррон, завоевавшую серебряную медаль Игр. Аккредитацию он получил через НОК Китая.

    По словам Адамса, Саттон покинул Игры, и вопрос о его аккредитации должен быть задан НОК Китая, так как МОК не занимается предоставлением аккредитаций, передает ТАСС.

    Он добавил, что на Олимпиаде могут происходить разные инциденты время от времени.

    По данным из открытых источников, в 1999 году Саттон признал себя виновным в австралийском суде в пяти преступлениях сексуального характера, совершенных в конце 1980-х годов против девочки-пловчихи, которую он тренировал. После судебного процесса, в ходе которого ему был вынесен условный приговор, ему пожизненно запретили тренировать в Австралии, и брак Саттона закончился разводом. Позже Саттон снова женился и сейчас живет в Швейцарии.

    Ранее сообщалось, что выступающий в пляжном волейболе нидерландец Стивен ван де Вельде был освистан болельщиками во время матча на Олимпийских играх в Париже.

    Коментарии (2)
    4 августа 2024, 13:14 • Новости дня
    Турнир по плаванию на открытой воде отказались проводить в Сене

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соревнования по плаванию на открытой воде на летних Олимпийских играх в Париже решили не проводить в Сене, сообщил судья Алексей Калинин.

    По его словам, все ждут решения, будут ли проходить в понедельник соревнования эстафетных команд с плаванием или их перенесут на 6 августа, когда старт состоится в любом случае, передает РИА «Новости».

    Как указал Калинин, соревнования по плаванию на открытой воде, которые должны были состояться в Сене, перенесены на другое место. Одной из главных проблем стало отсутствие специального понтона, необходимого для проведения процедуры выбора стартовых мест командами. Калинин рассказал, что капитан буксира, ответственный за доставку понтона, не явился на работу и не отвечал на звонки. Поскольку для управления таким судном требуется специальная лицензия и навыки, найти замену в короткие сроки оказалось невозможно.

    Он подчеркнул, что если без официальной плавательной тренировки выбрать место старта еще как-то можно, «то без понтона это сделать просто нереально». В связи с этим организаторам пришлось перенести процедуру выбора стартовых мест на следующий день. Для предотвращения подобных ситуаций в будущем они наняли дополнительного капитана буксира.

    Ранее в воскресенье организаторы отменили воскресную тренировку у триатлонистов в преддверии смешанной эстафеты на ОИ в Париже из-за плохого качества воды в Сене.

    Кроме того, триатлонистка Рахел Кламер заявила, что триатлонисты из Нидерландов, принявшие участие в ОИ в Париже, не получили удовольствия от заплыва в Сене: вода была грязной, а условия – несправедливыми.

    Коментарии (4)
    Главное
    ФСБ задержала планировавшего теракт против чиновников Запорожской области россиянина
    Российские бойцы уничтожили два танка Leopard под Харьковом
    Жители Украины начали вывозить детей за границу из-за мобилизации с 18 лет
    Победившему на Олимпиаде пловцу из Италии пришлось ночевать на улице
    Симоньян назвала вернувшихся в рамках обмена россиян настоящими патриотами
    Поклонская ответила выступившему против женщин во власти священнику РПЦ
    NYT: Украинки переживают «любовный кризис» из-за военного конфликта

    Чем обернется запрет строить маленькие квартиры

    В Москве запретили строить малогабаритное жилье, которое росло как грибы в последние годы. О какой квадратуре жилья идет речь, чем был продиктован высокий спрос на него и какую лазейку нашли участники рынка для обхода этого запрета? Подробности

    Перейти в раздел

    Обмен Красикова и Уилана показал разницу в принципах России и Запада

    Все, кто вернулся в Россию в результате сделки по обмену заключенными, будут представлены к государственным наградам. Всех их лично приветствовал в аэропорту президент Владимир Путин. Но в центре внимания европейских СМИ один человек – Вадим Красиков. Немцы не хотели его отпускать – и у них были на то причины. Подробности

    Перейти в раздел

    Мэр Одессы решил прикинуться защитником русского прошлого

    Попытка мэра Одессы Геннадия Труханова отстоять названия улиц, носящих имена советских и российских деятелей, обернулась нападками со стороны автора инициативы по переименованию – главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера. Дошло до того, что чиновник предложил градоначальнику уехать в Москву или Уфу. Удастся ли Труханову отстоять бульвар Жванецкого, Пушкинскую улицу и Думскую площадь? Подробности

    Перейти в раздел

    Канадский подводный флот создает новую для России угрозу

    Борьба за Арктику обостряется. К соперникам ВМФ России под водой присоединяется еще одна страна – Канада. Каким подводным флотом обладает Канада сегодня, чем планирует его заменить, какую угрозу это будет представлять для нашей страны – и что мы могли бы противопоставить ей в итоге? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский решил спрятаться за спину народа

      Владимир Зеленский впервые публично допустил изменение границ Украины по итогам конфликта с Россией. По его словам, вопрос можно решить на референдуме, хотя лично ему такая идея не нравится. Кроме того, Зеленский больше не требует от Москвы вывода войск для начала переговоров. В чем его тактика?

    • Обмен заключенными с Западом: главное

      Между Россией и странами Запада состоялся крупнейший обмен заключенными со времен первой холодной войны. Самые известные имена в списке обменянных – Пол Уилан и Вадим Красиков. Они же – наиболее знаковые.

    • Байден пошел против самых влиятельных людей США

      Президент США Джо Байден, не желая досиживать в должности «хромой уткой», замахнулся на реформу исторического масштаба и бросил вызов крайне влиятельной группе лиц – судьям Верховного суда США. Зачем ему это нужно?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............