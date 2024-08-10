С момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих обменянных преступников стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.14 комментариев
Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано у побережья Сахалина
В акватории Охотского моря в субботу произошло землетрясение мощностью 6,5 балла, сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
Эпицентр подземных толчков находился в 110 км восточнее мыса Свободный на юге Сахалина, а очаг залегал на глубине более 400 км, сообщила Семенова, передает РИА «Новости».
Она уточнила, что подземные толчки были зафиксированы в 14.28 по местному времени (6.28 мск). Землетрясение в населенных пунктах острова не ощущалось, тревога цунами не объявлялась, добавила Семенова.
В июле землетрясение магнитудой 5,2 произошло у Курил.