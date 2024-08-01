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Эксперт: Ржавый трезубец на статуе «Родина-мать» в Киеве – это символ украинской власти
Ржавчина на трезубце, который в прошлом году приварили к монументу «Родина-мать» в Киеве вместо герба СССР, это символ коррупции украинской власти, которая все превращает в фарс. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал украинской политолог Владимир Скачко.
«Произошедшее логично. Ржавчина, которая покрыла украинскую государственность и власть с их торжеством неонацизма, материализовалась в этом трезубце. Это коррозия целой страны, памяти, истории», – пояснил украинский политолог Владимир Скачко.
«Они хотели преподнести установку трезубца как перепрошивку мозгов, дерусификацию и десоветизацию. А на самом деле их действия оказались ложью и фарсом», – подчеркнул собеседник.
«Если же говорить о технической стороне, то, судя по всему, они украли часть бюджета, сэкономив на качестве материала и на проведении необходимых работ. Раньше, например, гербы СССР оформляли настолько качественно, что они стояли десятилетиями и не было ни крупинки ржавчины», – указал он.
«Воровать на изготовлении государственного герба для главного памятника столицы – это, конечно, яркая характеристика нынешней украинской власти, ее коррупционности и мелочности. Они так относятся и к стране в целом: «Сейчас наворуем, а дальше хоть трава не расти». Это вороватые временщики. А ржавый герб – это и есть их настоящий герб», – резюмировал эксперт.
Ранее директор Института электросварки им. Патона Игорь Кривцун сообщил, что менее чем через год после замены герба СССР на украинский трезубец на монументе «Родина-мать» в Киеве на новом изображении появилась ржавчина.
По его словам, к этому привела некачественная сварка. Подобные работы необходимо проводить по технологии, разработанной специалистами института, однако к ним никто не обращался. «Теперь существует угроза, что сварочные швы могут быть повреждены коррозией. <…> Недавно мы обследовали монумент дронами и увидели, что там уже есть коррозия», – сказал он.
Трезубец установили на памятник в августе прошлого года. Газета ВЗГЛЯД выясняла, как украинские декоммунизаторы добрались до одного из самых сакральных символов Киева.