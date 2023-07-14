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14 июля, пятница  |  Последнее обновление — 08:12  |  vz.ru
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Россия выходит из-под финансовых тисков Запада

Российский экспорт и импорт требует независимых от США финансовых инструментов Юрий Смитюк/ТАСС
Не сумев сломить российскую экономику, Запад пытается с помощью так называемых вторичных санкций разорить торговых партнеров России. А помогает этому вся финансовая инфраструктура, построенная для отслеживания любых сделок в долларах и евро в глобальном масштабе. Независимая от США расчетная система на пользу России и ее союзникам уже фактически создана – она вполне способна заменить SWIFT. Подробности...
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Зеленский испортил отношения с ключевым союзником в НАТО

PA Images/Reuters
Министр обороны Британии Бен Уоллес рекомендовал украинскому правительству быть более признательным западным странам. Владимир Зеленский язвительно ответил, что может благодарить главу военного ведомства каждый день, а после записал видео, где говорит спасибо 47 раз. Каковы истинные причины этой перепалки и к каким последствиям она может привести как самого Зеленского, так и страны НАТО?  Подробности...
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Как России распорядиться подбитой техникой НАТО

В Госдуме поддержали предложение о выставке подбитой техники ВСУ кадр из видео
Разбитая техника стран НАТО может оказаться у посольств западных стран в Москве. С такой инициативой выступили в Госдуме, и теперь ее должны проработать в профильном комитете парламента. Однако в экспертном сообществе мнения на этот счет разделились. Какие аргументы звучат за и против организации подобных выставок и как России лучше всего распорядиться подбитой техникой противника?  Подробности...
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Зачем Украине грандиозный советский памятник

Так монумент выглядит в фантазиях киевского режима кадр из видео
Похоже, украинские декоммунизаторы добрались-таки до одного из самых сакральных символов Киева - открытого еще Брежневым монумента Родина-мать. Киевский режим готовится убрать советский герб со щита гигантского памятника и заменить его на украинский тризуб. Почему монумент попросту не снесли целиком? На этот вопрос есть сразу несколько ответов. Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Как Россия может спутать карты Варшаве

Кирилл Аверьянов
Кирилл Аверьянов, политолог
Вы знаете приказ Бандеры «убейте каждого поляка в возрасте от 16 до 60 лет»? Если не знаете, то вы не являетесь украинистами. А если знаете, то вы согласны с ним или нет? Если согласны, то наша дискуссия закончена. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Диалог власти с обществом – основа нашего будущего

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Дело не в генерале Попове. У нас за последние полтора года изменилось очень многое. В первую очередь изменилось общество. Которое, я напомню, взяло на себя ответственность за будущее страны. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Эрдоган – не предатель, а торговец

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Решение Эрдогана о выдаче «азовцев» и согласие на включение Швеции в НАТО ряд российских экспертов оценили как самое настоящее предательство и признак слабости. Однако турецкий лидер лишь играет по правилам. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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Киев требует от Запада ядерную бомбу

Зачем Макрон и Байден поменялись местами

Поворот Эрдогана и облом Зеленского

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Отчуждение Зеленского стало главным итогом для Украины на саммите НАТО

Результаты саммита НАТО в Вильнюсе оказались для Киева скромными: Украине не предложили сроков и условий для вступления в альянс. Страна получила лишь повышение уровня сотрудничества с НАТО. Это внесло раскол в отношения президента Украины Владимира Зеленского с руководством альянса
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Достижения научной и конструкторской мысли показали на выставке «Иннопром-2023»

В Екатеринбурге проходит масштабная международная промышленная выставка «Иннопром-2023». В этом году в ней принимают участие рекордное количество участников – 700 компаний. Белоруссия впервые выступает в качестве страны-партнера с Национальной экспозицией
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Новый сегмент крупнейшего терминала открыт в Домодедово

240 тысяч квадратных метров — такова площадь нового сегмента аэропорта Домодедово, только что введенного в эксплуатацию. Терминал Т2 должен стать крупнейшим в Европе пассажирским терминалом под одной крышей, обслуживание рейсов должно начаться 11 июля.
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Каковы итоги саммита НАТО в Вильнюсе для России?
  • Скорее, положительные

  • Скорее, отрицательные

  • Затрудняюсь ответить
Удастся ли Эрдогану добиться вступления Турции в ЕС в обмен на разрешение Анкары вступить Швеции в НАТО?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
В нем причина провала контрнаступления ВСУ?
  • В грамотной оборонительной тактике Армии России

  • В неподготовленности ВСУ к наступлению

  • В недостаточной военной помощи Запада Киеву

  • Другое (напишите в комментариях)
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    Так монумент выглядит в фантазиях киевского режима
    		  
    14 июля 2023, 07:54
    Фото: кадр из видео
    Текст: Николай Стороженко

    Похоже, украинские декоммунизаторы добрались-таки до одного из самых сакральных символов Киева - открытого еще Брежневым монумента Родина-мать. Киевский режим готовится убрать советский герб со щита гигантского памятника и заменить его на украинский тризуб. Почему монумент попросту не снесли целиком? На этот вопрос есть сразу несколько ответов.

    Контрнаступление ВСУ, в ходе которого удалось осушить Каховское водохранилище и захватить две киевские квартиры Артемия Лебедева, — отнюдь не самая масштабная затея украинских властей. Есть по крайней мере еще одна операция, подготовка к которой ведется уже несколько лет.

    Речь, конечно же, о киевском монументе «Родина-мать» - последнем в городе монументе, напоминающем о советской эпохе. О том, чтобы заменить на монументе герб СССР на укранский тризуб. 13 июля Госинспекция архитектуры и градостроительства Украины выдала соответствующее разрешение тамошнему Минкульту. Правда, результат этой незаконной и опасной авантюры обещают представить только к следующей годовщине незалежности, к августу 2024 года. Довольно символично получится: одна авантюра в пару к другой.

    Почему незаконной и опасной? Дело в том, что монумент не подпадает под действие украинского закона о декоммунизации (2015). Но после начала СВО Минкульт быстренько организовал «опрос» киевлян, по итогам которого 85% якобы опрошенных высказались за замену одного герба другим. То есть к закону это все имеет примерно такое же отношение, как перевороты по итогам майданов 2004 и 2014 гг.

    Насчет опасности — отсылаем к тому, что писала газета ВЗГЛЯД еще в 2021 году. Если коротко, то даже герб, который собрались снимать, весит 13 тонн. Что серьезно нарушает баланс рук статуи и равновесие всей конструкции. Однако те, кто комментирует затею украинского Минкульта в России, делают это исходя из собственного понимания ситуации: дорого, опасно, незаконно, Вучетич, вместе же с немцами воевали и т.п.

    Что движет киевским режимом? Это непростой клубок мотивов.

    Казалось бы, украинским националистам проще всего было бы поступить с монументом так же, как со множеством памятников советской эпохи. Взорвать, разобрать, переплавить. Многочисленные памятники Ленину, арка Дружбы народов, памятник Ватутину — примеров масса. «А Родину-мать тоже снесете?» — один из популярных вопросов в онлайн-баталиях 2014 года.

    Знаете, они бы снесли. Вучетич для киевского режима давно такой же пустой звук, как и Ватутин. Из истории российско-украинских отношений (не только из советского периода, а в целом) годами выдавливали любую сакральность. Но возникает проблема, хорошо описываемая английской идиомой «too big to fall»: слишком большое, чтобы уничтожить. Нечто системообразующее; то, разрушения чего лучше не допускать. Дело даже не в рисках собственно демонтажа.

    Монумент, ставший одной из визитных карточек Киева, стоит не сам по себе, а как часть единой историко-архитектурной композиции. Убрать статую — все равно что выбить передний зуб голливудскому актеру. Актер есть, а голливудской улыбки уже нет.

    Как раз поэтому наступление на памятник было постепенным. Музей  Великой отечественной войны (у подножия статуи) превратился в Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.

    Правда, сегодня там даже о Второй мировой не очень-то расскажут. Экспозиция переработана и отражает украинско-пропагандистскую версию СВО. До этого была украинская версия войны на Донбассе. Летом 2020 года рядом с монументом появился самый большой флаг Украины — высота флагштока составляет 90 метров, что немногим ниже общей высоты монумента.

    То есть это пространство планомерно украинизировали вместо того, чтобы разрушать. Ближайшая аналогия — легендарный и ныне не существующий самолет Ан-225 «Мрия». По сути, он был действующим памятником советскому авиастроению и космической программе СССР — как транспортная система для «Бурана». Но в независимой Украине поработали над образом и «Мрия» до последнего оставалась одной из козырных фишек Украины и ее авиапрома.

    Какой еще СССР? Гордость Украины и точка. И никто не вспоминал, что с 1994 по 2000 годы гордость Украины стояла разобранной в ангаре, а двигатели эксплуатировались на других самолетах. В 2021 году «Мрию» даже в ходе парада в честь дня независимости использовали. И никак не реагировали на подколки о том, что «гордость независимой Украины» почему-то старше самой независимой Украины.

    Так же и с монументом. Нутряная ненависть к общей с Россией истории в подобных случаях вступает в непримиримое противостояние с хуторской запасливостью и рачительностью («гарна штука, ще знадобиться»). И запасливость нередко берет верх. Перекрасить, флаг рядом воткнуть, герб новый нацепить — и нехай стоит. Гордость Украины, какие вопросы?

    Вучетич, Магнитогорск, Сталинград и Берлин — об этом в современной украинской школе все равно не расскажут. А для любопытствующих украинский Минкульт уже разработал новую легенду, мифологию памятника: мол, Батькивщина неспроста зорко глядит на восток, обернув туда щит и меч — это она нападение москалей высматривает.

    Но, разумеется, украинизируют не только потому, что взорвать жалко. Это еще и элемент мести, методы которой также уходят своими корнями в хуторскую ментальность.

    Даже сегодня, после 1,5-годичной накачки западным вооружением, Украина мало чем может ответить России. Отсюда и бурная радость по поводу любой удачной диверсии или теракта.

    Но те же «Северный поток»  можно взорвать только один раз. Да и дотянуться до него или до Крымского моста не так-то просто. В то время как Родина-мать или Лавра — своего рода историко-культурные эксклавы русского мира на территории Украины. Захватить их не в пример проще, а реагирует на это Россия не менее болезненно.


    И конечно же, не стоит забывать, что это уже не первый подход к снаряду. Заменить советский герб тризубцем хотели еще во времена Порошенко (не говоря уж о том, что разговоры об этом шли еще со времен первого майдана).

    И для Зеленского, который до сих пор во всем соревнуется со своим предшественником, это просто дело чести, извините за оксюморон. Не смог Порошенко выгнать УПЦ из Лавры — я смогу! Не смог Порошенко снять герб — я сниму!

    Вильнюсский саммит, к слову, тоже должен был оказаться в этой подборке (Порошенко в НАТО не вступил — я вступлю) — но не сложилось. Получится ли — Бог весть. Но пытаться они несомненно будут и не перестанут, в этом можно не сомневаться. 

     
     
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