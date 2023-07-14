Зачем Украине грандиозный советский памятник

Похоже, украинские декоммунизаторы добрались-таки до одного из самых сакральных символов Киева - открытого еще Брежневым монумента Родина-мать. Киевский режим готовится убрать советский герб со щита гигантского памятника и заменить его на украинский тризуб. Почему монумент попросту не снесли целиком? На этот вопрос есть сразу несколько ответов.

Контрнаступление ВСУ, в ходе которого удалось осушить Каховское водохранилище и захватить две киевские квартиры Артемия Лебедева, — отнюдь не самая масштабная затея украинских властей. Есть по крайней мере еще одна операция, подготовка к которой ведется уже несколько лет.



Речь, конечно же, о киевском монументе «Родина-мать» - последнем в городе монументе, напоминающем о советской эпохе. О том, чтобы заменить на монументе герб СССР на укранский тризуб. 13 июля Госинспекция архитектуры и градостроительства Украины выдала соответствующее разрешение тамошнему Минкульту. Правда, результат этой незаконной и опасной авантюры обещают представить только к следующей годовщине незалежности, к августу 2024 года. Довольно символично получится: одна авантюра в пару к другой.

Почему незаконной и опасной? Дело в том, что монумент не подпадает под действие украинского закона о декоммунизации (2015). Но после начала СВО Минкульт быстренько организовал «опрос» киевлян, по итогам которого 85% якобы опрошенных высказались за замену одного герба другим. То есть к закону это все имеет примерно такое же отношение, как перевороты по итогам майданов 2004 и 2014 гг.

Насчет опасности — отсылаем к тому, что писала газета ВЗГЛЯД еще в 2021 году. Если коротко, то даже герб, который собрались снимать, весит 13 тонн. Что серьезно нарушает баланс рук статуи и равновесие всей конструкции. Однако те, кто комментирует затею украинского Минкульта в России, делают это исходя из собственного понимания ситуации: дорого, опасно, незаконно, Вучетич, вместе же с немцами воевали и т.п.

Что движет киевским режимом? Это непростой клубок мотивов.

Казалось бы, украинским националистам проще всего было бы поступить с монументом так же, как со множеством памятников советской эпохи. Взорвать, разобрать, переплавить. Многочисленные памятники Ленину, арка Дружбы народов, памятник Ватутину — примеров масса. «А Родину-мать тоже снесете?» — один из популярных вопросов в онлайн-баталиях 2014 года.

Знаете, они бы снесли. Вучетич для киевского режима давно такой же пустой звук, как и Ватутин. Из истории российско-украинских отношений (не только из советского периода, а в целом) годами выдавливали любую сакральность. Но возникает проблема, хорошо описываемая английской идиомой «too big to fall»: слишком большое, чтобы уничтожить. Нечто системообразующее; то, разрушения чего лучше не допускать. Дело даже не в рисках собственно демонтажа.

Монумент, ставший одной из визитных карточек Киева, стоит не сам по себе, а как часть единой историко-архитектурной композиции. Убрать статую — все равно что выбить передний зуб голливудскому актеру. Актер есть, а голливудской улыбки уже нет.

Как раз поэтому наступление на памятник было постепенным. Музей Великой отечественной войны (у подножия статуи) превратился в Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.

Правда, сегодня там даже о Второй мировой не очень-то расскажут. Экспозиция переработана и отражает украинско-пропагандистскую версию СВО. До этого была украинская версия войны на Донбассе. Летом 2020 года рядом с монументом появился самый большой флаг Украины — высота флагштока составляет 90 метров, что немногим ниже общей высоты монумента.

То есть это пространство планомерно украинизировали вместо того, чтобы разрушать. Ближайшая аналогия — легендарный и ныне не существующий самолет Ан-225 «Мрия». По сути, он был действующим памятником советскому авиастроению и космической программе СССР — как транспортная система для «Бурана». Но в независимой Украине поработали над образом и «Мрия» до последнего оставалась одной из козырных фишек Украины и ее авиапрома.

Какой еще СССР? Гордость Украины и точка. И никто не вспоминал, что с 1994 по 2000 годы гордость Украины стояла разобранной в ангаре, а двигатели эксплуатировались на других самолетах. В 2021 году «Мрию» даже в ходе парада в честь дня независимости использовали. И никак не реагировали на подколки о том, что «гордость независимой Украины» почему-то старше самой независимой Украины.

Так же и с монументом. Нутряная ненависть к общей с Россией истории в подобных случаях вступает в непримиримое противостояние с хуторской запасливостью и рачительностью («гарна штука, ще знадобиться»). И запасливость нередко берет верх. Перекрасить, флаг рядом воткнуть, герб новый нацепить — и нехай стоит. Гордость Украины, какие вопросы?

Вучетич, Магнитогорск, Сталинград и Берлин — об этом в современной украинской школе все равно не расскажут. А для любопытствующих украинский Минкульт уже разработал новую легенду, мифологию памятника: мол, Батькивщина неспроста зорко глядит на восток, обернув туда щит и меч — это она нападение москалей высматривает.

Но, разумеется, украинизируют не только потому, что взорвать жалко. Это еще и элемент мести, методы которой также уходят своими корнями в хуторскую ментальность.

Даже сегодня, после 1,5-годичной накачки западным вооружением, Украина мало чем может ответить России. Отсюда и бурная радость по поводу любой удачной диверсии или теракта.

Но те же «Северный поток» можно взорвать только один раз. Да и дотянуться до него или до Крымского моста не так-то просто. В то время как Родина-мать или Лавра — своего рода историко-культурные эксклавы русского мира на территории Украины. Захватить их не в пример проще, а реагирует на это Россия не менее болезненно.

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И конечно же, не стоит забывать, что это уже не первый подход к снаряду. Заменить советский герб тризубцем хотели еще во времена Порошенко (не говоря уж о том, что разговоры об этом шли еще со времен первого майдана).

И для Зеленского, который до сих пор во всем соревнуется со своим предшественником, это просто дело чести, извините за оксюморон. Не смог Порошенко выгнать УПЦ из Лавры — я смогу! Не смог Порошенко снять герб — я сниму!

Вильнюсский саммит, к слову, тоже должен был оказаться в этой подборке (Порошенко в НАТО не вступил — я вступлю) — но не сложилось. Получится ли — Бог весть. Но пытаться они несомненно будут и не перестанут, в этом можно не сомневаться.