Врач рассказал, как россияне заражаются лихорадкой Западного Нила

Tекст: Вера Басилая

По его словам, в Россию вирус лихорадки Западного Нила попал вместе с перелетными зараженными птицами, с грызунами, которые находились в трюмах кораблей

«Переносчики вируса – комары и клещи, а резервуары инфекции – птицы (прежде всего врановые и дроздовые) и грызуны. Распространяется вирус так: комар кусает зараженное животное или птицу», – рассказал «Газете.Ru» Жемчугов.

Он объяснил, что из-за жаркого лета вирус циркулирует не только в Крыму, Волгоградской и Ростовской областях, Ставропольском и Краснодарском краях, на Северном Кавказе и других регионах.

Зараженные комары активны в Москве, Казани, Рязани и других городах в Поволжье и Центральной части России, вспышки заболеваемости возникают не только летом, но и ранней осенью и весной из-за клещей, которые становятся активными и также переносят вирус, отметил Жемчугов.

По словам врача-терапевта Анастасии Агаевой, лихорадка Западного Нила – это острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается через укусы комаров и клещей, обычно болезнь проходит бессимптомно или с симптомами гриппа.

Для заболевших этим вирусом бывают характерны лихорадка, головная боль, усталость и боль в теле, тошнота, рвота, иногда сыпь на туловище и распухшие лимфатические узлы, отметила Агаева.

Очень редко, в 1 из 150 случаев, вирус вызывает энцефалит, менингит или полиомиелит Западного Нила. Симптомы – высокая температуру, твердость мышц шеи, спутанность сознания, дезориентацию в пространстве, тремор, судороги, паралич вплоть до комы.

Эта форма болезни называется менингоэнцефалитической, и риск летального исхода при ней высокий, так как в этом случае вирус поражает головной мозг. Чаще всего осложнения начинаются, если поздно обратиться за медицинской помощью, риск летального исхода при этой болезни высокий, предупредила врач.

Как отметила терапевт, симптомы болезни обычно составляет от трех до 14 дней, риск тяжелого заболевания возрастает для людей старше 50 лет и пациентов со слабым иммунитетом.

Ранее в ведомстве сообщали, что Роспотребнадзор ведет непрерывный мониторинг лихорадки Западного Нила, в России в этом году зарегистрированы единичные случаи заболевания.

Сообщалось, что в Татарстане зафиксированы шесть случаев лихорадки Западного Нила.