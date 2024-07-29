Группы риска в среде образованной столичной молодежи ранее не диагностировались никак. СБУ оказалась проворней и с началом СВО организовала системную работу в этой среде.13 комментариев
В Татарстане зафиксированы шесть случаев лихорадки Западного Нила
Роспотребнадзор: В Татарстане зафиксированы шесть случаев лихорадки Западного Нила
Число зарегистрированных случаев лихорадки Западного Нила в Татарстане выросло до шести, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по республике.
Ранее в Минздраве республики рассказали о госпитализации четырех пациентов с симптомами лихорадки Западного Нила.
Как сообщил источник ТАСС, сегодня в Татарстане зарегистрированы шесть случаев лихорадки Западного Нила.
Ранее в ведомстве сообщали, что Роспотребнадзор ведет непрерывный мониторинг лихорадки Западного Нила, в России в этом году зарегистрированы единичные случаи заболевания.