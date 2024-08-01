Мы – живые свидетели того, как не слишком глубокое, но захватившая Запад философия постгуманизма, одерживает победу за победой, торжествует и пытается навязать нам всем картину мира, поселить нас в будущем, в котором мы не хотим жить.0 комментариев
На Украине заподозрили у Зеленского раздвоение личности
Депутат Рады Дубинский: Зеленский делает полярные высказывания о переговорах с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский делает противоположные заявления, обсуждая вероятные переговоры с Россией, отметил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Депутат предположил, что существует «два Зеленских», один из которых говорит о невозможности прекращения огня и переговоров, а второй обещает план завершения боевых действий в ноябре и допускает возможность договориться с Москвой, передает канал «360».
Ранее Зеленский анонсировал обсуждение территориальной целостности Украины с союзниками.
Позже Зеленский допустил проведение на Украине референдума об условиях завершения конфликта, так как считает, что «вопрос территориальной целостности» страны не может решаться только главой государства.