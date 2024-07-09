Подача электричества в российских регионах восстановлена после сбоев из-за жары

Физически мы все раньше взрослеем, а социально нас всячески старательно оставляют детьми. Тут даже без помощи профессиональных психологов понятно, что клинч этот разрушительно действует на человека.21 комментарий
Физически мы все раньше взрослеем, а социально нас всячески старательно оставляют детьми. Тут даже без помощи профессиональных психологов понятно, что клинч этот разрушительно действует на человека.21 комментарий
Постсоветские гуманитарии выполняли двоякую задачу. С одной стороны, они давали местной номенклатуре оправдание для этнических чисток (от увольнений русских и до погромов и экспроприации квартир русского населения). С другой стороны, колониальная тематика вызывала отклик у всевозможных западных посольств и фондов.4 комментария
В глобализме были не только минусы, но порой и плюсы. Но архитекторы глобализма чем дальше, тем больше наглели. Постоянная смена ими правил игры не могла кончиться ничем, кроме разрыва. Есть стойкое ощущение, что именно уход России запустил цепную реакцию саморазрушения глобалистской системы.10 комментариев
«В США лицемерно замалчивают, что удар по гражданской инфраструктуре был нанесен украинской ракетой ПВО. Мы уже не раз видели, как киевский режим нагло перекладывает ответственность за свои варварские действия на Россию», – приводит РИА «Новости» слова российского дипломата.
Напомним, после массированной атаки по объектам ВПК в столице Украины, в Киеве заявили, что Россия специально нанесла удары по детской больнице.
После того, как певица опубликовала пост о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве, депутат заявил, что ее необходимо признать иноагентом и лишить имущества за дискредитацию российской армии и работу как западной пропагандистки, сообщает РИА «Новости».
Ранее Пугачева в своих соцсетях опубликовала фотографию с окровавленным ребенком на руках у женщины. «Бог терпелив, но всему есть предел», – написала она под фотографией.
Напомним, Пугачева, спустя шесть дней после теракта в концертном зале «Крокуса», заявила, что считает правильным не выражать свою скорбь в соцсетях.
Госдума намерена поддержать проект МВД о расширении на 20 статей КоАП перечня поводов для выдворения мигрантов
По его словам, Госдума решила поддержать законопроект о расширении перечня правонарушений, за которые предусматривается выдворение мигрантов из России еще по 20 статьям КоАП, передает ТАСС.
Володин отметил, что Госдума в кратчайшие сроки рассмотрит предложения по совершенствованию миграционного законодательства. Он добавил, что для депутатов совершенствование миграционного законодательства имеет приоритетное значение.
«Вопрос контроля за миграцией крайне важный. Депутаты понимают его остроту: поступает много обращений, тема регулярно звучит в ходе общения с людьми в избирательных округах», – подчеркнул Володин.
Ранее МВД России подготовило проект закона, которым предлагает расширить выдворение в отношении мигрантов-нарушителей еще по 20 статьям КоАП.
ВС России поразили командный состав ВСУ на совещании
Групповой удар наносился высокоточным оружием по американским комплексам РСЗО HIMARS, которые готовились бить по Крыму, а также по месту проведения совещания командиров ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Цели удара достигнуты. Уничтожены четыре пусковые установки HIMARS и до 35 обслуживающих их иностранных специалистов.
Ранее Минобороны обнародовало видео с поражением двух из четырех уничтоженных за сутки американских комплексов HIMARS.
На видео, размещенном в Telegram-канале ведомства, запечатлен удар ВС России с помощью комплекса «Искандер» по позиции HIMARS в районе Новопетровки в Херсонской области.
«В результате удара уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS, пять машин сопровождения и до 20 военнослужащих ВСУ», – говорится в пояснении к ролику. Еще две установки РСЗО HIMARS были уничтожены в Запорожской области, добавили в Минобороны.
Ранее сообщалось, что российские военные высокоточным оружием уничтожили четыре установки РСЗО HIMARS и до 35 человек обслуживавших их иностранных специалистов.
Рогов: Линия обороны ВСУ под Ореховом серьезно повреждена после удара ВС России
По его словам, российские военные продолжают наступление на Ореховском направлении, планомерно освобождая территории Запорожской области от контроля киевского режима, передает РИА «Новости».
«Наши войска не дают украинским боевикам выстроить здесь надежную систему оборонительных позиций», – отметил Рогов.
Ранее Рогов заявил, что Работино на Ореховском направлении Запорожской линии фронта превратилось для украинских войск в могилу.
Как заявил Силантьев в интервью каналу Ценности.РФ, он положительно относится к вынесенному приговору и видит в нем победу здравого смысла над мракобесием, хотя Беркович и Петрийчук могли бы отделаться гораздо легче, если бы предпочли профессиональных адвокатов.
На вопрос о том, можно ли вообще оценивать на предмет экстремизма и терроризма художественные произведения, он ответил, что можно и нужно, так как перечень экстремистских материалов в значительной степени из них и состоит, и сейчас его пополнит «Финист Ясный Сокол» Беркович.
Эксперт добавил, что некоторые творцы до сих пор практикуют традицию «фиги в кармане», создавая оправдывающие терроризм произведения под видом антитеррористических, потом такие спектакли показывают в учреждениях ФСИН вдовам игиловских (ИГИЛ, запрещена в России) боевиков, тем самым убеждая их в правильности своего преступного выбора.
Силантьев рассказал также, что три автора деструктологической экспертизы получили сотни угроз, травле подверглись и свидетели обвинения, что в итоге привело к закрытию процесса. В ход пошли и доносы, и коллективные письма, и даже угрозы детям.
«У меня сложилось впечатление, что вокруг Беркович и Петрийчук возникло полноценное экстремистское сообщество. Особенно печально, что в кампании травли принимали участие сотрудники подведомственной Минкульту Росгосэкспертизы, о чем я постараюсь лично уведомить министра культуры», – добавил он.
Ранее Второй Западный окружной военный суд Москвы приговорил к шести годам колонии общего режима режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук за оправдание терроризма.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, за последние сутки ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по американским комплексам реактивной системы залпового огня HIMARS, готовившихся нанести удары по территории Крыма, а также месту проведения служебного совещания командного состава ВСУ.
Там добавили, что цели удара были достигнуты: четыре пусковые установки РСЗО HIMARS производства США и 35 обслуживавших их иностранных специалистов были уничтожены.
Ранее в Минобороны сообщали, что ВС России уничтожили три пусковые установки РСЗО HIMARS в ракетном снаряжении ATACMS, которыми был нанесен удар по Севастополю 23 июня.
«Мы по-прежнему настаиваем: мы не совершаем ударов по гражданским целям. Удары осуществляются по объектам критической инфраструктуры, по военным целям», – цитирует Пескова ТАСС.
Он отметил, что эти цели «так или иначе» имеют отношение к военному потенциалу киевского режима.
Представитель Кремля напомнил о заявлении Минобороны России, которое «абсолютно исключает, что имели место удары по каким-то гражданским целям». Ведомство указывало, что речь идет о падении ракеты, запущенной из украинского ЗРК.
В понедельник Минобороны России поясняло, что в ходе высокоточного удара по объектам ВПК в украинской столице сработали стоящие на обороне ЗРК, ракета упала в черте города и вызвала разрушения, это подтверждается многочисленными свидетельствами.
Во Франции начали расследование против Ле Пен по факту финансирования кампании
Уточняется, что причиной начала расследования стало обращение Национальной комиссии по счетам предвыборных кампаний и политическому финансированию (CNCCFP), проверяющей законность возмещения средств за расходы кандидатов во время выборов, передает ТАСС.
Известно, что данный орган часто сообщает о нарушениях в прокуратуру и подал уже несколько заявлений касательно нескольких кандидатов на президентских выборах 2022 года. При этом только в отношении Ле Пен было начато расследование.
По данным телеканала, речь идет о проблеме с «источниками финансирования кампании». Так, в 2023 году между CNCCFP и кандидатом от «Нацобъединения» возникал лишь спор по поводу 300 тыс. евро, потраченных партией на аренду рекламного пространства на 12 автобусах во время предвыборной агитационной кампании.
Ле Пен же пыталась оспорить исключение этой суммы из числа возмещаемых расходов, обратившись в Конституционный совет.
Напомним, подведены итоги парламентских выборов во Франции. Вопреки большинству прогнозов, «Национальное объединение» Марин Ле Пен только на третьем месте.
Ракета украинской системы противовоздушной обороны сбилась с курса и попала в строение больницы, это подтверждено в том числе многочисленными свидетелями, заявила Захарова. Ее комментарий приводится на сайте МИД.
Она подчеркнула, что целью ударов ВС России были военные заводы «Артем», «Антонов», конструкторское бюро «Луч», предприятия «Днепр» и «Южмаш» в Днепропетровске, завод тяжелого машиностроения в Краматорске.
Завод «Артем» находится по соседству с пострадавшей клиникой, а в шаговой доступности от нее находится комплекс зданий украинского Минобороны и склады ВСУ. Украинская сторона, подчеркнула дипломат, намеренно размещает системы ПВО в жилых кварталах, прикрываясь жителями, как «живым щитом».
«Киевская хунта давно использует сугубо гражданские предприятия в военных целях, превращая их в цеха по сбору и ремонту военной техники», – подчеркнула она.
Сами военнослужащие ВСУ прикрываются гражданскими объектами и даже мирными жителями. Широко распространена практика подцепления к пассажирским ж/д составам вагонов с боевой техникой и военнослужащими.
Это все грубо нарушает международное гуманитарное право, запрещающее задействование гражданских объектов в военных целях.
Ранее Минобороны России поясняло, что в ходе высокоточного удара по объектам ВПК в Киеве сработали стоящие на обороне ЗРК, ракета упала в черте города и вызвала разрушения.
«Надо помнить, что Евросоюз в 2014 году не находил среди своих членов желающих отправить контингенты в военную миссию (EUFOR RCA) в Центральноафриканскую республику. Тогда Грузия по решению правительства «Грузинской мечты» отправила 150 военнослужащих и таким образом спасла эту миссию от провала», – сказал Папуашвили.
«Мы в этой сложнейшей миссии были единственной страной, не являющейся членом ЕС, а по численности контингента вторым после Франции государством», – подчеркнул он.
Европейский союз заблокировал выделение 30 млн евро для поддержки грузинской оборонной сферы, заявил постпред объединения в Грузии Павел Херчински.
По его словам, данная сумма должна была быть переведена Минобороны Грузии, но «заморожена» по решению лидеров ЕС, которые ранее приостановили европейскую интеграцию Грузии из-за принятия закона «О прозрачности иностранного влияния».
В ЕС решили обсудить роль председательства Венгрии в блоке на фоне «миссии мира» Орбана
Как пишет издание, на встрече в среду послы стран ЕС будут обсуждать роль венгерского председательства в ЕС после просьбы Польши, передает РИА «Новости».
Газета Politico сообщает, что в Евросоюзе наблюдается «явное политическое неодобрение». По данным Euractiv, после поездок Орбана в Россию и Китай страны – члены ЕС будут «добиваться большей ясности» о результатах этой миссии, захотят изучить варианты того, как «обуздать деструктивное поведение Будапешта».
По словам неназванного европейского дипломата, в ЕС растет озабоченность о «самоприписанной» роли Орбана в «миссии мира», «когда должно быть ясно, что он представляет только свою страну».
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что европейским политикам необходимо «пристегнуть ремни» перед дальнейшими действиями венгерского премьер-министра Виктора Орбана в рамках «миссии мира».
Политолог Бордачев: Индусы игнорируют бредовое лопотание Вашингтона о контактах с Россией
«Индия и США – стратегические партнеры, которых связывает много общих интересов. Дели в значительной степени ориентируется на Вашингтон в плане получения инвестиций и технологий, которые необходимы ей для развития», – отметил Тимофей Бордачев, программный директор дискуссионного клуба «Валдай».
«США же считают, что им позволено диктовать свои правила кому угодно, даже собственным стратегическим партнерам. Но Индия – это большая страна, и американцы не могут вести себя с Дели так, как они это делают со многими маленькими и средними государствами. Хотя наговорить ритуальных слов, в том числе о «суверенитете» Украины, американцам просто необходимо», – пояснил собеседник.
Таким образом, по мнению Бордачева, риторика Госдепа в адрес индийских властей обусловлена не столько привычкой США мыслить себя гегемоном, сколько необходимостью повторять заученные речи. «Вместе с тем индийцы равнодушны к таким выпадам. Они прекрасно все понимают и пропускают подобные заявления мимо ушей, как лепет дедушки в инвалидном кресле. Мало ли, что Вашингтон лопочет в бреду», – заключил политолог.
Ранее официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер на фоне визита Нарендры Моди в Москву заявил, что Индия при контактах с Россией должна «четко указать» на необходимость уважать «суверенитет» Украины. «Мы призываем Индию, как и любую другую страну, четко указать во время контактов с Россией, что любое урегулирование конфликта на Украине должно осуществляться с соблюдением Устава ООН, территориальной целостности Украины, суверенитета Украины», – приводит РИА «Новости» слова Миллера.
По его словам, Индия – стратегический партнер для США, с которым они ведут полноценный и «откровенный» диалог, в том числе по поводу «озабоченностей» Вашингтона из-за отношений Москвы и Нью-Дели. Представитель Госдепа заявил, что Штаты ясно выражали свою озабоченность Индии по этому вопросу.
Напомним, накануне Нарендра Моди прибыл в Москву с двухдневным визитом. В аэропорту его встретил первый вице-премьер Денис Мантуров. Приезд Моди в Россию стал его первой зарубежной поездкой после парламентских выборов, которые завершились в начале июня.
В понедельник президент России и индийский премьер провели неформальную встречу в Ново-Огарево. Владимир Путин поздравил своего собеседника с переизбранием. Нарендра Моди в свою очередь поблагодарил российского лидера за прием и выразил надежду на укрепление дружбы между странами.
Официальные переговоры состоятся во вторник. По данным ТАСС, в центре внимания визита индийского премьер-министра в Москву находится экономическая повестка, включая вопросы энергетики и торговли, а также позиция Нью-Дели по конфликту на Украине, согласно которой его решение «не может быть найдено на поле боя».
За визитом Нарендры Моди в Москву пристально следят на Западе. Как отмечают аналитики газеты The Washington Post, приезд премьера Индии в Россию показывает, что Нью-Дели будет и в дальнейшем расширять отношения с Москвой, несмотря на попытки администрации президента США Джо Байдена «перетянуть» индийского лидера на свою сторону. При этом, по их мнению, эта поездка усиливает позиции президента России Владимира Путина на мировой арене. «Для Путина это очень важно. Это международное признание», – приводит издание мнение российского чиновника.
Напомним, последний раз Моди приезжал в Россию в 2019 году, тогда он посетил Владивосток. Путин последний раз совершал рабочий визит в Индию в 2021 году.
По его словам, была демонтирована аппаратура управления, включая блоки, сервоприводы, рули и другие элементы конструкции, передает РИА «Новости».
«Это позволит получить объективную информацию о траектории полета ракет, системах противодействия ПВО», – отметил инженер.
Также ведется детальное изучение схем взрывателей и конструкции боевых частей ракеты.
По мнению специалиста, эти работы необходимы для их обезвреживания и последующей транспортировки и уничтожения вне населенных пунктов.
Ранее российские специалисты изучили кумулятивную боевую часть ракет Storm Shadow.