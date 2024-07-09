  • Новость часаРоссийские войска освободили Яснобродовку в ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Мирная инициатива» Болгарии содержит несколько странностей
    Американист: Саммит НАТО станет сборищем «хромых уток»
    Польша призвала ЕС обуздать «деструктивное» поведение Орбана
    Эксперт: Вокруг Беркович и Петрийчук возникло полноценное экстремистское сообщество
    Путин и Моди приехали в Кремль на одном «Аурусе»
    МИД: На детскую больницу в Киеве упала украинская ракета ЗРК NASAMS
    Госдума решила поддержать законопроект МВД о выдворении мигрантов
    Политолог: Индусы игнорируют бредовое лопотание США о контактах с Россией
    Во Франции начали расследование против Ле Пен
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Если спасать семью, то радикально

    Физически мы все раньше взрослеем, а социально нас всячески старательно оставляют детьми. Тут даже без помощи профессиональных психологов понятно, что клинч этот разрушительно действует на человека.

    12 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Россию «деколонизировать» невозможно

    Постсоветские гуманитарии выполняли двоякую задачу. С одной стороны, они давали местной номенклатуре оправдание для этнических чисток (от увольнений русских и до погромов и экспроприации квартир русского населения). С другой стороны, колониальная тематика вызывала отклик у всевозможных западных посольств и фондов.

    0 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Глобализация, которую мы потеряли

    В глобализме были не только минусы, но порой и плюсы. Но архитекторы глобализма чем дальше, тем больше наглели. Постоянная смена ими правил игры не могла кончиться ничем, кроме разрыва. Есть стойкое ощущение, что именно уход России запустил цепную реакцию саморазрушения глобалистской системы.

    10 комментариев
    9 июля 2024, 14:43 • Новости дня

    Российские войска освободили Яснобродовку в ДНР

    Российские войска освободили Яснобродовку в ДНР
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка войск «Центр» в последние сутки освободила населенный пункт Яснобродовка в ДНР, сообщило Минобороны России во вторник.

    Группировка также улучшила свое тактическое положение и поразила формирования 31-й, 32-й, 110-й механизированных, 59-й мотопехотной бригад и 132-го разведывательного батальона ВСУ у Красноармейска, Миролюбовки, Тимофеевки, Водяного Второго и Торецка в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также подразделения «Центра» отразили пять контратак украинских штурмовиков 41-й, 47-й механизированных, 68-й егерской и 95 десантно-штурмовой бригад.

    ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли более 420 человек, боевую бронированную машину, две гаубицы Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».

    9 июля 2024, 03:36 • Новости дня
    Антонов обвинил США в замалчивании инцидента с ударом по больнице в Киеве
    Антонов обвинил США в замалчивании инцидента с ударом по больнице в Киеве
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в США умалчивают о ракетном ударе по больнице в Киеве, чтобы использовать эту ситуацию для новых поставок оружия.

    «В США лицемерно замалчивают, что удар по гражданской инфраструктуре был нанесен украинской ракетой ПВО. Мы уже не раз видели, как киевский режим нагло перекладывает ответственность за свои варварские действия на Россию», – приводит РИА «Новости» слова российского дипломата.

    Напомним, после массированной атаки по объектам ВПК в столице Украины, в Киеве заявили, что Россия специально нанесла удары по детской больнице.

    Коментарии (25)
    8 июля 2024, 16:44 • Новости дня
    Туск объяснил, почему не отдаст Украине истребители МиГ

    Туск заявил, что не отдаст Украине истребители МиГ

    Туск объяснил, почему не отдаст Украине истребители МиГ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Варшава не может отправить Киеву истребители МиГ, которые тот запрашивает, без помощи натовских союзников, заявил польский премьер Дональд Туск после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    Польша не может передать самолеты МиГ, поскольку они выполняют задачи по дежурству в польском небе, сказал Туск, передает ТАСС.

    Туск пообещал, что если натовские союзники разрешат Варшаве заменить эти истребители другими, то он будет убеждать польских военных передать самолеты киевскому режиму.

    Коментарии (11)
    9 июля 2024, 11:06 • Новости дня
    Россия категорически отвергла обвинения в ударе по больнице в Киеве
    Россия категорически отвергла обвинения в ударе по больнице в Киеве
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона категорически отвергает обвинения в якобы ударе по киевской больнице, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Мы по-прежнему настаиваем: мы не совершаем ударов по гражданским целям. Удары осуществляются по объектам критической инфраструктуры, по военным целям», – цитирует Пескова ТАСС.

    Он отметил, что эти цели «так или иначе» имеют отношение к военному потенциалу киевского режима.

    Представитель Кремля напомнил о заявлении Минобороны России, которое «абсолютно исключает, что имели место удары по каким-то гражданским целям». Ведомство указывало, что речь идет о падении ракеты, запущенной из украинского ЗРК.

    В понедельник Минобороны России поясняло, что в ходе высокоточного удара по объектам ВПК в украинской столице сработали стоящие на обороне ЗРК, ракета упала в черте города и вызвала разрушения, это подтверждается многочисленными свидетельствами.

    Коментарии (31)
    9 июля 2024, 13:38 • Новости дня
    МИД: На детскую больницу «Охматдет» в Киеве упала украинская ракета ЗРК NASAMS
    МИД: На детскую больницу «Охматдет» в Киеве упала украинская ракета ЗРК NASAMS
    @ Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ракета норвежского зенитного ракетного комплекса NASAMS стала причиной разрушений в киевской детской больнице «Охмадет», сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Ракета украинской системы противовоздушной обороны сбилась с курса и попала в строение больницы, это подтверждено в том числе многочисленными свидетелями, заявила Захарова. Ее комментарий приводится на сайте МИД.

    Она подчеркнула, что целью ударов ВС России были военные заводы «Артем», «Антонов», конструкторское бюро «Луч», предприятия «Днепр» и «Южмаш» в Днепропетровске, завод тяжелого машиностроения в Краматорске.

    Завод «Артем» находится по соседству с пострадавшей клиникой, а в шаговой доступности от нее находится комплекс зданий украинского Минобороны и склады ВСУ. Украинская сторона, подчеркнула дипломат, намеренно размещает системы ПВО в жилых кварталах, прикрываясь жителями, как «живым щитом».

    «Киевская хунта давно использует сугубо гражданские предприятия в военных целях, превращая их в цеха по сбору и ремонту военной техники», – подчеркнула она.

    Сами военнослужащие ВСУ прикрываются гражданскими объектами и даже мирными жителями. Широко распространена практика подцепления к пассажирским ж/д составам вагонов с боевой техникой и военнослужащими.

    Это все грубо нарушает международное гуманитарное право, запрещающее задействование гражданских объектов в военных целях.

    Ранее Минобороны России поясняло, что в ходе высокоточного удара по объектам ВПК в Киеве сработали стоящие на обороне ЗРК, ракета упала в черте города и вызвала разрушения.

    Коментарии (31)
    8 июля 2024, 19:50 • Новости дня
    Полянский назвал дату заседания по Украине в СБ ООН

    Полянский: Заседание по Украине в СБ ООН назначили на вторник

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заседание по украинской тематике в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций пройдет во вторник, 9 июля, сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    Западные страны запросили срочное совещание СБ ООН, председательство России планирует провести его 9 июля, сообщил Полянский, передает РИА «Новости».

    В ходе него планируется ознакомить участников с фактами, которые не подтверждают украинскую и западную версию о якобы российском ударе по гражданским объектам в Киеве.

    Ранее в понедельник Минобороны России заявило, что в ходе высокоточного удара по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве сработали стоящие на обороне ЗРК, ракета упала в черте города и вызвала разрушения, это подтверждается многочисленными свидетельствами.

    Заявления же киевского режима о том, что ВС России якобы били по гражданским объектам, не соответствуют действительности.

    Коментарии (9)
    9 июля 2024, 02:45 • Новости дня
    Власти национализировали самые крупные активы украинских олигархов в Крыму

    Tекст: Максим Попов

    Самые крупные крымские активы, ранее принадлежавшие украинским олигархам, уже находятся в собственности республики или переданы российским инвесторам, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

    При этом, по словам Константинова, власти республики продолжают работать с обращениями граждан и решениями антитеррористической комиссии. «Когда комиссия примет соответствующее решение по новым объектам, мы его озвучим», – приводит РИА «Новости» слова главы парламента.

    До этого Константинов сообщил, что от продажи национализированных активов украинских олигархов в бюджет республики поступило более 2,1 млрд рублей.


    Коментарии (2)
    9 июля 2024, 10:17 • Новости дня
    Орбан написал ЕС письмо о встречах с Зеленским и Путиным
    Орбан написал ЕС письмо о встречах с Зеленским и Путиным
    @ Валерий Шарифулин/POOL/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, побывавший с начала июля с так называемой миротворческой миссией в Киеве, Москве и Пекине, написал непубличное письмо руководству ЕС, в котором проинформировал о своих встречах с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским и подробно изложил позицию Кремля, сообщило «Радио Свобода» (признано иноагентом и нежелательной организацией в РФ).

    Как пишет Deutche Welle (внесено в список иноагентов), письмо датировано 5 июля и отправлено из Азербайджана, который Орбан посетил после визита в Москву, документ адресован председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и главам государств – членов Евросоюза.

    Как следует из письма Орбана, в Кремле уверены, что «время не на стороне Украины, а на стороне российских сил». По словам венгерского премьера, Путин оценивает потери ВСУ в 40–50 тыс. человек в месяц. При этом число российских потерь он, судя по всему, не упоминал.

    Как пишет Орбан, Путин был удивлен тем, что Зеленский отверг временное прекращение огня. В то же время Москва, по его утверждению, готова «рассмотреть любое предложение о прекращении огня, которое не послужит скрытой передислокации и перегруппировке украинских сил».

    Как пишет издание, Путин по-прежнему считает актуальными «Стамбульские соглашения» 2022 года. В частности, президент России якобы ссылается на пятый пункт этих соглашений, конкретизирующий «международные гарантии безопасности, которые будут предоставлены Украине».

    Второй документ, который Орбан, по собственным словам, обсудил с Путиным, – так называемый Китайско-бразильский мирный план (Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса), который «находится на рассмотрении российской стороны», указывает Орбан.

    Премьер Венгрии считает, что Европа должна проявить инициативу, чтобы запустить миротворческие процессы в войне России против Украины. «Если мы не сможем сдержать или остановить этот войну на Украине, то в ближайшие два месяца мы станем свидетелями более драматичных потерь и военных событий на передовой, чем когда-либо прежде», – сообщил Орбан.

    Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что европейским политикам необходимо «пристегнуть ремни» перед дальнейшими действиями венгерского премьер-министра Виктора Орбана в рамках «миссии мира».

    Коментарии (13)
    9 июля 2024, 02:25 • Новости дня
    Байден сообщил о намерении укрепить систему ПВО Украины
    Байден сообщил о намерении укрепить систему ПВО Украины
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    США вместе с союзниками сделают все возможное для усиления противовоздушной обороны Украины, сообщил президент США Джо Байден.

    «На этой неделе я буду встречать президента Зеленского и лидеров стран НАТО в Вашингтоне. Мы объявим о новых мерах по укреплению системы противовоздушной обороны Украины. Это нужно, чтобы защитить города и гражданских от ударов России», – приводит РИА «Новости» слова Байдена.

    Минобороны России ранее заявило, что сообщения о намеренных ударах России по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности. Разрушения произошли из-за падения украинской ракеты ПВО. Киев уже не первый раз пытается спровоцировать конфликт.

    Напомним, накануне Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ.


    Коментарии (8)
    9 июля 2024, 07:55 • Новости дня
    Система ПВО за ночь сбила 38 беспилотников ВСУ над российскими регионами

    Минобороны: Система ПВО за ночь сбила 38 беспилотников ВСУ над российскими регионами

    Tекст: Александра Юдина

    Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила за ночь 38 беспилотников ВСУ в небе над российскими регионами, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что три дрона были уничтожены в Белгородской области, семь – над территорией Курской области, два беспилотника были сбиты в Воронежской области, 21 БПЛА уничтожен в Ростовской области, еще пять – в Астраханской области.

    Из-за падения БПЛА в Волгоградской области загорелись подстанция и нефтебаза.

    Коментарии (2)
    9 июля 2024, 09:04 • Новости дня
    Рогов сравнил Зеленского на саммите НАТО с нежеланным женихом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президенту Украины Владимиру Зеленскому вместо членства Украины в НАТО преподнесут тыкву, то есть откажут, как жениху на сватовстве, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, Зеленский по итогам саммита получит гарбуз (укр. тыква) по традиции, когда отказывали нежеланному жениху, передает РИА «Новости».

    Рогов добавил, что поводом для отказа в принятии Украины в НАТО станет высокий уровень коррупции и произвола в стране.

    Ранее советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко заявил, что киевский режим не ожидает «положительного» результата от саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне.

    Коментарии (0)
    9 июля 2024, 08:50 • Новости дня
    Аэропорты Волгограда и Астрахани временно ограничили работу из-за атак БПЛА

    Tекст: Александра Юдина

    Аэропорты Волгограда и Астрахани временно ограничили работу из-за атак беспилотников ВСУ на регионы.

    По информации пресс-секретаря АО «Международный аэропорт Волгоград» Анастасии Голодовой, в Волгограде ограничения введены после атаки БПЛА на нефтебазу в Калаче-на-Дону, в результате которой загорелась емкость с бензином, передает ТАСС.

    «Рейс авиакомпании RedWings WZ2261 из Челябинска был перенаправлен на запасной аэродром в Саратов. Задерживается вылет авиакомпании Аэрофлот SU1185 в Москву», – указала она.

    Также известно, что задержано прибытие рейса из столицы SU1180.

    В Астрахани приостановка полетов также связана с ограничениями на использование воздушного пространства в регионе.

    Отмечается, что в расписании аэропорта произошли изменения – прилеты и вылеты в/из аэропорта ограничены.

    Ранее система ПВО за ночь сбила 38 беспилотников ВСУ над российскими регионами.

    Коментарии (0)
    9 июля 2024, 12:56 • Новости дня
    МИД Китая: Пекин будет принимать решение по Украине в соответствии с ситуацией

    Tекст: Александра Юдина

    Пекин будет определять дальнейшие шаги по содействию мирному урегулированию кризиса на Украине исходя из развития ситуации, заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь.

    По его словам, китайская сторона продолжает настаивать на примирении и проведении мирных переговоров, передает РИА «Новости».

    «Страна готова к взаимодействию со всеми сторонами конфликта для создания условий для мирного урегулирования», – заверил Линь Цзянь.

    Представитель МИД Китая оставил без ответа информацию о возможном новом турне спецпредставителя китайского правительства по делам Евразии Ли Хуэя.

    В понедельник премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Китай. В ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпинем Орбан высоко оценил китайский план по мирному урегулированию ситуации на Украине.

    Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что международному сообществу необходимо создать условия по возобновлению прямого диалога Москвы и Киева.

    На саммите НАТО в Вашингтоне, который состоится 9–11 июля, страны альянса намерены вновь раскритиковать Китай за его якобы помощь России в проведении спецоперации.

    Коментарии (5)
    9 июля 2024, 11:45 • Новости дня
    Песков: Россия будет пристально следить за решениями на саммите НАТО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона намерена внимательно наблюдать за заявлениями и решениями на саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Максимально внимательно [будем следить]. Вы знаете, что Североатлантический альянс – это альянс, который считает РФ врагом, противником. Это альянс, который неоднократно открыто декларировал цель нанести России стратегическое поражение на поле боя», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Он добавил, что НАТО непосредственно участвует в украинском конфликте на стороне киевского режима.

    По этой причине Москва будет следить за риторикой саммита, за переговорами, решениями, которые примут там.

    Ранее замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявлял, что на саммите в Вашингтоне особое внимание уделят теме Черного моря.

    Коментарии (0)
    9 июля 2024, 10:51 • Новости дня
    Число пострадавших при атаке украинских дронов в Белгородской области возросло до шести человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Количество пострадавших при обстреле украинскими военными Шебекинского городского округа в Белгородской области выросло до шести человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    В поселке Новая Таволжанка при атаке на торговый объект ранения получили три человека, у одной женщины минно-взрывная травма руки, ранения ног и огнестрельный перелом костей ноги, у другой – контузия и сотрясение головного мозга, у мужчины – осколочное ранение руки, указал Гладков в своем Telegram-канале.

    Их доставили в больницу. В Вознесеновке из-за атаки дрона ранен мужчина, его также доставили в больницу.

    Общее число пострадавших при атаке на округ увеличилось до шести человек.

    Ранее губернатор сообщал, что в регионе в результате атак ВСУ погибли четыре человека.

    Коментарии (0)
    9 июля 2024, 12:00 • Новости дня
    В двух российских регионах сбили четыре украинских дрона

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В двух российских регионах предотвращены попытки террористических атак киевского режима с помощью беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    С 8.20 до 10.30 мск дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили три дрона в Астраханской области и один дрон в Белгородской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Ранее при атаке на Шебекинский городской округ в Белгородской области пострадали шесть человек, до этого при атаках ВСУ погибли четыре человека.

    Коментарии (0)
    Главное
    Групповым ударом уничтожены четыре установки ВСУ РСЗО HIMARS
    Индия решила открыть новые консульства в двух городах России
    Орбан написал ЕС письмо о встречах с Зеленским и Путиным
    Российские эксперты изъяли элементы системы управления ракет Storm Shadow
    Трамп: Байден не покидает предвыборную гонку из-за эго
    Зурабишвили назвала правительство Грузии «вражеским»
    Газманов призвал заспамить YouTube своим клипом «Русский мир»

    Россия развивает новый способ обхода финансовых санкций

    Российскую платежную систему предлагается объединить с платежными системами стран БРИКС. За пример можно взять опыт объединения российской системы «Мир» с иранской Shetab, считает Тегеран. Подобные проекты уже обсуждаются с Турцией и Индией, важнейшими торговыми партнерами России. А если еще и Китай пойдет на объединение с российской платежной системой, то это будет сильный удар для США. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия поможет Индии найти место среди великих держав

    В Москве ждут премьер-министра Индии Нарендру Моди. Этот визит важен для обеих сторон не только с точки зрения укрепления двусторонних отношений, но и в контексте решения вопросов международной безопасности. Как отмечают в экспертной среде, Москва дает возможность Нью-Дели балансировать внешнюю политику и не скатываться под диктат Вашингтона, который ищет любые возможные рычаги давления на Китай. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский прикрывает объекты ВСУ детскими больницами

    «Россия специально ударила по детской больнице в Киеве» – так украинские и западные СМИ описывают инцидент с комплексом зданий «Охмадет». Однако, как считают аналитики, в реальности детская больница получила повреждения в результате действий украинской ПВО. Какие признаки указывают на вину ВСУ в этом инциденте? Подробности

    Перейти в раздел

    «Мирная инициатива» Болгарии содержит несколько странностей

    9 июля открывается саммит НАТО, и именно в его рамках, как заявляется, Болгария предложит «посредничество в мирных переговорах по Украине». Эта идея звучит не только неожиданно, но и нелепо, учитывая текущие отношения между Москвой и Софией. Почему же болгарское руководство публично озвучивает подобные планы? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    • Борис Акимов Борис Акимов
      Если спасать семью, то радикально

      Физически мы все раньше взрослеем, а социально нас всячески старательно оставляют детьми. Тут даже без помощи профессиональных психологов понятно, что клинч этот разрушительно действует на человека.

      12 комментариев
    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      Россию «деколонизировать» невозможно

      Постсоветские гуманитарии выполняли двоякую задачу. С одной стороны, они давали местной номенклатуре оправдание для этнических чисток (от увольнений русских и до погромов и экспроприации квартир русского населения). С другой стороны, колониальная тематика вызывала отклик у всевозможных западных посольств и фондов.

      0 комментариев
    • Игорь Переверзев Игорь Переверзев
      Глобализация, которую мы потеряли

      В глобализме были не только минусы, но порой и плюсы. Но архитекторы глобализма чем дальше, тем больше наглели. Постоянная смена ими правил игры не могла кончиться ничем, кроме разрыва. Есть стойкое ощущение, что именно уход России запустил цепную реакцию саморазрушения глобалистской системы.

      10 комментариев
    Перейти в раздел

    • Новый «план мира по Украине» из Германии

      Один из лидеров партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла предложил свой вариант «мирного плана по Украине». «Важно, чтобы Украина заявила, что не будет членом НАТО и ЕС», – подчеркнул он. Не самый плохой мирный план. Но есть нюанс.

    • Бардак во Франции и поражение Ле Пен

      Подведены итоги парламентских выборов во Франции. Вопреки большинству прогнозов, «Национальное объединение» Марин Ле Пен только на третьем месте. Но это удовлетворительный результат с точки зрения внешнеполитических интересов России: теперь Франции обеспечен бардак.

    • Байден подавил антибайденовский бунт

      Несмотря на вал заявлений, что Джо Байден слишком стар и болен, чтобы участвовать в выборах президента, он остается в гонке, подавив критиков внутри партии. В чем сила человека и политика, который даже ходит и говорит с трудом?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............