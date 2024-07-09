Физически мы все раньше взрослеем, а социально нас всячески старательно оставляют детьми. Тут даже без помощи профессиональных психологов понятно, что клинч этот разрушительно действует на человека.12 комментариев
Российские войска освободили Яснобродовку в ДНР
Группировка войск «Центр» в последние сутки освободила населенный пункт Яснобродовка в ДНР, сообщило Минобороны России во вторник.
Группировка также улучшила свое тактическое положение и поразила формирования 31-й, 32-й, 110-й механизированных, 59-й мотопехотной бригад и 132-го разведывательного батальона ВСУ у Красноармейска, Миролюбовки, Тимофеевки, Водяного Второго и Торецка в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Также подразделения «Центра» отразили пять контратак украинских штурмовиков 41-й, 47-й механизированных, 68-й егерской и 95 десантно-штурмовой бригад.
ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли более 420 человек, боевую бронированную машину, две гаубицы Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».