Большинство россиян поддержали конкурс «Это у нас семейное»

Tекст: Валерия Городецкая

О результатах исследования ВЦИОМ, проведенного в преддверии Дня семьи, любви и верности, рассказал ректор президентской академии, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«По результатам всероссийского исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения, которое мы провели накануне финала, 83% россиян поддержали проведение конкурса «Это у нас семейное». Это высокая оценка нашей работы, которая показывает, что мы двигаемся в верном и востребованном направлении», – отметил он.

Согласно опросу, доля тех, кто поддерживает проект, среди тех, кто знает о конкурсе, еще выше – 92%. Обратного мнения придерживаются лишь 2% опрошенных. При этом 84% респондентов отметили, что такие конкурсы нужны России.

Большое внимание уделяется анализу обратной связи участников конкурса, а опрос ВЦИОМ позволил пойти дальше и узнать мнение россиян, в том числе тех, кто не принимал участие в проекте, добавил Комиссаров. Он отметил, что каждый второй (56%) опрошенный заявил, что победителей определяют объективно и честно.

«Особенно значимо, что большинство россиян, а особенно молодежь, верят в равные возможности участников. 52% россиян отметили, что шансы стать победителем равны вне зависимости от места проживания конкурсанта. Среди молодежи 18–24 года этот показатель еще выше – 65%», – рассказал Комиссаров.

Большая часть опрошенных (80%), согласно опросу, считает, что конкурс способствует продвижению традиционных семейных ценностей. В возрастных группах 35-44 года, 45-59 лет, 60 лет и старше этот показатель составляет 81%.

Конкурс «Это у нас семейное» стал самым массовым проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». В заявочной кампании приняли участие 587250 человек из 102735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране. В окружных полуфиналах участвовали 1577 семей из 86 российских регионов, в том числе одна семья из Казахстана.

В финал конкурса вышли 300 семейных команд из 83 субъектов РФ, в том числе семья из Казахстана. Победителей объявят в День семьи, любви и верности 8 июля – 30 лучших команд получат сертификаты на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий, а все 300 семей-финалистов конкурса отправятся в семейные путешествия.